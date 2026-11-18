Resumen Ejecutivo Havanna proyecta desembarcar en China a principios de 2027 mediante su alianza global con el astro rosarino Lionel Messi .

proyecta desembarcar en a principios de 2027 mediante su alianza global con el astro rosarino . La firma argentina tramita registros sanitarios, negocia con distribuidores asiáticos y capitaliza ferias clave como SIAL París y CIIE Shanghái .

y . El producto insignia será un pouch de mini alfajores dedicado a Messi , ya comercializado en Argentina , Chile , Paraguay y España .

dedicado a , ya comercializado en , , y . Con más de 550 locales globales y una nueva planta industrial en España, la compañía consolida su logística exportadora.

La internacionalización de alimentos argentinos con valor agregado suma un capítulo estratégico en Asia. Con el respaldo comercial de Lionel Messi, nacido en Rosario, Havanna prepara su desembarco en China para principios de 2027.

Actualmente, la empresa con 78 años de trayectoria concentra sus esfuerzos operativos en dos frentes simultáneos. Por un lado, ultima los registros sanitarios y legales exigidos por las autoridades chinas; por otro, avanza en negociaciones con distribuidores locales.

En el comercio exterior hacia Asia, la paciencia regulatoria pesa tanto como la calidad del producto. Ingresar sin habilitaciones plenas ni socios comerciales validados suele derivar en sobrecostos aduaneros, demoras logísticas y pérdida de posicionamiento inicial.

Por eso, la dirección ejecutiva optó por un esquema de avance gradual pero firme. Antes de escalar en volumen, la prioridad reside en asegurar la trazabilidad normativa y construir alianzas de distribución con capilaridad real.

Para acelerar esos vínculos empresariales, la compañía desplegó durante este año una intensa agenda en ferias internacionales clave. Su participación en SIAL de París y en la China International Import Expo (CIIE) de Shanghái funcionó como vidriera comercial.

Estas plataformas operan como verdaderos puentes de confianza corporativa. En mercados altamente competitivos, el contacto directo entre ejecutivos y compradores de grandes cadenas permite validar estándares industriales y negociar condiciones de ingreso sin intermediarios.

Alianza deportiva y escala industrial para competir en Oriente

El motor central de esta estrategia es el acuerdo global firmado en junio de 2026 entre Havanna y Lionel Messi. En términos de gestión de marca, esta alianza funciona como un pasaporte comercial capaz de superar barreras idiomáticas y culturales.

Construir reconocimiento desde cero en el gigante asiático demanda años y presupuestos millonarios. El llamado "efecto Messi" acorta esa curva de aprendizaje al asociar un emblema gastronómico argentino con una figura de popularidad masiva en China.

La punta de lanza elegida para esta primera etapa es un nuevo formato pouch de mini alfajores. Su envase presenta un diseño especial que repasa los grandes hitos deportivos en la carrera del astro rosarino.

Desde la óptica del consumo masivo, el formato pouch responde a hábitos modernos de portabilidad y compra por impulso. Tras su estreno en el mercado local, esta edición ya llegó a Chile, Paraguay y España como antesala del salto oriental.

La validación previa en mercados cercanos y europeos cumple una función clave en la gestión de riesgos. Permite medir la rotación en góndola, ajustar presentaciones y calibrar la respuesta del público antes de enfrentar la escala del consumo chino.

Detrás del atractivo del marketing deportivo existe una arquitectura empresarial en plena expansión. Al cierre de septiembre, la compañía contabilizó 297 locales operativos en Argentina, distribuidos entre 47 sucursales propias y 250 franquicias.

A esa red doméstica se suman 256 puntos de venta en el exterior. De este modo, la firma supera ampliamente la barrera de las 550 tiendas activas en más de una docena de países, consolidando un modelo replicable de franquicias.

El otro pilar decisivo para sostener este crecimiento es la eficiencia en la cadena de suministro. Depender exclusivamente de los fletes marítimos desde Sudamérica expone a cualquier exportador a tiempos extensos y costos logísticos elevados.

Para resolver ese cuello de botella, Havanna puso en marcha este año su propia planta industrial en España. Desde allí abastece de manera directa y periódica de alfajores de chocolate, de merengue y mini alfajores a toda su red europea.

Esta descentralización productiva permite liberar capacidad instalada en Argentina y optimizar los flujos de exportación hacia nuevos destinos. Con el respaldo de su red global y el atractivo de la línea dedicada a Messi, la compañía ajusta los últimos detalles operativos para iniciar su comercialización en China durante el primer tramo de 2027.