Resumen Ejecutivo Según un informe de BDO y Lógica , los impuestos representan el 39% del costo financiero de los préstamos en Argentina , once veces más que el promedio internacional.

y , los impuestos representan el de los préstamos en , once veces más que el promedio internacional. Argentina es el único país entre 30 economías evaluadas que superpone simultáneamente IVA (21%) , Ingresos Brutos (8,75%) , Sellos (1,33%) y tasas municipales (4,12%) sobre los créditos.

es el único país entre 30 economías evaluadas que superpone simultáneamente , , y sobre los créditos. Las provincias y municipios concentran el 70% de la recaudación tributaria derivada del financiamiento, aplicando dos impuestos subnacionales sobre un mismo interés total.

concentran el derivada del financiamiento, aplicando dos impuestos subnacionales sobre un mismo interés total. La elevada presión fiscal restringe el acceso al crédito en el país, explicando que Chile registre nueve veces más préstamos a individuos que Argentina.

Acceder a un crédito en Argentina implica afrontar una carga impositiva que supera ampliamente la registrada en el resto del mundo. Según un informe de la firma internacional BDO, elaborado para la organización Lógica, los impuestos representan el 39% del costo financiero que pagan las personas por sus préstamos, una proporción que coloca al país en el primer lugar de un relevamiento internacional sobre tributación del crédito.

El estudio comparó la situación de 30 países que representan el 84% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial, incluyen a la mayoría de las economías del G20 y abarcan también a países sudamericanos. El análisis contempló cuatro tributos que inciden directamente sobre los préstamos: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ingresos Brutos, el impuesto de Sellos y las tasas municipales.

Los resultados muestran una particularidad argentina: es el único país de los 30 relevados que aplica simultáneamente los cuatro impuestos sobre los créditos destinados a individuos.

Casi cuatro de cada diez pesos del costo financiero son impuestos

Uno de los datos más contundentes del relevamiento es la proporción de la carga tributaria sobre el financiamiento.

Por cada $1.000 que corresponden al costo financiero de un préstamo, los argentinos terminan pagando aproximadamente $400 adicionales en concepto de impuestos. De esta manera, por cada $1.400 que desembolsa el deudor entre intereses y demás costos e impuestos, cerca de $400 tienen origen tributario.

La diferencia frente a otros países también resulta significativa. Argentina registra una carga impositiva del 39%, frente al 30% de Turquía, que ocupa el segundo lugar, y el 22% de Uruguay, tercero en la comparación. El promedio de los otros 29 países analizados es de apenas 3,33%.

En otras palabras, la carga tributaria argentina sobre los préstamos personales es más de once veces superior al promedio internacional.

Argentina es el único país que aplica los cuatro impuestos

Otra de las conclusiones centrales del informe es la superposición de tributos sobre una misma operación financiera.

De los 30 países analizados, Argentina es el único que aplica IVA, Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales sobre los préstamos a individuos. China aplica tres de estos impuestos; Colombia, Turquía e Italia aplican dos; otros 11 países aplican uno y 14 no aplican ninguno de los cuatro.

El relevamiento también permite dimensionar las diferencias en cada categoría: 23 países no aplican IVA sobre los préstamos, 26 no cobran Ingresos Brutos, 21 no aplican Sellos y 27 no tienen tasas municipales sobre los intereses.

Los impuestos argentinos, entre los más altos del ranking

Al desagregar la carga fiscal, Argentina aparece en los primeros puestos de los cuatro tributos relevados.

En materia de IVA, ocupa el segundo lugar, con una alícuota del 21%, detrás de Uruguay, que aplica el 22%, y por encima de México, con el 16%.

En Ingresos Brutos, Argentina también se ubica segunda, con una alícuota promedio del 8,75%. Turquía encabeza ese ranking con el 15%, seguida por Italia, con el 4,90%, y Francia, con el 0,31%.

En tasas municipales, el país ocupa el primer puesto, con un promedio del 4,12%. Detrás aparecen Colombia, con el 1,61%, y China, con el 0,72%.

Finalmente, Argentina también lidera el ranking del impuesto de Sellos aplicado sobre el capital del crédito, con una alícuota promedio del 1,33%. Chile registra el 0,79% e Italia, el 0,25%.

El informe señala, además, que IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales se aplican sobre los mismos intereses, lo que incrementa el efecto acumulativo de la carga tributaria.

Provincias y municipios concentran el 70% de los impuestos

El trabajo de BDO también pone el foco en la distribución de los recursos fiscales que se generan a partir de los préstamos.

Según el relevamiento, por cada $1.000 que las personas pagan en impuestos vinculados al crédito, las provincias y los municipios reciben aproximadamente $700. Esto se explica por la coparticipación del IVA, junto con la recaudación de Ingresos Brutos y las tasas municipales.

En ese esquema, Argentina presenta otra particularidad: es el único país de la comparación que aplica dos impuestos subnacionales sobre el mismo interés total.

El efecto de la superposición tributaria

Alberto Mastandrea, socio de Impuestos de BDO en Argentina, sostuvo que el principal problema no es solamente el nivel de las alícuotas, sino también la acumulación de tributos sobre una misma operación.

“Argentina tiene la carga fiscal más alta; pero lo más llamativo es la superposición de impuestos. Es el único país que aplica simultáneamente los cuatro impuestos sobre préstamos a individuos”, afirmó.

El especialista señaló que, mientras en buena parte del mundo se busca desgravar el crédito, en Argentina ocurre lo contrario. Según explicó, otros países evitan gravar adicionalmente el financiamiento porque los impuestos ya recaen sobre el producto cuya compra se financia.

Para Mastandrea, esta diferencia tiene consecuencias sobre el consumo, la actividad económica y la propia recaudación fiscal: “El crédito que el mundo promueve, Argentina lo desalienta”.

Chile tiene nueve veces más préstamos a individuos que Argentina

Desde Lógica, su presidente, Matías Olivero Vila, sostuvo que el informe de BDO se suma a otros relevamientos internacionales y nacionales que identificaron una elevada presión tributaria en Argentina.

Según indicó, se trata del quinto informe que llega a esa conclusión, junto con trabajos del Banco Mundial, IMD, Adam Smith Foundation y la Unión Industrial Argentina, aunque con metodologías y sectores de análisis diferentes.

Olivero Vila advirtió especialmente sobre el impacto que esta estructura impositiva tiene sobre el acceso al financiamiento. Como ejemplo, mencionó que Chile tiene nueve veces más préstamos a individuos que Argentina y señaló a los impuestos como uno de los principales factores que explican esa diferencia.

“El problema es binario: es la moto o auto, usado o nuevo, que no se compra, o la ampliación de la casa, o el proyecto que sea, que no se hace”, expresó.

En ese sentido, consideró que para desarrollar el mercado de crédito argentino es necesario reducir significativamente la carga tributaria que soportan quienes buscan financiamiento.

El desafío de recuperar el acceso al crédito

El informe vuelve a poner en discusión el peso de los impuestos sobre una herramienta fundamental para el consumo, la inversión y el desarrollo de proyectos personales.

Olivero Vila concluyó que la elevada carga fiscal terminó convirtiéndose en una barrera para el acceso al financiamiento de amplios sectores de la población.

El planteo de Lógica apunta a una responsabilidad compartida: que los bancos y las organizaciones del tercer sector visibilicen el problema, que los dirigentes políticos impulsen una reducción sustancial de los impuestos y que la sociedad civil reclame condiciones que permitan recuperar el acceso al crédito.

El diagnóstico que deja el trabajo de BDO es contundente: mientras buena parte del mundo busca facilitar el financiamiento, Argentina mantiene una estructura tributaria que encarece los préstamos y condiciona las posibilidades de consumo, inversión y desarrollo de las familias.