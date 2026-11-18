Hoy se cumplen noventa y ocho años de un instante que terminó moldeando buena parte de la economía del entretenimiento. Un ratón de pocos minutos, dibujado en blanco y negro, debutó en una sala de Nueva York.

Ese corto acabó convirtiéndose en uno de los activos de propiedad intelectual más rentables de toda la historia empresarial, al punto de sostener todavía hoy buena parte de un negocio multimillonario.

El 18 de noviembre de 1928, en el Colony Theatre, se proyectó por primera vez Steamboat Willie. Fue de los primeros dibujos animados con sonido sincronizado, una apuesta tecnológica arriesgada de Walt Disney y su socio Ub Iwerks.

De ahí nació Mickey Mouse. Casi un siglo después, ese personaje sigue siendo la base de la maquinaria de licencias más grande del mundo del entretenimiento, con una escala que pocos negocios logran sostener durante generaciones.

Esa escala también explica por qué la industria de la animación, incluida la local, mira con atención cada movimiento de los grandes estudios en materia de inteligencia artificial.

El reporte anual de licenciantes globales que se publicó este año volvió a ubicar a Disney en el primer puesto del ranking mundial. La industria completa de productos licenciados movió unos 338.000 millones de dólares en ventas de venta al público.

Ese número explica por qué entender la diferencia entre proteger un personaje y proteger una marca puede valer, literalmente, miles de millones. Y ahí aparece una distinción legal que cualquier empresa debería conocer.

El copyright (los derechos de autor sobre una obra puntual) tiene una fecha de vencimiento fija. La marca registrada, en cambio, puede renovarse de manera indefinida mientras se use y se defienda activamente en el mercado.

Por eso, el 1 de enero de 2024, los derechos de autor sobre aquel corto de 1928 vencieron después de noventa y cinco años y la película entró al dominio público. Ocurrió a pesar de décadas de lobby de Disney para estirar los plazos.

Pero el personaje como símbolo corporativo sigue blindado. La marca Mickey Mouse continúa protegida sin fecha de vencimiento, porque Disney la usa y la defiende todos los días. Ese matiz legal es el que sostiene buena parte del negocio.

La lección para cualquier emprendimiento es concreta: una marca, un logo o un personaje propio pueden convertirse en un activo intangible que sobrevive a cualquier producto puntual, siempre que se registre y se cuide con el instrumento legal correcto.

En diciembre de 2025, Disney probó estirar esa lógica hacia la frontera más nueva del negocio. Invirtió 1.000 millones de dólares en OpenAI para licenciar más de doscientos personajes, incluido Mickey, dentro de la aplicación de videos con inteligencia artificial Sora.

Apenas unos meses después, en marzo de 2026, OpenAI anunció el cierre de Sora. El acuerdo multimillonario quedó trunco antes de poder demostrar si ese modelo de negocio realmente funcionaba.

El episodio deja una lección incómoda incluso para el operador de propiedad intelectual más experimentado del planeta: licenciar el activo de marca más valioso a una plataforma todavía no probada tiene un riesgo real, aunque el cheque inicial sea gigante.

Históricamente, Disney hizo lo contrario con Mickey: control estricto, litigios constantes y una defensa casi obsesiva de cada uso no autorizado del personaje. El tropiezo con Sora parece la excepción que confirma esa regla de décadas.

De hecho, casi en simultáneo con el acuerdo de Sora, Disney abrió otro frente: reclamos formales contra un gigante tecnológico por el uso de sus personajes en herramientas de inteligencia artificial generativa sin autorización ni pago de licencia.

Son las dos caras de una misma moneda para cualquier marca en la era de la inteligencia artificial: la oportunidad de licenciar contenido propio y, a la vez, nuevos desafíos para proteger su identidad.

Ni siquiera Disney está exenta de la turbulencia general del entretenimiento. El estudio viene de una reestructuración profunda en su división de streaming.

Y compite cada vez más fuerte por contenido masivo, como ya mostró la disputa por los derechos del fútbol mundial frente a otras plataformas de streaming.

Para cualquier empresa de nuestra región que esté construyendo su propia identidad, un personaje, una mascota o una marca reconocible, la pregunta que nos convendría hacernos no sería si subirnos o no a la ola de la inteligencia artificial.

Nos serviría más preguntarnos qué herramienta legal protege cada activo propio, y cuánta exclusividad convendría regalarle a un socio tecnológico cuyo modelo de negocio todavía no terminó de probarse en el tiempo.

Walt Disney lo resumió hace décadas con una frase que hoy suena casi profética: "Solo espero que nunca perdamos de vista una cosa: que todo empezó con un ratón".

Esa frase también sirve como recordatorio de que los activos intangibles bien protegidos pueden durar generaciones enteras, mientras que las plataformas tecnológicas de moda pueden desaparecer en apenas unos meses.