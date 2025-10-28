En el nuevo Congreso, ¿qué representación tendrá el campo argentino?

El Congreso de la Nación que asumirá el próximo 10 de diciembre contará con una presencia de representantes ligados al sector agropecuario, según el informe “Resultados y nuevo Congreso” publicado por la Fundación Barbechando tras los comicios nacionales del último domingo.

En total, 11 legisladores con formación o actividad vinculada al campo —entre productores, ingenieros agrónomos, veterinarios y empresarios agroindustriales— se incorporarán a ambas cámaras. Este grupo, identificado como los “legisladores del agro”, integra espacios políticos diversos, pero comparte una agenda común centrada en la competitividad, la infraestructura rural y la sostenibilidad productiva.

Entre los nuevos senadores figuran Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos), productor agropecuario y licenciado en Administración; Pablo Cervi (Neuquén), ingeniero agrónomo y empresario frutícola; y Patricia Bullrich (CABA), con raíces familiares en el sector agropecuario.

En Diputados, se sumarán Gisela Scaglia (Santa Fe), politóloga de familia productora; Alicia Fregonese (Entre Ríos), docente y productora; Carlos Zapata (Salta), contador y empresario rural; Abelardo Ferrán (La Pampa), veterinario y decano universitario; Jorge Fernández (San Luis), abogado con trayectoria en gestión pública; Gonzalo Roca (Córdoba), abogado vinculado a la producción agropecuaria; y Abel Chiconi (San Juan), enólogo y exvicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

El informe destaca que el nuevo Parlamento se configura como un “Congreso de tercios”, sin mayorías absolutas, pero con un oficialismo robustecido —107 diputados y 25 senadores— que proyecta una agenda legislativa con impacto en el sector productivo. En ese contexto, los temas de reforma laboral, impositiva, infraestructura y biocombustibles aparecen entre las prioridades legislativas.

Para Barbechando, el desafío será fortalecer el “Espacio Legislativo del Agro” como punto de articulación transversal entre provincias y fuerzas políticas.