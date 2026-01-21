La carne argentina se hace valer: la mejora de precios sostiene al negocio exportador

Las exportaciones argentinas de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron en diciembre de 2025 un total de 56,7 mil toneladas peso producto, por un valor aproximado de 337,5 millones de dólares, según el último informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).

En comparación con noviembre, los embarques mostraron una caída del 14,5% en volumen y del 11,4% en valor, reflejando una desaceleración estacional de las ventas externas. Sin embargo, al contrastar con diciembre de 2024, los volúmenes resultaron apenas 3,8% inferiores, mientras que el ingreso de divisas fue 28,1% superior, impulsado por una mejora significativa en los precios internacionales.

El precio promedio de exportación se ubicó en 5.951 dólares por tonelada, con una suba del 3,6% mensual y del 33,1% interanual, consolidando una recuperación parcial de los valores internacionales que habían tocado un piso desde mediados de 2022. Aun así, el valor promedio continúa unos 350 dólares por tonelada por debajo de los máximos históricos de abril de ese año.

China volvió a posicionarse como el principal destino, concentrando el 64,4% de los volúmenes exportados en diciembre y el 69,5% del total anual. Durante el último mes del año, se enviaron al gigante asiático 36,5 mil toneladas, sumando carne deshuesada, cortes con hueso y huesos producto de la despostada. No obstante, los envíos de carne congelada sin hueso a China mostraron una fuerte retracción frente a los meses previos.

En el acumulado de 2025, Argentina exportó 713,4 mil toneladas de carne bovina, por un valor total de 3.884 millones de dólares. Frente a 2024, esto implicó una caída del 7,3% en volumen, pero una suba del 28,2% en valor, confirmando que el negocio exportador estuvo sostenido principalmente por la mejora de precios.