Aerolíneas Argentinas se mete en el negocio del Courier: ¿cómo funciona el servicio?

Aerolíneas Argentinas relanzó su servicio de Courier desde Miami con entrega a domicilio en todas las ciudades donde opera en Argentina, ofreciendo una opción confiable y accesible para quienes realizan compras internacionales con la comodidad de no tener que realizar trámites y la seguridad de recibirlo en su domicilio.

El relanzamiento llega en un contexto de flexibilización del régimen de importaciones: desde diciembre de 2024, el Gobierno Nacional elevó el tope para compras vía courier de u$s 1.000 a u$s 3.000 por envío, además de establecer que los primeros u$s 400 están exentos de aranceles, abonando únicamente el IVA correspondiente, manteniendo el tope de cinco envíos anuales, y es en ese punto que el servicio de Aerolíneas Argentinas Courier ofrece una ventaja para el consumidor directo.

Cómo funciona el servicio

Como primer paso, los usuarios deben registrarse en la plataforma de Aerolíneas Argentinas Courier, donde el propio sistema generará una dirección postal individual en la ciudad de Miami. Teniendo en cuenta que los envíos dentro de Estados Unidos suelen ser gratuitos, cada usuario podrá enviar sus compras a esa dirección y, una vez arribadas, se podrán consolidar más compras o avanzar con el envío hacia Argentina. El servicio permite almacenar compras en Miami hasta por 30 días sin costo adicional.

Cada envío a Argentina puede contener todos los productos habilitados bajo el régimen para Courier que el usuario desee recibir en su domicilio, siempre y cuando se respete un peso máximo por pieza de 50 kg y un valor máximo de todos los productos por envío de USD 3.000. Además, no podrán acumularse tres productos de un mismo tipo en un mismo envío.

Como comparación, si se hiciera una compra por una plataforma de ventas online con envío directo a Argentina, cada compra consumiría uno de los cinco envíos internacionales permitidos. En cambio, con este servicio, se pueden acumular todos los productos que se deseen en un único envío, respetando los límites mencionados.

El servicio incluye tanto el transporte a la Argentina, los trámites aduaneros y la entrega final en el domicilio del cliente. En el proceso se incluyen los impuestos aduaneros y el IVA, según corresponda, al momento de realizar el envío.