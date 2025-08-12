CEO de Renault: automotrices de Córdoba podrían exportar 100.000 autos al año desde el puerto de Rosario

Las automotrices radicadas en Córdoba podrían exportar como mínimo 100.000 vehículos por año desde el puerto de Rosario. Así lo aseguró Pablo Sibilla, presidente y CEO de Renault Argentina, durante su participación en Experiencia IDEA Rosario, realizada este miércoles en la Bolsa de Comercio de Rosario ante una platea colmada de empresarios y ejecutivos.

Las palabras del ejecutivo llegan un día antes que una delegación encabezada por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, Pedro Dellarossa, y representantes de empresas como CLAUTO, CIMCC, CEMINCOR y la tecnológica Globant, desembarcarán en la capital santafesina para una agenda centrada en infraestructura logística y oportunidades de inversión.

El plan, explicó Sibilla, busca reactivar las vías férreas que aún existen dentro de las plantas y que en la década del ‘60 permitían despachar trenes cargados directamente hacia los puertos de Rosario y Zárate. Renault trabaja en este proyecto junto con otra automotriz —competidora en el mercado— que recientemente lanzó una pick-up. La cooperación permitiría generar una masa crítica exportadora significativa, con 100.000 unidades anuales como piso.

El ejecutivo resaltó que la mejora en infraestructura es una de las dos claves para que la industria automotriz argentina gane competitividad en un escenario de apertura económica. La otra, afirmó, es una reducción inteligente de la presión impositiva, que hoy representa el 54% del valor final de un auto en Argentina. “Por cada auto que se compra, el Estado se lleva otro. En Estados Unidos esa carga no llega al 10%”, señaló.

Sibilla recordó que cuando el Gobierno eliminó el impuesto al lujo para vehículos de gama media —tras una propuesta de Renault— las ventas del segmento C más que se duplicaron en un año y la recaudación fiscal aumentó. Para él, ese es el camino: alivio fiscal selectivo que no desfinancie al Estado, combinado con inversiones logísticas que reduzcan costos y tiempos.

En un evento marcado por debates sobre competitividad, apertura y exportaciones, la propuesta de Sibilla se llevó una parte importante de la atención empresarial: un modelo que une a competidores, recupera infraestructura histórica y aprovecha la ubicación estratégica del puerto de Rosario para poner más autos argentinos en el mundo.