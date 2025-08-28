Claves del día: plazos fijos hasta el 66%, desembarco de autos chinos y el BCRA interviene fuerte en dólar futuro

Alta tensión financiera y fuerte activismo cambiario se cruzaron en la estrategia del Tesoro para contener la liquidez y evitar corridas sobre el dólar. La llegada de una automotriz china con historia británica a Rosario y la oficialización de un nuevo bono para jubilados y un septiembre que llega con aumentos.

La licitación de deuda en pesos del miércoles fue un eje crucial de esta estrategia de “orden financiero”. Con vencimientos por unos $9,1 billones, el Tesoro logró renovarlos, adjudicando $7,7 billones tras más de 8.000 ofertas, pagando tasas de hasta 75,7% anual en instrumentos a tasa fija y un sorprendente 86,6% anual en papeles ajustables por TAMAR. El rollover superó el 114%, lo que alivió la presión sobre la liquidez del mercado.

La distribución de las colocaciones fue dirigida: un 44% fue en letras a tasa TAMAR con vencimiento en enero de 2026, otro 21% en Lecap capitalizables a septiembre de 2025, un 17% en un nuevo papel TAMAR a febrero de 2026, el 12% restante en Lecap para enero de 2026 y el 7% en Lecap a febrero de 2026. Esta diversificación permitió al Tesoro evitar la emisión excesiva de pesos antes de las elecciones.

Desde el Banco Central se dio respaldo a la estrategia. Intervino fuerte en el futuros de dólar —en el mercado A3—, que fue clave para mantener en el cierre un valor por debajo del récord nominal, pero fue a un costo que hay quienes piensan en posibles judicializaciones de estas operatorias. En los últimos meses el BCRA admitió haber intervenido con hasta US$5.000 millones en contratos a término para calmar el dólar, mientras adaptaba su posición vendida en futuros, en el marco de un programa de flotación dentro de bandas cambiarias.

El impacto visible fue consistente: el dólar oficial revirtió su tendencia alcista sobre el cierre de la rueda. Esto apuntaló el control de la plaza cambiaria, permitió al BCRA acumular reservas y contribuyó a mantener calma relativa en los mercados financieros.

Sin embargo, el costo no fue inexistente. El riesgo país escaló hasta los 850 puntos básicos, un nivel que no se veía desde abril. Al mismo tiempo, los bonos en dólares sufrieron pérdidas mientras los títulos en pesos mostraron fuertes subas, lo que profundizó la disparidad entre los activos financieros locales y extranjeros.

En la Bolsa porteña, el S&P Merval volvió a mostrar debilidad, con caídas significativas en acciones locales y ADRs argentinos en Wall Street. Galicia, una de las principales empresas financieras del país, experimentó un derrumbe de casi 46% en su cotización en Nueva York desde diciembre, un reflejo del clima de desconfianza.

En paralelo, la automotriz británica MG Motor, ahora bajo control chino, inició formalmente su desembarco al mercado argentino mediante el concesionario Giorgi en Rosario, con el respaldo de la importadora Eximar. Los primeros modelos incluyen el compacto híbrido MG3, el SUV familiar MG ZS, el hatch eléctrico MG 4 y el deportivo convertible MG Cyberster, todos con opciones electrificadas, tecnología moderna y precios orientados al público medio.

Mientras tanto, la política económica mantiene activos varios frentes. En septiembre, el Gobierno confirmó el pago de un bono de $70.000 para jubilados, y se anticipan nuevas subas en servicios clave como gas, transporte y colegios.

En ese contexto, algunos bancos de primera línea ofrecían ayer plazos fijos con tasas de hasta 66% anual para atraer depósitos y evitar la fuga hacia el dólar, aunque la sostenibilidad de esas tasas sigue siendo objeto de debate entre los analistas. Pero los operadores del mercado consultados por Ecos365 creen que “la curva sigue aún al alza”, por lo que el techo de tasas no parece aún haberse encontrado.

Por último, las subas moderadas de las prepagas (entre 1,68% y 1,9% mensual) y la posibilidad de un ajuste en los combustibles completan el panorama.

Con elecciones bonaerenses a la vista, el pulso financiero y cambiario que impone el Gobierno será, sin dudas, un factor clave para el ánimo de inversores y ahorristas.