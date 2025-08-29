En un escenario con tasas elevadas, ¿qué oportunidades y estrategias financieras hay?

Argentina atraviesa un escenario de tasas de interés excepcionalmente elevadas, generadas por la política monetaria restrictiva del Banco Central y necesidades de absorción de pesos. Esta coyuntura, marcada por volatilidad e incertidumbre política, plantea oportunidades relevantes para inversores con distintos perfiles.

Opciones recomendadas

* Plazos fijos en bancos: Ofrecen tasas nominales de entre 38 % y 55 % anual, lo cual, con inflación estimada por debajo del 25 %, permite retornos reales positivos.

* Cauciones bursátiles (overnights): En algunos casos, alcanzan hasta 77 % anual nominal o 6,4 % mensual, siendo instrumentos de altísimo rendimiento de muy corto plazo y elevada liquidez.

* Lecaps: Letras a corto plazo negociables en el mercado secundario. Ofrecen flexibilidad, liquidez y tasas similares o superiores a los plazos fijos.

* Bonos CER (Boncer/TX26, TZX26): Ajustados por inflación + tasa fija. Por ejemplo, el TX26 ofrece CER + 6–8,8 % anual, y el TZX26 hasta CER + 9,5 %.

* Bonos duales en dólares: Títulos como el AL35 o bonos soberanos en USD (AE38) rinden en moneda dura entre el 11 % anual, útiles como cobertura frente al riesgo cambiario.

* Fondos comunes de inversión (FCI) de liquidez o Lecaps: Permiten rescates rápidos (T+1), con rendimientos mensuales de entre 3 % y 4 %, combinando rendimiento y disponibilidad.

Estrategia sugerida

* Diversificar para equilibrar rendimiento, liquidez y cobertura contra inflación o devaluación. Por ejemplo:

* Parte en plazos fijos o cauciones para rendimiento inmediato.

* Otro segmento en Lecaps y FCI para liquidez flexible.

* Una porción en bonos CER y duales para cobertura de inflación y dólar.

Esta mezcla optimiza retornos en pesos, preserva valor real y permite adaptarse a cambios macroeconómicos.