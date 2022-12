Estudiante rosarina le dio una vuelta más al negocio familiar: fue por talles especiales y ecodiseño

Candela Fruci creció inmersa en la industria del calzado. Su historia familiar con el sector se remonta a sus padres, quienes tienen ya 30 años de experiencia y seis con fábrica propia en donde también trabajan sus hermanos. Con este antecedente, la estudiante de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) hizo las bases de su emprendimiento Wave Riders el cual resultó recientemente ganador en una competencia por su costado innovador.

La idea de Candela tomó forma luego de veranear en la costa la última temporada. Al recorrer el balneario de Chapadmalal se inspiró en el espíritu descontracturado del surf y la naturaleza para crear un producto que convine diseño y sea amigable con el medioambiente. Con la convicción de tener una marca propia, ya venía proyectando incursionar en la indumentaria pero finalmente se inclinó por aquello que más conocía: el calzado urbano.

“Las suelas están hechas de micro expanso, un plástico 50% reciclado y la parte superior o capellada es de lona y de alternativas durables sin cuero animal. El próximo paso es poder incorporar un cuero ecológico biodegradable” explica a Ecos365 la estudiante de administración de empresas y agrega que también realizará un prototipo con cuero hecho a base de hongos. Este material es elaborado por otras estudiantes como parte de sus tésis.

La marca además de ser sustentable tiene un gran diferencial y es la inclusión. Dirigida a todo público, la curva de talles que ofrece abarca desde el 35 hasta el 45. No obstante, tiene en carpeta invertir para comprar hormas hasta el 48. Una decisión que permite sobre todo a aquellas personas que calzan números grandes contar con una propuesta moderna y con variedad de estampas.

Gentileza: Wave Riders

Los modelos de Wave Riders tienen tres meses en el mercado y se pueden adquirir a través de redes sociales o en ferias. Los planes de la emprendedora de tan solo 20 años es seguir expandiendosé y poder sumar sus productos en locales mayoristas que estén en línea con su estilo. Hoy trabaja sola y su familia la apoya con la producción. Asimismo, sueña con poder tener también su fábrica propia.

“Por ser chica al comienzo me costó que me tomaran en serio cuando pedía presupuestos, incluso muchos proveedores me cortaban el teléfono”, detalla Candela quien en vez de desanimarse frente a la negativa siguió adelante. Además, en relación a la industria, relata que se trata de un rubro que demanda mano de obra y destaca que es un oficio que se puede aprender trabajando como fue el caso de sus familiares.

Ganadora de la Competencia de Planes de Negocio 2022

La iniciativa resultó distinguida entre los proyectos que participaron de la 13º Competencia de Planes de Negocio, una propuesta de formación organizada por la Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo, el Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, JCI Rosario, la Agencia de Desarrollo Región Rosario (ADERR), Endeavor Argentina, el Polo Tecnológico Rosario, la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y la Universidad Austral.

Luego de dos meses de formación, jornadas de capacitación y un proceso de acompañamiento a través de mentorías para la confección del plan de negocios un jurado con representantes de cada entidad eligieron seis finalistas y tres resultaron ganadores. El primer lugar lo obtuvo Wave Riders. El podio lo completaron Byta, Mercado Libre de Plástico y Reductane, un proyecto de producción, cosecha y comercialización de algas para utilizarse como complemento dietario para bovinos.

El premio que obtuvo la ganadora fue un aporte económico, seis meses de tutorías, un espacio de difusión radial, seis meses para trabajar en el Polo Tecnológico más un plan con estrategias de marketing.