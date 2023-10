Google Keep para Android está recibiendo algunas actualizaciones atrasadas

Buenas noticias para los usuarios de Google Keep con Android: finalmente obtendrán las opciones de formato de texto que la aplicación ha necesitado desesperadamente durante años. Google anunció esta semana que la capacidad de poner en negrita, cursiva y transformar texto en sus notas ahora se está implementando, y debería comenzar a verla en la aplicación pronto. (Aún no la tengo, pero Mishaal Rahman y algunos otros detectaron la función antes de su lanzamiento oficial, por lo que parece que llegará rápidamente).

Las nuevas funciones de Keep están más en la categoría "deberían haber estado aquí todo el tiempo" que en cosas nuevas y brillantes, pero siguen siendo una adición bienvenida a la aplicación. Y, de hecho, Google ha estado prestando una cantidad inusual de atención a Keep recientemente: los usuarios obtuvieron un nuevo widget de pantalla de inicio a principios de este año y ahora pueden abrir varias ventanas de Keep a la vez en su dispositivo. Google también está implementando lentamente el historial de versiones para que puedas ver todos los cambios que has realizado en tus notas a lo largo del tiempo.

Keep es, si aún no lo sabías, una excelente aplicación para tomar notas . Es rápido, está disponible en Android, iOS y la web, y logra ser extremadamente simple y bastante inteligente. Pegue un enlace en una nota y la tarjeta se reformateará como una vista previa enriquecida para que sepa exactamente qué es. Una nota de una sola línea parece un Post-it, pero una nota más larga parece más un documento. Puedes dibujar una nota; puedes grabar audio en una nota; ¡Puedes configurar recordatorios en una nota! Y debido a que estamos hablando de un producto de Google, todo se puede buscar y acceder a él en la barra lateral de muchos otros productos de Google.

El gran problema de Keep es que su futuro parece frágil. No recibe mucha atención ni muchas actualizaciones de funciones: la aplicación tiene 10 años y esta es quizás la mayor actualización de su historia. Nunca verás un discurso largo en la conferencia de desarrolladores de E/S sobre lo fantástico que es Keep y todas las cosas interesantes que puedes hacer con él. Eso hace que los usuarios estén razonablemente preocupados de que Google pueda en cualquier momento eliminar la aplicación, como ha hecho con tantas otras, como parte de alguna iniciativa de reducción de costos o reorientación. Keep hace muchas cosas mejor que Docs, pero es mucho más probable que Docs siga existiendo dentro de unos años.

Por eso es agradable ver que Google sigue recordando que Keep existe, al igual que parece recordar también este año que Tasks existe . (Ahora, Google, haz que los recordatorios de Keep aparezcan en Tareas. ¡Está ahí mismo!). Las opciones de formato probablemente estarán disponibles en la web y en iOS en algún momento, y hacen que Keep sea aún más poderoso además de esa interfaz simple. Keep sigue siendo una de las mejores aplicaciones para tomar notas en Android y, en general, y ojalá siga siendo así.