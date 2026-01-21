Milei, cara a cara con los CEOs de los principales bancos del mundo: ¿de qué hablaron?

El presidente Javier Milei mantuvo este jueves una reunión estratégica en el Foro Económico Mundial de Davos con los máximos ejecutivos de algunos de los principales bancos y firmas financieras del mundo, en una señal clara de búsqueda de respaldo internacional a su programa económico.

Del encuentro participaron referentes de peso del sistema financiero global, entre ellos la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el presidente del banco de inversión BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.

La reunión se dio en el marco de la agenda oficial del mandatario argentino en Davos, donde el Gobierno busca mostrar ante inversores y líderes empresariales los lineamientos centrales de su plan de estabilización, apertura económica y desregulación de mercados. Según fuentes oficiales, el intercambio giró en torno a las perspectivas de la Argentina, las reformas estructurales en marcha y el potencial del país como destino de inversiones en el mediano y largo plazo.

Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La presencia del equipo económico completo reforzó el mensaje de consistencia y coordinación en la estrategia oficial frente a los mercados internacionales.

El encuentro con los CEOs se suma a una serie de reuniones bilaterales que el Presidente viene manteniendo con líderes políticos y empresariales durante su paso por Suiza. Desde la Casa Rosada destacan que el interés de las principales entidades financieras refleja una mejora en la percepción internacional sobre la Argentina tras el cambio de rumbo económico impulsado por el nuevo gobierno.

En un contexto de negociación con organismos internacionales y necesidad de financiamiento para consolidar el programa fiscal y monetario, el Gobierno apuesta a fortalecer el vínculo con el sector financiero global como una pieza clave para la recuperación económica del país.