Negocios con aromas: un grupo empresario de Rafaela, protagonista de una fuerte apuesta

El conglomerado argentino Grupo Newsan, encabezado por Luis Galli, dio un nuevo paso en su estrategia de diversificación en consumo masivo. A poco más de un año de la compra del 100% de P&G Argentina, la compañía anunció la adquisición del 50% del paquete accionario de Cdimex, empresa referente en fragancias y productos de belleza en el país.

La operación, confirmada en las últimas horas, representa un hito en la expansión de la división de consumo masivo de Newsan. Durante el Forbes Retail & Consumer Insights Summit 2025, Galli había declarado que su objetivo es "transformarse en la empresa de distribución más grande de Argentina". Actualmente, el grupo gestiona unas 40 marcas de alcance nacional.

Cdimex, con más de 15 años de trayectoria y parte del histórico Grupo Cortassa de Rafaela, lidera el segmento semiselectivo de fragancias en Argentina, con 6 de las 10 marcas más vendidas según datos de Circana. Su portfolio combina etiquetas locales como Cher, Bensimon, Sarkany, Tucci y Fascino con internacionales de renombre, entre ellas Lattafa, Armaf, Elizabeth Arden, Rasasi y Al Wataniah.

La firma emplea a más de 700 colaboradores y cuenta con una red de distribución nacional apoyada en dos centros logísticos en Buenos Aires y Rafaela. En 2024, amplió su integración vertical con la compra de un laboratorio cosmético de trayectoria nacional.

La alianza con Newsan abarca producción, importación y distribución de perfumes masivos y semiselectivos, además de categorías complementarias como maquillaje, cuidado personal, baño, solares y accesorios. Con ello, se potenciará la oferta que ya maneja Newsan desde la adquisición de P&G, que incluye marcas como Gillette, Pampers, Always, Pantene y Oral B.

El CEO de Newsan, Luis Galli, destacó que la sociedad permitirá "fortalecer la posición del grupo en consumo masivo y ampliar la presencia en belleza y cuidado personal". Por su parte, Franco Cortassa subrayó que la alianza con Newsan acelerará la expansión y profesionalización de Cdimex.

La operación se produce en un contexto desafiante para el consumo masivo argentino, golpeado por la inflación y la caída del poder adquisitivo. Según Galli, la recuperación será lenta, con un repunte proyectado del 4% al 5% anual, en un escenario de compresión de márgenes y mayor competencia.

Con más de 34 años de historia, Newsan emplea a 9.000 personas en 8 plantas industriales y 3 centros logísticos, con negocios diversificados en tecnología, alimentos, energía y ahora un creciente protagonismo en consumo masivo.