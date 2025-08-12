Panorama mixto en los mercados: las acciones ceden terreno y los bonos dan la nota

El índice S&P Merval de la bolsa porteña recorta suba este martes, mientras los bonos en dólares se dan vuelta y suben, luego de que la Secretaría de Finanzas comunicara el nuevo menú de instrumentos para la licitación que realizará el Tesoro este miércoles.

El selectivo local avanza 0,5% a 2.314.413,94 puntos básicos, mientras que medido en dólares avanza 1% a 1.751 unidades. Entre las acciones líderes, las que más avanzan son: Edenor (+4,2%), IRSA (+2,8%), Telecom (+1,9%), Pampa Energía (+1,5%) y Transportadora de Gas del Norte (+1,6%).

En Wall Street, los papeles locales escalan hasta 4,1% de la mano de Edenor, seguido de IRSA (+2,6%), Grupo Financiero Galicia (+2,5%), Telecom (+2%).

De esta manera, se registró un panorama mixto en los mercados: mientras la renta fija en pesos sigue sin encontrar impulso y registró retrocesos generalizados, la deuda soberana en dólares, apoyada por un contexto externo favorable, y el Merval extendieron las subas.

Miércoles de licitación

La Secretaría de Finanzas comunicó el menú de instrumentos de la licitación que se realizará este miércoles 13, con liquidación el lunes 18. Este incluye la reapertura de cuatro Lecaps con plazos de entre 25 y 84 días (S12S5, S30S5, S31O5 y S10N5), con un monto máximo a adjudicar de $3 a $4 billones en los dos tramos más cortos. Además, se ofrecerá una nueva Lecap con vencimiento en enero de 2026 (S16E6) y se reabrirá el Boncap a febrero de 2026 (T13F6).

También se licitarán Letras ajustables por TAMAR con vencimientos entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 (M10N5, M16E6 y M13F6), junto con la reapertura de un título dollar-linked a diciembre (TZVD5) y un Boncer a octubre (TZXO5). Tras el canje del BCRA de $7,8 billones de la S15G5 por el T15D5, el Tesoro deberá afrontar vencimientos por casi $15 billones, sobre un total de $23,9 billones en agosto.

Bonos y riesgo país

Los bonos en moneda extranjera cotizan en la arena local se dan vuelta y suben. Los que más ganancias anotan son el Global 2046 (+1,4%), el Global 2038 (+0,5%) y el Bonar 2030 (+0,4%). En el otro extremo, el único que baja es el Global 2029 (-0,1%).

El riesgo país cerró el lunes en torno a los 724 puntos básicos, al ceder 9 unidades (-1,2%), según la medición de J.P. Morgan.