"RRIGI": el proyecto que tiene una ciudad santafesina para atraer grandes inversiones

El Gobierno Municipal de Rafaela presentó el Régimen Rafaelino de Incentivo para Grandes Inversiones (RRIGI), una política diseñada para impulsar proyectos de inversión de gran escala que contribuyan al crecimiento, la diversificación y la modernización económica de la ciudad.

El régimen fue desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, junto al Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), en el marco de la Agenda Estratégica Rafaela Productiva 2031.

Un régimen amplio y orientado al desarrollo

El RIGI Rafaelino abarca todos los sectores vinculados al desarrollo productivo y de servicios, incluyendo actividades industriales, tecnológicas, logísticas, comerciales, energéticas, agroindustriales y aquellas orientadas a la sostenibilidad.

Al citado régimen podrán acceder personas humanas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen proyectos de inversión dentro de la ciudad.

Ventanilla Única de Inversiones

La iniciativa incorpora la Ventanilla Única de Inversiones, un espacio que centralizará la recepción, tramitación y seguimiento de los proyectos, facilitando los procesos administrativos y brindando acompañamiento integral a los inversores.

Categorías y beneficios

Los proyectos de inversión serán clasificados según el monto invertido y el empleo generado, con un sistema de beneficios que podrá alcanzar hasta 10 años, incluyendo incentivos fiscales, exenciones vinculadas al desarrollo de obras, acompañamiento técnico y administrativo.

El intendente de la ciudad, juntos a funcionarias de su Gabinete, presentó los principales lineamientos del Régimen que busca acaparar inversiones.

Además, el RIGI Rafaelino incorpora un elemento clave: las empresas locales ya radicadas en Rafaela podrán incorporarse al régimen cumpliendo con el 75 % de los requisitos establecidos para cada categoría. Este diferencial reconoce y fortalece el entramado productivo preexistente en la ciudad.

Con la puesta en marcha del RIGI Rafaelino, Rafaela avanza hacia un modelo de desarrollo basado en la producción, la innovación y la generación de empleo de calidad, consolidando su perfil como una ciudad competitiva y preparada para recibir inversiones que impulsen su crecimiento.