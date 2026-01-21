Revés para el acuerdo con la UE: el Parlamento Europeo lo rechazó y lo envía a la Justicia

El Parlamento Europeo paralizó este miércoles el acuerdo de libre comercio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea el pasado sábado 17 de enero. En una votación apretada, el poder legislativo regional aprobó la moción por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.

En detalle, la propuesta cuestiona si el acuerdo recientemente firmado respeta los tratados de la Unión Europea. La reacción no tardó en llegar desde la la Comisión Europea, liderada por Úrsula von der Leyen, quien dijo presente en Asunción para la rúbrica del tratado. "Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas”, afirmó el portavoz del organismo, Olof Gill.

El Parlamento Europeo frenó el acuerdo Mercosur-UE

En términos prácticos, la decisión del Parlamento de Europa remite el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios y su validez. Así, su proceso de ratificación estará frenado hasta que los jueces tomen una decisión.

Uno de los principales focos es la duda sobre la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, así como también la base legal elegida para su aprobación. La misma permite la ratificación de los capítulos sin la obligación de la aprobación de los parlamentos nacionales.

Según detallaron, todo el proceso de revalidación puede demorar entre 18 y 24 meses aunque los titulares del organismo de justicia pueden "priorizar una solicitud de opinión" cuando el contexto lo requiera.