Rosarino ideó vehículo eléctrico que ayudará a las fuerzas de seguridad en tareas de vigilancia

El investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRAF), Luis Ignacio Silva está detrás de un proyecto que contempla el armado de un vehículo Eléctrico para ayudar en tareas de prevención y vigilancias a las fuerzas de seguridad. Fue así que recibió un subsidio para costear el diseño y desarrollo de un prototipo para evaluar su desempeño, antes de pasar a la etapa de producción.

El presupuesto asciende a los $3 millones y le fue otorgado por la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación (ASaCTei) de la provincia. El objetivo, según sus palabras, es poner manos a la obra para tener este primer modelo listo de cara a mediados de año. Para esto, lidera el proyecto junto a un equipo de ingenieros que serán los encargados de ponerlo en marcha.

"Cuando integresen los fondos, tenemos un año para desarrollarlo pero la idea es tenerlo activo y funcionando para julio, así puede empezar a ser probado por las fuerzas de seguridad y realizarle los ajustes necesarios", contó Silva a Ecos365, graduado de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Funciones y usos

El vehículo está pensado para realizar tareas de control y prevención en lugares donde hay un gran aglomeramiento de personas como espectáculos masivos, o ciertas zonas que tienden a ser convocates y puso de ejemplo a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevarán adelante en Rosario este año. Según explicó el investigador, esta decisión se debe a que son lugares donde suelen generarse conflictos y problemas de seguridad.

"Más allá del patrullaje que hacen las distintas fuerzas, la idea de que haya un vehículo presente que pueda circular, genera una mayor presencia en el lugar y capacidad de persuasión. Entre sus caractéristicas, puede adquirir una velocidad máxima de 50 km por hora y puede patrullar hasta 70 km a la redonda sin tener que volver a su base para ser cargado", indicó Silva y agregó que el oficial de seguridad va sentado en la parte trasera del móvil.

A su vez, contó que al desarrollo le será sumado un dron "de modo que se lo pueda comandar e incrementar el rango de visión" para tener un mejor panorama y controlar posibles peleas o situaciones de peligro con mayor agilidad. La decisión de que, en un primer momento, esté dirigido a las fuerzas de seguridad se debe a una visita de la empresa de energía estatal provincial Enerfé, la cual les planteó la necesidad de este sector de contar con un dispositivo pequeño para la movilidad entre personas.

"Yo ya venía interesado en todo lo que es movilidad eléctrica. Hice un doctorado y una maestría en el exterior sobre esta tematica y entre como investigador del CONICET y profesor a la UNRAF. Me propuse encarar proyecto de este tipo, por eso cuando me comentaron de esta posibilidad me interesó", explicó el especialista.

A gran escala

Por ahora, ya está firmado un acuerdo con las fuerzas de seguridad provinciales para poder testear el prototipo una vez que esté terminado. Pero además, Silva adelantó que una empresa rosarina manifestó interés en los resultados que arrojen dichas pruebas para llevar el prototipo a escala productiva.

"La idea es que firmemos un convenio de transferencia de know how para que puedan encargarse de su armado a gran escala. Los términos de esa transferencia se verán más adelante pero confiamos en que pronto podremos tenerlos listos para comenzar a pensar en su envío a diferentes provincias del país", aseguró el investigador.