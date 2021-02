Tras su creación a nivel nacional, insisten en implementar el Consejo Económico y Social en Santa Fe

El presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe, Miguel Lifschitz, valoró la creación del Consejo Económico y Social a nivel nacional, y pidió que se implemente en Santa Fe a partir de la ley de su autoría. “Hay que discutir y lograr consensos para resolver problemas estructurales, no se puede especular ni seguir esperando ante esta crisis”, sostuvo.



“Se necesitan consensos para lograr medidas que le mejoren la vida a la gente. Las urgencias en términos sociales y económicos no distinguen banderas políticas”, dijo Lifschitz e insistió con la creación de este consejo a nivel provincial, recordando que él lo hizo cuando gobernó Santa Fe.



“La profundización de estos problemas estructurales, como la pobreza y la caída de actividad económica, la falta de programas sostenidos a través de los años, el déficit habitacional o la falta de infraestructura, son ejes fundamentales que deben tratarse en una mesa de diálogo, con expertos de cada área –continuó el presidente de la Cámara baja santafesina-. Es saludable que se inicie este camino, porque lo que vemos en Argentina es un constante ir y venir según el gobierno de turno, mientras estos problemas de fondo no se solucionan”, señaló.



Además, el exgobernador resaltó que “el CEyS ha tenido un impacto tremendamente positivo en su implementación en Santa Fe”, y siguió: “La institucionalización del diálogo y la participación para construir políticas públicas es fundamental, es la forma que concebimos para generar consensos. Vemos hoy los resultados de tantos años de decisiones unilaterales e inconsultas a nivel nacional, y es urgente una mirada mucho más plural”.



En tanto, Lifschitz recordó que en 2019 fue presentado un proyecto de ley para crear el propio Consejo en el ámbito provincial, y que pese a la media sanción de la Cámara de Diputados el pasado año, no obtuvo la aprobación del Senado. “Modernizar el Estado y generar canales de participación, con actores involucrados en cada problemática, debe ser un objetivo de la clase política. Por eso esperamos que también se dé el paso y que el ejecutivo convoque a estas instituciones, organizaciones y especialistas porque el presente requiere de una visión más amplia, no se puede especular ni tomar decisiones desde una mesa chica”.



“Hay que aprovechar las ventajas que da ya haber comprobado los beneficios del Consejo Económico y Social. Durante más de tres años diferentes sectores aportaron su visión como órgano consultivo y asesor, y reafirmar ese formato sería saludable para la vida institucional de la provincia de aquí en más”, cerró.