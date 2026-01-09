Acuerdo UE-Mercosur: beneficios y oportunidades de exportación desde Argentina

El ministro de Economía Luis Caputo, a través de su cuenta en la red social X celebró el avance del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) y subrayó los beneficios arancelarios que promete para el comercio exterior argentino.

En un contexto donde los bloques negociaron durante más de dos décadas para concretar el pactado, Caputo afirmó que este acuerdo representa “una oportunidad estratégica para las exportaciones argentinas, que podrán competir con menores costos y con un acceso preferencial a uno de los mercados más grandes del mundo”. La publicación fue republicada por analistas económicos por su enfoque en los aspectos comerciales y de inserción internacional.

Mercado ampliado y reducción de barreras

Caputo destacó que el acuerdo dará acceso preferencial a un mercado de más de 700 millones de consumidores, lo cual posiciona al agro, a la industria y a sectores de servicios argentinos en un nivel competitivo global. Si bien el texto formal del acuerdo aún debe ser firmado y ratificado, las negociaciones establecen claras reducciones y eliminación de barreras arancelarias entre ambos bloques.

Según Caputo, este tipo de tratados no solo reducen los aranceles, sino que también simplifican procedimientos aduaneros e incrementan la previsibilidad para exportadores e inversores.

“Para Argentina, esto significa que nuestros productos podrán entrar con menores costos al mercado europeo, elevando el potencial exportador y generando más divisas para la economía real”, escribió en X.

Histórico��



Tras 25 años de negociaciones, la Argentina firmará el próximo 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico entre el MERCOSUR y la UE, que le permitirá al país aumentar sus exportaciones y acelerar el rumbo del crecimiento económico. Este acuerdo no hubiera sido… — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 9, 2026

Beneficios arancelarios

Las publicaciones oficiales sobre el acuerdo y análisis de organismos económicos destacan varios mecanismos clave:

* Eliminación de aranceles: La Unión Europea se compromete a eliminar tarifas sobre la mayoría de las exportaciones del Mercosur, con un esquema definido que contempla reducción inmediata para muchos productos y desgravación gradual en plazos de hasta 10 años para otros.

* Acceso preferencial: Según informes sectoriales, el 99,5 % de las exportaciones agroindustriales del Mercosur recibirán algún tipo de beneficio arancelario, ya sea eliminación total o cuotas preferenciales.

* Ventajas competitivas: Productos como carne, granos, harinas, aceites, frutas y subproductos agrícolas ingresarán con menores costos frente a otros competidores que no cuentan con un acuerdo similar con la UE.

Caputo subrayó que el potencial del acuerdo radica en abrir nuevos destinos para la exportación de bienes de valor agregado y en fortalecer la inserción de la producción argentina en las cadenas globales de comercio exterior.

Contexto político y próximos pasos

Aunque el pilar comercial está definido y consensuado entre las partes, la firma formal del acuerdo está programada para mediados de enero de 2026, en Paraguay, y su ratificación aún depende del Parlamento Europeo y de los congresos de los países del Mercosur.

Caputo enfatizó que este tipo de acuerdos no solo amplía el acceso a mercados externos, sino que también mejora la competitividad del sector exportador argentino, incentivando inversiones y diversificación de destinos.