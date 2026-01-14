Aranceles cero para importar celulares: "Permitirá mayor oferta y precios más competitivos"

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que a partir de este jueves, los aranceles para la importación de teléfonos celulares en la Argentina se reducen a cero, completando así el proceso de eliminación total previsto por el Gobierno nacional.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial del funcionario en la red social X, donde destacó que la medida representa “un nuevo paso en la eliminación de impuestos” y afirmó que permitirá “mayor oferta y precios más competitivos” en el mercado local de tecnología.

Según detalló Caputo, la decisión se enmarca en el Decreto 333/2025, que había iniciado en mayo del año pasado un esquema de reducción progresiva de los derechos de importación para celulares. En aquella primera etapa, la alícuota se redujo del 16% al 8%, con el compromiso oficial de avanzar hacia su eliminación total, que entra en vigencia desde este jueves.

En su mensaje, el ministro también subrayó el impacto que ya tuvo la baja parcial de aranceles en los precios. De acuerdo con los datos difundidos, desde mayo de 2025 los valores de los celulares descendieron entre un 25% y un 35%, dependiendo de la marca y el modelo, como resultado de la reducción impositiva y una mayor competencia en el mercado.

“La eliminación total del arancel es parte del compromiso de bajar impuestos y facilitar el acceso a la tecnología para todos los argentinos”, señaló Caputo, en línea con el objetivo oficial de reducir la carga tributaria sobre bienes de consumo masivo y mejorar el poder de compra.

Desde el Gobierno esperan que la quita definitiva del arancel impulse una mayor variedad de dispositivos importados, refuerce la competencia entre marcas y consolide una tendencia a la baja en los precios al consumidor, aunque reconocen que la evolución final dependerá también de otros factores como costos logísticos, impuestos internos y márgenes comerciales.

La medida se suma a otras decisiones adoptadas en el último año orientadas a la desregulación del comercio y la reducción de impuestos, con foco en sectores de alto impacto en el consumo y la actividad económica.