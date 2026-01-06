Con la escala salarial de la UOCRA: ¿cuánto cobra un albañil en enero?

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) acordó con las cámaras empresarias del sector —como la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC)— una escala salarial que rige para los primeros meses de 2026, basada en incrementos paritarios firmados durante el último tramo de 2025.

El acuerdo, que todavía está sujeto a la homologación formal por parte de la Secretaría de Trabajo, contempla aumentos escalonados aplicados en noviembre y diciembre de 2025 sobre los salarios básicos vigentes, con 1,4% en noviembre y 1,3% en diciembre. Esos porcentajes fueron incorporados a la estructura salarial que se aplica para enero de 2026.

Salarios por zona geográfica

Los jornales se organizan por zonas salariales definidas en el convenio colectivo (CCT 76/75 y 577/10), que agrupan diferentes provincias según condiciones económicas, climáticas y logísticas.

Zona A —que incluye a Ciudad de Buenos Aires (CABA), Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y otras provincias del centro del país— registrará los siguientes valores básicos por hora: Oficial especializado: $5.268; Oficial (albañil): $4.506; Medio oficial: $4.164; Ayudante: $3.833; Sereno (mensual): $696.321

En zonas con adicional por condiciones desfavorables (zona B, C y C-Austral), los montos se incrementan considerablemente; por ejemplo, en la zona C-Austral el jornal del oficial llega a $9.012 por hora y el del oficial especializado a $10.536.

Sumas no remunerativas y contexto

Además de los básicos, el acuerdo incorpora una suma no remunerativa mensual que se liquidó en dos cuotas durante diciembre de 2025 y prolonga su efecto en enero. En la zona A, por ejemplo, un oficial cobra adicionalmente alrededor de $96.200.

Este esquema refleja los esfuerzos paritarios por atender la pérdida de poder adquisitivo en un contexto de alta inflación, así como por mantener registros formales en una actividad clave para la economía argentina. El impacto de estas negociaciones no solo afecta a los ingresos de los trabajadores, sino también al costo de las obras, dado que la mano de obra es uno de los principales componentes del costo total de la construcción.