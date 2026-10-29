Crédito en Argentina: baja el riesgo de mora, pero el sistema tiene una prueba decisiva

Resumen Ejecutivo La Probabilidad de Default Estimada (PDE) de los créditos familiares cayó por tercer mes consecutivo, ubicándose en torno al 3,7% según datos del BCRA de agosto de 2026.

de los créditos familiares cayó por tercer mes consecutivo, ubicándose en torno al según datos del de agosto de 2026. La morosidad en préstamos a familias registró su primera baja en veinte meses, descendiendo levemente al 12,81% , mientras la irregularidad general del sector se mantuvo en el 7,75% .

, mientras la irregularidad general del sector se mantuvo en el . Bancos, fintech y billeteras virtuales evalúan una potencial recuperación en la oferta de financiamiento, en un mercado donde el crédito al sector privado representa solo el 13% del PBI.

El mercado argentino del crédito comienza a mostrar una señal que el sistema financiero esperaba: una reducción del riesgo de incumplimiento de las familias. El dato abre la posibilidad de que bancos, fintech y billeteras virtuales vuelvan a ampliar su oferta de préstamos, aunque todavía persisten interrogantes sobre la capacidad de pago de los hogares y la sostenibilidad de una eventual recuperación.

Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente a agosto de 2026, la Probabilidad de Default Estimada (PDE) del crédito al sector privado cayó por tercer mes consecutivo. En el segmento de las familias, el indicador se ubicó en torno al 3,7%, su menor registro en doce meses.

La señal es relevante porque la PDE permite observar la evolución del riesgo antes de que los incumplimientos se reflejen plenamente en los índices de morosidad. En otras palabras, mientras la mora tradicional muestra las dificultades de pago que ya se produjeron, este indicador ayuda a anticipar cómo podría evolucionar la calidad de la cartera crediticia.

Sin embargo, el cambio de tendencia todavía debe consolidarse. La mejora de un indicador adelantado no significa que las familias hayan recuperado su capacidad de endeudamiento ni que el sistema financiero esté en condiciones de expandir el crédito sin asumir riesgos adicionales.

Una primera señal de alivio, con la mora todavía elevada

El informe del BCRA registró en agosto una morosidad del 12,81% en los préstamos a las familias, frente al 12,94% de julio. La reducción intermensual fue de 0,13 puntos porcentuales y representó el primer descenso de este indicador en veinte meses.

La baja constituye un cambio respecto de la tendencia previa, pero su magnitud obliga a mantener la cautela. El nivel de incumplimiento sigue siendo elevado y el comportamiento de los distintos productos financieros no es homogéneo.

Además, el indicador general de irregularidad del crédito al sector privado permaneció prácticamente estable en el 7,75%. En el financiamiento a empresas, la mora llegó al 3,80%, con un incremento respecto del mes anterior.

El escenario, por lo tanto, combina dos movimientos: una mejora incipiente en el comportamiento de pago de los hogares y una cartera crediticia que todavía enfrenta dificultades para normalizarse.

A esto se suma un factor contable que condiciona la lectura de los datos. El BCRA señaló que la reducción del saldo real de los préstamos familiares en situación irregular fue del 0,98% mensual, pero también incidió el traslado de determinadas carteras a partidas fuera de balance.

Este procedimiento, conocido como write-off, consiste en retirar contablemente determinados créditos de los activos de una entidad cuando se consideran de difícil recupero. No implica necesariamente que el deudor haya cancelado su obligación.

Por eso, la evolución de la mora debe analizarse junto con los saldos efectivamente impagos, las refinanciaciones, la actividad crediticia y la capacidad de pago de los hogares.

Bancos y billeteras: la oportunidad de volver a prestar

La mejora de los indicadores puede modificar gradualmente la estrategia comercial de las entidades financieras. Después de un período marcado por el aumento de los incumplimientos, el desafío consiste en recuperar el volumen de préstamos sin deteriorar nuevamente la calidad de las carteras.

El contexto es relevante para un mercado en el que el crédito al sector privado representa aproximadamente el 13% del producto bruto interno (PBI), una proporción muy inferior al promedio regional.

Una mayor disponibilidad de financiamiento podría contribuir a recuperar el consumo, facilitar la compra de bienes durables y ampliar las posibilidades de financiamiento para trabajadores independientes y hogares que hoy encuentran dificultades para acceder a préstamos tradicionales.

Para los bancos, la oportunidad pasa por recomponer el negocio del crédito con criterios de evaluación más precisos. Para las fintech y billeteras digitales, el desafío incluye mejorar sus modelos de riesgo y encontrar mecanismos que permitan ampliar el acceso sin incrementar la exposición a deudores con capacidad de pago insuficiente.

No obstante, una eventual expansión no será automática. Las entidades deberán evaluar la evolución de los ingresos reales, el empleo, las tasas de interés y el endeudamiento acumulado de cada solicitante.

La caída de la PDE constituye una señal favorable, pero no reemplaza la evaluación individual de riesgo ni garantiza que los nuevos préstamos puedan ser pagados en tiempo y forma.

El riesgo de repetir los errores de la expansión anterior

Uno de los principales desafíos para el sistema financiero será encontrar un equilibrio entre dos estrategias que pueden resultar perjudiciales si se llevan al extremo.

La primera consiste en acelerar la colocación de préstamos para recuperar participación de mercado, aun cuando las tasas sean elevadas o los mecanismos de evaluación resulten insuficientes. Una expansión de ese tipo podría generar nuevos incumplimientos si las cuotas superan la capacidad de pago de los hogares.

La segunda es mantener una política excesivamente restrictiva, concentrada en la recuperación de las deudas existentes y sin una reactivación significativa del financiamiento.

En ese escenario, los clientes con dificultades para acceder al crédito formal podrían recurrir a alternativas más costosas o menos reguladas, mientras las entidades financieras limitarían su capacidad de generar nuevos negocios.

La salida requiere una combinación de evaluación crediticia rigurosa, refinanciaciones sostenibles y criterios de otorgamiento que contemplen la situación actual del solicitante, en lugar de depender exclusivamente de sus antecedentes históricos.

También resulta importante distinguir entre quienes atraviesan una dificultad transitoria de liquidez y quienes mantienen un nivel de endeudamiento incompatible con sus ingresos.

La tecnología gana protagonismo en la evaluación crediticia

La digitalización del sistema financiero abre una posibilidad para mejorar la evaluación de los solicitantes. El análisis de movimientos recientes, los ingresos variables, los compromisos financieros vigentes y el comportamiento de pago puede complementar los modelos tradicionales utilizados por bancos y fintech.

Este enfoque podría resultar especialmente relevante para trabajadores independientes, cuentapropistas y personas con ingresos irregulares, que no siempre cuentan con un recibo de sueldo o un historial bancario suficiente para acceder al financiamiento.

El objetivo no debería ser simplemente aumentar la cantidad de préstamos otorgados, sino identificar con mayor precisión qué clientes pueden asumir nuevas obligaciones y bajo qué condiciones.

En paralelo, la actualización de la información crediticia es un factor importante. Los bancos y las billeteras necesitan contar con datos suficientemente recientes sobre el endeudamiento de cada persona para evitar que se acumulen compromisos en distintas entidades sin una evaluación integral de su capacidad de pago.

Una mejor información puede reducir errores de otorgamiento, aunque no elimina el riesgo de incumplimiento ni sustituye la necesidad de ofrecer tasas y cuotas compatibles con los ingresos disponibles.

Qué anticipa el Banco Central para los próximos meses

La Encuesta de Condiciones Crediticias del tercer trimestre de 2026, publicada por el BCRA el 22 de octubre, permite complementar los indicadores de morosidad con las expectativas de las entidades sobre la oferta y la demanda de préstamos.

El relevamiento recoge información sobre el comportamiento del crédito durante el trimestre y las perspectivas para los tres meses siguientes. En este contexto, la evolución de la demanda de financiamiento de los hogares será una variable relevante para determinar si la mejora del riesgo se traduce en una expansión efectiva del crédito.

La recuperación dependerá de varios factores que deben evolucionar de manera consistente: una menor entrada de nuevos deudores en situación irregular, ingresos familiares capaces de sostener las cuotas, condiciones de financiamiento razonables y una política de otorgamiento que evite sobreendeudar a los clientes.

También será necesario observar si la reducción de la morosidad se sostiene durante los próximos meses y si alcanza a los distintos segmentos del mercado, en lugar de quedar concentrada en determinados productos o entidades.

Un cambio de tendencia que todavía debe probarse

La caída de la probabilidad de incumplimiento ofrece una señal positiva para el sistema financiero argentino. Después de meses de deterioro, el indicador anticipado muestra una mejora que podría facilitar una recuperación gradual de los préstamos a las familias.

Pero el dato no debe interpretarse como el final de los problemas de mora. El nivel de irregularidad continúa elevado, la evolución del crédito sigue condicionada por la capacidad de pago de los hogares y parte de la reducción observada responde a movimientos contables que no equivalen a una cancelación de las deudas.

Para bancos y billeteras, el desafío será transformar esta ventana de oportunidad en una expansión sostenible del financiamiento. Para los consumidores, la recuperación será efectiva cuando se traduzca en mejores posibilidades de acceso, cuotas compatibles con sus ingresos y condiciones de crédito que no profundicen el endeudamiento.

La próxima etapa del mercado crediticio no dependerá únicamente de cuánto presten las entidades, sino de su capacidad para identificar mejor el riesgo y financiar a quienes realmente pueden pagar.

El mercado argentino del crédito comienza a mostrar una señal que el sistema financiero esperaba: una reducción del riesgo de incumplimiento de las familias. El dato abre la posibilidad de que bancos, fintech y billeteras virtuales vuelvan a ampliar su oferta de préstamos, aunque todavía persisten interrogantes sobre la capacidad de pago de los hogares y la sostenibilidad de una eventual recuperación.

Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente a agosto de 2026, la Probabilidad de Default Estimada (PDE) del crédito al sector privado cayó por tercer mes consecutivo. En el segmento de las familias, el indicador se ubicó en torno al 3,7%, su menor registro en doce meses.

La señal es relevante porque la PDE permite observar la evolución del riesgo antes de que los incumplimientos se reflejen plenamente en los índices de morosidad. En otras palabras, mientras la mora tradicional muestra las dificultades de pago que ya se produjeron, este indicador ayuda a anticipar cómo podría evolucionar la calidad de la cartera crediticia.

Sin embargo, el cambio de tendencia todavía debe consolidarse. La mejora de un indicador adelantado no significa que las familias hayan recuperado su capacidad de endeudamiento ni que el sistema financiero esté en condiciones de expandir el crédito sin asumir riesgos adicionales.