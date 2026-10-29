El Gobierno apuesta a la mejora de salarios en 2027: ¿qué desafío enfrentan las paritarias?

La discusión salarial empieza a mirar hacia 2027 con una pregunta central: ¿los aumentos de sueldo alcanzarán para recuperar el poder adquisitivo o volverán a quedar detrás del costo de vida?

El escenario combina una expectativa oficial de recomposición de los ingresos con una realidad todavía compleja para los trabajadores registrados. La desaceleración de la inflación puede contribuir a estabilizar los salarios, pero no garantiza, por sí sola, que las familias recuperen la capacidad de compra perdida en los últimos años.

De acuerdo con las proyecciones incluidas en el Presupuesto 2027, el Gobierno espera que los salarios crezcan un 25,1% durante el próximo año, frente a una inflación promedio proyectada del 21,5% y una variación de precios del 18% para diciembre. Si esos números se cumplen y las remuneraciones acompañan la trayectoria prevista, podría producirse una recuperación real de los ingresos.

Sin embargo, se trata de una proyección oficial y no de un resultado asegurado. Su concreción dependerá de la evolución de los precios, las negociaciones entre sindicatos y empresas y la dinámica del empleo.

El atraso salarial sigue condicionando las paritarias

Uno de los principales obstáculos para una recuperación sostenida es la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde noviembre de 2023.

Según un relevamiento de la Secretaría de Trabajo publicado por El Cronista, los salarios establecidos en convenios colectivos registraron una caída real del 6,9% entre noviembre de 2023 y agosto de 2026. El estudio abarcó 26 convenios representativos y mostró diferencias importantes entre actividades.

El promedio del empleo privado registrado, en cambio, se ubicó un 1,2% por encima del nivel de noviembre de 2023. La diferencia entre ambos indicadores refleja que la evolución de los ingresos efectivos no siempre coincide con la de las escalas salariales pactadas en las paritarias.

Para los gremios, el desafío será negociar incrementos que no solamente acompañen la inflación futura, sino que también permitan recomponer parte del terreno perdido. Para las empresas, la cuestión pasa por compatibilizar esa demanda con los costos laborales, la productividad y la situación de cada sector.

La inflación será determinante para definir los aumentos

El comportamiento de los precios seguirá siendo una de las principales variables de las negociaciones salariales.

Cuando la inflación mensual se mantiene elevada, los aumentos pactados pueden perder rápidamente capacidad de compra. En cambio, si la variación de precios se desacelera de manera sostenida, los acuerdos salariales pueden ganar previsibilidad y ofrecer mejores condiciones para recuperar ingresos reales.

Pero hay una diferencia fundamental entre estabilizar los salarios y recomponerlos. Si los aumentos se limitan a acompañar la inflación, el trabajador conserva aproximadamente su poder de compra, pero no necesariamente recupera lo que perdió durante los períodos anteriores.

Por eso, la discusión de 2027 no se limitará al porcentaje de aumento que consiga cada sindicato. También será importante determinar con qué frecuencia se actualizarán los salarios, si habrá revisiones durante el año y qué tratamiento recibirán las sumas fijas y los adicionales.

En ese contexto, las cláusulas de revisión y los acuerdos escalonados pueden convertirse en herramientas relevantes para responder a cambios en la dinámica de precios, aunque su efectividad dependerá de las condiciones específicas de cada convenio.

El consumo, otra variable en juego

La evolución de los salarios tendrá consecuencias que irán más allá de las negociaciones laborales. El ingreso disponible de los hogares es una variable central para el consumo interno, especialmente en rubros como alimentos, indumentaria, electrodomésticos, recreación y otros bienes y servicios.

Una recuperación real de los ingresos podría mejorar la demanda de los hogares y contribuir a una mayor actividad comercial. Sin embargo, el efecto no será automático: también dependerá de la evolución del empleo, el endeudamiento familiar y el peso de los gastos fijos sobre los presupuestos domésticos.

Cuando una porción creciente del ingreso se destina a servicios, vivienda, transporte y otras obligaciones, el margen para el consumo discrecional se reduce, incluso si el salario nominal aumenta.

Por eso, para evaluar si existe una mejora concreta en el bolsillo, no alcanza con observar los porcentajes anunciados en cada paritaria. También es necesario analizar cuánto pueden comprar los trabajadores con sus ingresos y qué proporción de esos recursos queda disponible después de afrontar los gastos esenciales.

Empresas y trabajadores, ante un nuevo escenario de negociación

Las negociaciones salariales de 2027 también estarán atravesadas por las decisiones presupuestarias de las empresas. En el segmento privado fuera de convenio, un relevamiento de Willis Towers Watson publicado por El Cronista mostró que las compañías consultadas proyectaban, en promedio, una inflación del 22,4% y ajustes salariales del 22,8% para el próximo año.

Aunque estos datos corresponden a un universo distinto del de los trabajadores alcanzados por convenios colectivos, aportan una referencia sobre las expectativas iniciales del sector empresario.

La evolución de esos presupuestos durante el año dependerá de cómo se comporten los precios y de las decisiones que adopte cada compañía. Las empresas deberán evaluar, además, sus necesidades de retención de personal, la competitividad salarial y la disponibilidad de recursos para afrontar nuevos ajustes.

En el ámbito sindical, en tanto, las negociaciones tendrán que considerar las diferencias entre actividades y la capacidad de cada sector para trasladar aumentos a sus estructuras de costos.

2027: la diferencia entre cobrar más y recuperar poder adquisitivo

La principal incógnita de las paritarias será si los incrementos nominales pueden traducirse en una mejora sostenida de los ingresos reales.

Las proyecciones oficiales abren la posibilidad de una recuperación salarial, pero el resultado dependerá de que la inflación evolucione de acuerdo con las previsiones y de que los acuerdos salariales permitan acompañar esa trayectoria.

El punto de partida tampoco es homogéneo: hay sectores que lograron preservar mejor sus ingresos y otros que todavía arrastran pérdidas significativas de poder de compra.

En definitiva, el dato decisivo de 2027 no será solamente cuánto aumenten los sueldos, sino cuánto puedan comprar los trabajadores después de cada actualización. Esa diferencia determinará el alcance de una eventual recuperación salarial y su impacto sobre el consumo, las empresas y la actividad económica.

La discusión salarial empieza a mirar hacia 2027 con una pregunta central: ¿los aumentos de sueldo alcanzarán para recuperar el poder adquisitivo o volverán a quedar detrás del costo de vida?

El escenario combina una expectativa oficial de recomposición de los ingresos con una realidad todavía compleja para los trabajadores registrados. La desaceleración de la inflación puede contribuir a estabilizar los salarios, pero no garantiza, por sí sola, que las familias recuperen la capacidad de compra perdida en los últimos años.

De acuerdo con las proyecciones incluidas en el Presupuesto 2027, el Gobierno espera que los salarios crezcan un 25,1% durante el próximo año, frente a una inflación promedio proyectada del 21,5% y una variación de precios del 18% para diciembre. Si esos números se cumplen y las remuneraciones acompañan la trayectoria prevista, podría producirse una recuperación real de los ingresos.

Sin embargo, se trata de una proyección oficial y no de un resultado asegurado. Su concreción dependerá de la evolución de los precios, las negociaciones entre sindicatos y empresas y la dinámica del empleo.

El atraso salarial sigue condicionando las paritarias

Uno de los principales obstáculos para una recuperación sostenida es la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde noviembre de 2023.

Según un relevamiento de la Secretaría de Trabajo publicado por El Cronista, los salarios establecidos en convenios colectivos registraron una caída real del 6,9% entre noviembre de 2023 y agosto de 2026. El estudio abarcó 26 convenios representativos y mostró diferencias importantes entre actividades.

El promedio del empleo privado registrado, en cambio, se ubicó un 1,2% por encima del nivel de noviembre de 2023. La diferencia entre ambos indicadores refleja que la evolución de los ingresos efectivos no siempre coincide con la de las escalas salariales pactadas en las paritarias.

Para los gremios, el desafío será negociar incrementos que no solamente acompañen la inflación futura, sino que también permitan recomponer parte del terreno perdido. Para las empresas, la cuestión pasa por compatibilizar esa demanda con los costos laborales, la productividad y la situación de cada sector.

La inflación será determinante para definir los aumentos

El comportamiento de los precios seguirá siendo una de las principales variables de las negociaciones salariales.

Cuando la inflación mensual se mantiene elevada, los aumentos pactados pueden perder rápidamente capacidad de compra. En cambio, si la variación de precios se desacelera de manera sostenida, los acuerdos salariales pueden ganar previsibilidad y ofrecer mejores condiciones para recuperar ingresos reales.

Pero hay una diferencia fundamental entre estabilizar los salarios y recomponerlos. Si los aumentos se limitan a acompañar la inflación, el trabajador conserva aproximadamente su poder de compra, pero no necesariamente recupera lo que perdió durante los períodos anteriores.

Por eso, la discusión de 2027 no se limitará al porcentaje de aumento que consiga cada sindicato. También será importante determinar con qué frecuencia se actualizarán los salarios, si habrá revisiones durante el año y qué tratamiento recibirán las sumas fijas y los adicionales.

En ese contexto, las cláusulas de revisión y los acuerdos escalonados pueden convertirse en herramientas relevantes para responder a cambios en la dinámica de precios, aunque su efectividad dependerá de las condiciones específicas de cada convenio.

El consumo, otra variable en juego

La evolución de los salarios tendrá consecuencias que irán más allá de las negociaciones laborales. El ingreso disponible de los hogares es una variable central para el consumo interno, especialmente en rubros como alimentos, indumentaria, electrodomésticos, recreación y otros bienes y servicios.

Una recuperación real de los ingresos podría mejorar la demanda de los hogares y contribuir a una mayor actividad comercial. Sin embargo, el efecto no será automático: también dependerá de la evolución del empleo, el endeudamiento familiar y el peso de los gastos fijos sobre los presupuestos domésticos.

Cuando una porción creciente del ingreso se destina a servicios, vivienda, transporte y otras obligaciones, el margen para el consumo discrecional se reduce, incluso si el salario nominal aumenta.

Por eso, para evaluar si existe una mejora concreta en el bolsillo, no alcanza con observar los porcentajes anunciados en cada paritaria. También es necesario analizar cuánto pueden comprar los trabajadores con sus ingresos y qué proporción de esos recursos queda disponible después de afrontar los gastos esenciales.

Empresas y trabajadores, ante un nuevo escenario de negociación

Las negociaciones salariales de 2027 también estarán atravesadas por las decisiones presupuestarias de las empresas. En el segmento privado fuera de convenio, un relevamiento de Willis Towers Watson publicado por El Cronista mostró que las compañías consultadas proyectaban, en promedio, una inflación del 22,4% y ajustes salariales del 22,8% para el próximo año.

Aunque estos datos corresponden a un universo distinto del de los trabajadores alcanzados por convenios colectivos, aportan una referencia sobre las expectativas iniciales del sector empresario.

La evolución de esos presupuestos durante el año dependerá de cómo se comporten los precios y de las decisiones que adopte cada compañía. Las empresas deberán evaluar, además, sus necesidades de retención de personal, la competitividad salarial y la disponibilidad de recursos para afrontar nuevos ajustes.

En el ámbito sindical, en tanto, las negociaciones tendrán que considerar las diferencias entre actividades y la capacidad de cada sector para trasladar aumentos a sus estructuras de costos.

2027: la diferencia entre cobrar más y recuperar poder adquisitivo

La principal incógnita de las paritarias será si los incrementos nominales pueden traducirse en una mejora sostenida de los ingresos reales.

Las proyecciones oficiales abren la posibilidad de una recuperación salarial, pero el resultado dependerá de que la inflación evolucione de acuerdo con las previsiones y de que los acuerdos salariales permitan acompañar esa trayectoria.

El punto de partida tampoco es homogéneo: hay sectores que lograron preservar mejor sus ingresos y otros que todavía arrastran pérdidas significativas de poder de compra.

En definitiva, el dato decisivo de 2027 no será solamente cuánto aumenten los sueldos, sino cuánto puedan comprar los trabajadores después de cada actualización. Esa diferencia determinará el alcance de una eventual recuperación salarial y su impacto sobre el consumo, las empresas y la actividad económica.