Molinos Río de la Plata adquiere Grupo Ayudín e ingresa al negocio de limpieza y cuidado del hogar rosarino

Resumen Ejecutivo Molinos Río de la Plata adquirió Grupo Ayudín , marcando su desembarco estratégico en el mercado de limpieza y cuidado del hogar.

adquirió , marcando su desembarco estratégico en el mercado de limpieza y cuidado del hogar. La transacción abarca las marcas Ayudín , Poett , Trenet , Mortimer y Selton , superando la propuesta competidora presentada por el Grupo Newsan .

, , , y , superando la propuesta competidora presentada por el . Grupo Ayudín encabeza el negocio de lavandinas con el 62% de cuota de mercado y mantiene fuerte presencia en limpiadores e insecticidas.

encabeza el negocio de lavandinas con el 62% de cuota de mercado y mantiene fuerte presencia en limpiadores e insecticidas. La adquisición afianza el plan de diversificación del grupo Perez Companc, tras incorporar recientemente firmas como NotCo, Bodega Etchart y Sibarita.

La mayor alimenticia del país ha decidido cruzar la frontera de los alimentos para pisar con fuerza en los pasillos de perfumería e higiene. Molinos Río de la Plata, el gigante conducido por la familia Perez Companc, selló la compra del Grupo Ayudín a los fondos Apex Capital y Superior Brands, desembarcando formalmente en el negocio del cuidado del hogar.

La operación abarca un paquete robusto de marcas emblemáticas como Ayudín, Poett, Trenet, Mortimer y Selton. Además, la transacción incluye dos plantas industriales ubicadas en Buenos Aires y San Juan, centros logísticos y estructuras comerciales propias en Argentina, Uruguay y Paraguay, reforzando la red de distribución en nodos clave del país.

Para la firma consumó un triunfo corporativo relevante al imponerse en la contienda frente a otros interesados de peso, como el Grupo Newsan. La asesoría financiera exclusiva de la transacción estuvo a cargo de la firma internacional Morgan Stanley, marcando un hito dentro del tablero de fusiones y adquisiciones de la región.

Imaginar este movimiento equivale a observar a un jugador de ajedrez que, tras dominar las piezas centrales del tablero gastronómico, decide tomar el control de los casilleros periféricos para blindar su posición. Molinos no busca reemplazar su negocio histórico, sino amplificar su presencia territorial y multiplicar los puntos de contacto con el consumidor final en cada punto de venta.

Al analizar la maniobra, el valor estratégico salta a la vista en la distribución y negociación comercial. Controlar categorías de alta frecuencia de compra en las cadenas de supermercados y autoservicios de Rosario y toda la provincia de Santa Fe le otorga a la compañía una capacidad inédita de negociación frente a las plataformas minoristas.

Según expresiones del propio Agustín Llanos, CEO de la compañía, la compra responde a una evolución natural dentro del plan de expansión. En palabras del ejecutivo, "la adquisición de Grupo Ayudín representa un paso estratégico muy importante para el plan de crecimiento y el largo plazo de Molinos", permitiendo que la empresa trascienda la cocina para instalarse en la limpieza doméstica.

Una diversificación acelerada y dominio de mercado

La categoría adquirida no es menor en términos de penetración de mercado. Datos sectoriales posicionan a Grupo Ayudín como el líder absoluto en el segmento de lavandinas en el país, ostentando una cuota superior al 60% de participación, en un entorno donde compite con marcas de menor valor y etiquetas de abastecedores regionales.

En el rubro de limpiadores de superficies, la marca ocupa el segundo lugar del podio nacional con un 21% del mercado, escoltando de cerca a transnacionales como Unilever y superando a competidores como Reckitt Benckiser y SC Johnson. Esta masa crítica de ventas estabiliza los ingresos gracias a la demanda constante de artículos de higiene básica.

Asimismo, la incorporación de Selton le permite ingresar al nicho de insecticidas domésticos en aerosol, una categoría estacional pero rentable, dominada ampliamente por marcas tradicionales. Complementan la cartera los quitamanchas Trenet y los elementos de aseo Mortimer, articulando un portafolio de solidez comprobada en los mostradores santafesinos y del interior del país.

La transacción marca también el cierre de un ciclo inversor para Apex Capital y Superior Brands, comandada por Diego Barral y Pedro Palma, quienes habían adquirido los activos regionales de Clorox tiempo atrás. Tras sanear y potenciar la operación, transfieren el control a un operador estratégico de escala nacional.

Este movimiento de piezas no representa una acción aislada en la agenda del grupo industrial. Durante los últimos meses, la empresa desplegó un raid comprador que incluyó la absorción de Sibarita, la incorporación de la plataforma vegetal NotCo, la compra de Bodega Etchart y la adquisición de una planta de galletitas en el norte argentino.

La incorporación de un portafolio diversificado permite amortiguar los vaivenes de consumo en categorías específicas. Cuando la demanda de alimentos procesados sufre fluctuaciones, los productos de desinfección e higiene mantienen volúmenes estables en góndola, asegurando un flujo de caja predecible e incrementando la competitividad del grupo en todo el territorio santafesino.