El dólar tocó otro máximo histórico: ¿por qué el mercado mira de reojo a Brasil y al BCRA?

Resumen Ejecutivo El dólar mayorista alcanzó un nuevo máximo histórico al cerrar en $1.542 , mientras que el contado con liquidación se ubicó en $1.661,05 .

alcanzó un nuevo máximo histórico al cerrar en , mientras que el se ubicó en . La fuerte depreciación del real brasileño tras la reelección de Luz Inácio Lula da Silva presiona sobre la competitividad del comercio bilateral.

tras la reelección de presiona sobre la competitividad del comercio bilateral. El Banco Central interrumpió su racha compradora y cerró sin compras netas, con reservas brutas en u$s50.580 millones .

interrumpió su racha compradora y cerró sin compras netas, con reservas brutas en . La Reserva Federal mantuvo las tasas entre 3,75% y 4%, condicionando los flujos globales y la demanda local de cobertura.

El mercado cambiario argentino volvió a encender las alarmas. Después de una jornada de retroceso que había interrumpido siete ruedas consecutivas de subas, el dólar mayorista retomó la tendencia alcista este miércoles y alcanzó un nuevo máximo nominal histórico. En medio de la incertidumbre regional, los operadores siguen de cerca los movimientos de la moneda brasileña y las señales que envía el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La cotización mayorista avanzó $4 y cerró en $1.542, mientras que el dólar oficial minorista se ubicó en $1.560 para la venta en el Banco Nación. El promedio informado por el BCRA fue de $1.560,12 y el dólar blue operó en $1.565.

En los segmentos financieros, el dólar MEP subió un 0,3%, hasta los $1.567,58, y el contado con liquidación (CCL) avanzó en la misma proporción, hasta los $1.661,05.

Los números reflejan que el retroceso de la jornada anterior no alcanzó para despejar las dudas sobre la dinámica cambiaria. Por el contrario, la nueva suba volvió a poner el foco sobre los factores externos e internos que pueden condicionar la evolución del tipo de cambio.

Brasil sacude al mercado y pone presión sobre el peso

Uno de los principales focos de incertidumbre es Brasil. La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva generó movimientos bruscos en los activos financieros del país vecino y una fuerte depreciación del real.

El lunes, la moneda brasileña llegó a perder cerca de un 9%, aunque luego registró una recuperación parcial. El martes, el dólar retrocedió hasta los 5,35 reales.

La evolución del real es especialmente relevante para la Argentina por el peso de Brasil en el comercio bilateral y en la formación del tipo de cambio real multilateral. De acuerdo con Portfolio Personal Inversiones (PPI), el país vecino representa el 27,7% de ese indicador.

Una depreciación sostenida de la moneda brasileña podría deteriorar la competitividad de los productos argentinos, al encarecerlos en términos relativos frente a la producción del principal socio comercial del país.

Por eso, el mercado no solo observa qué sucede con el dólar en la plaza local: también sigue de cerca la estabilidad financiera regional y sus posibles consecuencias sobre el comercio y los flujos de divisas.

El BCRA, bajo la lupa por las compras de dólares

La estrategia del Banco Central para acumular reservas constituye otro de los puntos centrales de la jornada. La autoridad monetaria no registró compras netas de divisas durante el martes, luego de haber interrumpido previamente una secuencia de 19 ruedas consecutivas con compras.

El volumen operado en el mercado cambiario rondó los u$s430 millones. Al cierre del martes, las reservas internacionales brutas alcanzaron los u$s50.580 millones, con un incremento de u$s99 millones respecto del lunes.

La ausencia de compras netas del BCRA en las últimas jornadas alimenta las preguntas sobre el margen de maniobra de la política cambiaria frente a episodios de volatilidad. El desafío consiste en sostener la acumulación de reservas sin sumar presiones adicionales sobre el tipo de cambio.

En ese escenario, los operadores también prestan atención al papel que pueda desempeñar el Tesoro. La posibilidad de que intervenga para moderar los movimientos cambiarios había sido señalada por fuentes del mercado, aunque las operaciones atribuidas a ese organismo no fueron confirmadas oficialmente.

La Reserva Federal suma otra variable a la ecuación

El escenario internacional también forma parte del análisis. Después del cierre de los mercados locales, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener las tasas de interés en el rango del 3,75% al 4%, en línea con las expectativas del mercado.

Sin embargo, la decisión no fue unánime: dos de los diez votantes se pronunciaron a favor de elevarlas. La entidad reiteró, además, su objetivo de lograr un retorno oportuno de la inflación anual al 2%.

La trayectoria de las tasas estadounidenses puede influir sobre los flujos internacionales de capital, las monedas emergentes y las condiciones de financiamiento. Para la Argentina, estos movimientos se combinan con factores domésticos, como la demanda de cobertura cambiaria, la acumulación de reservas y las necesidades futuras de financiamiento.

¿Un respiro pasajero o el comienzo de una nueva escalada?

La secuencia de las últimas jornadas deja una señal clara: el mercado continúa sensible a los cambios del escenario regional y a las decisiones de las autoridades económicas.

El retroceso del martes había cortado una racha de siete ruedas consecutivas de subas, pero la recuperación del dólar al día siguiente volvió a colocar la cotización en un máximo nominal histórico. La atención ahora se concentra en la evolución del real brasileño, el comportamiento de los dólares financieros y la capacidad del BCRA para retomar la acumulación de divisas.

En las próximas ruedas, la persistencia de la presión cambiaria será una variable clave para determinar si el mercado atraviesa una corrección transitoria o si enfrenta un escenario de mayor volatilidad.

Por ahora, el nuevo récord del dólar vuelve a dejar en primer plano una pregunta central para la economía argentina: cuánto margen tendrá el Gobierno para administrar el tipo de cambio sin resignar reservas ni afectar la competitividad.