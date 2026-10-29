Claves del día: Rosario busca dólares del RIGI, YPF acelera y Molinos se queda con Ayudín

Rosario tendrá este jueves funcionarios, gobernadores, grandes inversores y miles de reuniones. Lo que las empresas esperan llevarse de La Fluvial entra en una carpeta bastante más chica: una orden de compra, un contrato o el financiamiento para poder cumplirlo. La primera Ronda de Negocios RIGI pone a Santa Fe frente a una oportunidad que necesita bajar del escenario a los talleres.

La convocatoria llega en una jornada que expone diferencias profundas dentro del mundo empresario. Hay compañías que mejoran balances, compran competidores y consiguen dólares para expandirse. Otras enfrentan dificultades para pagar salarios y completar la producción.

Rosario, entre la cumbre política y los pedidos de las fábricas

La agenda oficial contempla actividades de 8:30 a 18, con 43 grandes empresas, 86 mesas y más de 2.100 reuniones con proveedores, además de otras 340 entre proveedores. Vicuña, Glencore y Rio Tinto figuran entre los protagonistas de una convocatoria que busca integrar firmas argentinas a proyectos mineros, industriales y de infraestructura.

También habrá espacios de financiamiento con el Mercado Argentino de Valores (MAV), sociedades de garantía y entidades bancarias. Esa pata es decisiva: una empresa puede tener capacidad técnica para abastecer a una minera y, al mismo tiempo, carecer del capital necesario para comprar materiales, incorporar equipos o esperar el cobro.

La dimensión política tampoco pasa inadvertida. La participación de Karina Milei acompañará a Maximiliano Pullaro y una convocatoria de gobernadores, incluido el anfitrión. Entre los mandatarios anunciados figuran Martín Llaryora, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Rolando Figueroa. El encuentro también ofrece una instancia de acercamiento entre la Casa Rosada y las provincias, con 2027 en el horizonte.

Para Santa Fe, el resultado deberá medirse después de los discursos: cuántas empresas quedan habilitadas como proveedoras, qué trabajos consiguen y cuánto empleo generan. Una reunión abre una puerta; el contrato permite empezar a calcular cuánto vale haberla cruzado.

YPF mejora sus números y agranda la apuesta

YPF presentó una ganancia neta trimestral de US$1.196 millones y un EBITDA ajustado de US$2.503 millones, por encima de las expectativas. La facturación creció 41% interanual, hasta US$6.557 millones. Tras conocerse el balance, su ADR avanzó alrededor de 1,5% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.

La deuda neta descendió a US$6.596 millones. La precisión importa: el indicador que tocó su menor nivel en una década fue la relación entre deuda neta y EBITDA, ubicada en 0,8 veces.

La producción shale promedió 224.000 barriles diarios, 32% más interanual. Además, la petrolera anticipó presentaciones al RIGI para desarrollos que contemplan US$44.000 millones durante 26 años: una proyección de largo plazo, no un desembolso inmediato.

El balance también informó avances del oleoducto VMOS, con primeras exportaciones previstas para comienzos de 2027, y una propuesta no vinculante del EXIM estadounidense por hasta US$6.000 millones para Argentina LNG.

El mercado presta, pero el acceso está lejos de ser parejo

El informe de PwC difundido esta semana contabilizó emisiones de obligaciones negociables por US$2.722 millones durante septiembre, el segundo mayor registro mensual desde 2015. YPF, Tecpetrol y Vista concentraron US$2.050 millones en colocaciones internacionales.

Hay, además, una señal santafesina: Crucianelli debutó en fideicomisos financieros con una emisión de US$6,1 millones. En el segmento de ON Pyme CNV Garantizada se registraron quince colocaciones por $41.725 millones.

Pauny: cuando la falta de caja llega a la línea de producción

La situación de Pauny introduce una alarma dentro de la maquinaria agrícola. El fabricante de tractores de Las Varillas acumuló 146 cheques rechazados por falta de fondos, por $1.028,4 millones, entre el 13 y el 23 de octubre.

Tiene obligaciones financieras por $30.817 millones a agosto, con alrededor del 70% concentrado en Banco Nación. Esas deudas no deben confundirse con el monto de cheques rechazados ni interpretarse íntegramente como vencidas.

El conflicto alcanza a unos 500 trabajadores. La empresa comunicó una interrupción de actividades del 28 al 30 de octubre, con regreso previsto para el lunes 2 de noviembre. La UOM reclama dos quincenas impagas y pidió a los operarios mantener su presencia para sostener el reclamo.

La compañía busca inversores. Su red de concesionarios había comprado 60 tractores para aportar recursos, pero recibió algo más de la mitad, con demoras.

Molinos compra marcas y amplía su terreno

Mientras unas empresas buscan recursos para sostener la operación, Molinos Río de la Plata avanza con su diversificación. El acuerdo para adquirir Grupo Ayudín incorpora marcas como Ayudín, Poett, Trenet, Pinoluz y Agua Jane a una compañía históricamente asociada con alimentos.

El paquete comprende dos plantas, en Buenos Aires y San Juan, y más de 450 empleados. El vendedor es Apex Capital, que había adquirido las operaciones regionales de Clorox en 2024. El precio no fue divulgado y la implementación de la transacción quedó sujeta al cumplimiento de condiciones durante las próximas semanas.

La operación se suma a movimientos anteriores sobre los negocios de NotCo en Argentina y Uruguay, la bodega Etchart y la planta de La Providencia. Molinos busca ampliar categorías y aprovechar marcas, distribución y presencia comercial para ganar escala.

La Bolsa sigue cobrando por la incertidumbre

El panorama financiero agrega otra tensión. El riesgo país avanzó hasta 763 puntos básicos, los bonos retrocedieron y la Bolsa porteña perdió 1,3%. El Tesoro, en cambio, logró renovar cerca del 107% de sus vencimientos, aunque una parte importante de la demanda se concentró en instrumentos con protección frente a inflación, tasas o dólar.

El contexto externo tampoco ayudó: la Reserva Federal mantuvo su tasa, pero persistió la preocupación por la inflación y el costo futuro del dinero. A eso se sumaron la debilidad bursátil brasileña y nuevas bajas de soja y trigo en Chicago.