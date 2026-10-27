SanCor: historia, quiebra y venta de la cooperativa láctea de Sunchales

SanCor es una cooperativa láctea con sede en Sunchales, provincia de Santa Fe, que elabora leches, quesos, manteca, dulce de leche y leche en polvo. Fue fundada en 1938 por cooperativas de Santa Fe y Córdoba. Desde el 22 de abril de 2026 está en quiebra y, a octubre de 2026, sus seis plantas y sus marcas están en proceso de venta judicial.

Datos clave de SanCor

Nombre legal SanCor Cooperativas Unidas Limitada Sede Sunchales, Santa Fe Fundación 1938 Sector Lácteos (cooperativa) Actividad Industria láctea: leches, quesos, manteca, dulce de leche y leche en polvo. En quiebra desde abril de 2026, con sus plantas y marcas en venta Conducción Presidente del Consejo de Administración (firmó el pedido de quiebra): Oscar Juan Sapino (dato a abril de 2026)

Juez de la quiebra: Marcelo Gelcich (Civil y Comercial 4ª Nominación de Rafaela) (dato a septiembre de 2026)

Síndicos: Ignacio Martín Pacheco Huber y Juan Luis Tomat (dato a septiembre de 2026) Empleados 914 puestos alcanzados por la quiebra; 178 siguen en custodia y mantenimiento de las plantas (dato de septiembre de 2026) Presencia Seis plantas industriales: Sunchales, Gálvez y San Guillermo (Santa Fe); Devoto, Balnearia y La Carlota (Córdoba) Situación En quiebra desde el 22/04/2026, a pedido de la propia cooperativa; plantas y marcas en licitación Precio base de la venta US$52,1 millones (plantas US$27,4 millones y marcas US$24,7 millones), fijado en junio de 2026 Marcas en venta SanCor, Mendicrim, Santa Brígida, Quesabores, San Regim y Chelita, entre otras

A qué se dedica SanCor

SanCor Cooperativas Unidas Limitada es una industria láctea. Según el pliego de venta aprobado en junio de 2026, la planta de Sunchales elabora leche larga vida, leche en polvo y dulce de leche; la de Gálvez hace fraccionamiento y envasado; la de Devoto produce leche en polvo, manteca y crema, y las de La Carlota, Balnearia y San Guillermo fabrican quesos.

Además de la marca SanCor, la cooperativa tiene otras como Mendicrim, Santa Brígida, Quesabores, San Regim y Chelita, todas incluidas en la venta. SanCor Seguros y SanCor Salud son entidades independientes: comparten el origen cooperativo y la marca, pero no forman parte de la láctea ni de su quiebra.

Historia de SanCor

La cooperativa nació el 17 de septiembre de 1938 en Sunchales, cuando 16 cooperativas de Santa Fe y Córdoba fundaron la Fábrica de Manteca Cooperativas Unidas Limitada. En 1941 adoptó el nombre SanCor, que une las sílabas de las dos provincias. En su mejor momento llegó a tener 14 plantas y unos 4.000 empleados.

La crisis empezó a mostrarse con las ventas de negocios. En 2016 vendió el 90% de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la unidad de yogures y postres con marcas como Yogs y Shimy, a Vicentin por unos 100 millones de dólares. Esa empresa terminó años después en su propia quiebra, y hoy sus marcas también se disputan en la Justicia.

Ese mismo año, la planta de Sunchales y las marcas Mendicrim y Santa Brígida quedaron en fideicomisos en garantía de una deuda. En mayo de 2017, la asamblea aprobó un plan de reestructuración con un crédito del Estado nacional de 450 millones de pesos, que incluía vender o cerrar plantas.

En 2019 vendió a Adecoagro las plantas de Chivilcoy (Buenos Aires) y Morteros (Córdoba), junto con las marcas Las Tres Niñas y Angelita, por unos 45 millones de dólares.

En febrero de 2025 la cooperativa pidió su concurso preventivo de acreedores, que el juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela abrió el 14 de ese mes.

No logró un acuerdo con sus acreedores: en abril de 2026 pidió su propia quiebra, que la Justicia declaró el 22 de abril. La deuda difundida entonces superaba los 120 millones de dólares, con más de 1.500 acreedores.

Año Hito 1938 16 cooperativas de Santa Fe y Córdoba fundan en Sunchales la Fábrica de Manteca Cooperativas Unidas Limitada 1941 Adopta el nombre SanCor, por Santa Fe y Córdoba 2016 Vende el 90% de su negocio de yogures y postres (ARSA) a Vicentin por unos US$100 millones 2017 La asamblea aprueba un plan de reestructuración con un crédito del Estado nacional de $450 millones 2019 Vende a Adecoagro las plantas de Chivilcoy y Morteros por unos US$45 millones 2025 Se abre su concurso preventivo de acreedores en los tribunales de Rafaela 2026 La Justicia declara la quiebra a pedido de la propia cooperativa y pone en venta sus plantas y marcas

Quiénes conducen SanCor

Como cooperativa, SanCor es de sus asociados y la conduce un Consejo de Administración. En abril de 2026, el pedido de quiebra lo firmó su presidente, Oscar Juan Sapino, por decisión del Consejo.

Desde la quiebra, los bienes están bajo control judicial. A septiembre de 2026, la causa está a cargo del juez Marcelo Gelcich, del juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela, y los síndicos son Ignacio Martín Pacheco Huber y Juan Luis Tomat.

SanCor en Sunchales y la región

SanCor tiene seis plantas: Sunchales, Gálvez y San Guillermo en Santa Fe, y Devoto, Balnearia y La Carlota en Córdoba. La quiebra alcanzó a 914 trabajadores. Tras la sentencia, 178 quedaron afectados a la custodia y el mantenimiento de las plantas. El 7 de junio de 2026 hubo un incendio en la planta de Sunchales, que obligó a revisar su tasación.

El destino de esas plantas pesa sobre Sunchales, Rafaela y la cuenca lechera del centro santafesino, en un momento de concentración y cambios de dueños en la industria láctea argentina.

Últimas novedades de SanCor

En octubre de 2026, Adecoagro dijo que tiene planes de invertir 100 millones de dólares en lácteos, ya sea en activos de SanCor o en ampliar sus plantas de Chivilcoy y Morteros, y que espera conocer las condiciones definitivas de la licitación. A mediados de ese mes, todavía no se había fijado el nuevo cronograma.

Desde septiembre de 2026, un grupo de acreedores busca anular la asamblea que respaldó el pedido de quiebra.

En septiembre de 2026, la Cámara de Apelación de Rafaela destrabó la venta de SanCor. Mantuvo la licitación, permitió pagar en pesos y exigió una grilla de puntaje previa que considera el plan de empresa y el empleo. También ordenó comparar la venta total con la venta por lotes y ajustar el precio mínimo a una nueva tasación.

La venta estaba suspendida desde el 3 de julio de 2026 por apelaciones de cinco partes: un síndico, Fidulac, que reclama ser acreedora, y tres entidades vinculadas a los fideicomisos. La planta de Sunchales y las marcas Mendicrim y Santa Brígida siguen en la venta, pero su parte del precio quedará en una cuenta judicial hasta que se defina si pertenecen a SanCor.

En junio de 2026, la Justicia fijó un precio base de 52,1 millones de dólares en siete lotes: 27,4 millones por las plantas y 24,7 millones por las marcas, de los cuales 18,7 millones corresponden a la marca SanCor. Diez empresas compraron el pliego, entre ellas SanCor Seguros, Milkaut, L3N (Adecoagro), Fidulac, Failar (La Tarantela) y Elcor (La Tonadita).

Preguntas frecuentes sobre SanCor

¿Qué pasó con SanCor?

SanCor pidió su concurso preventivo en febrero de 2025 y, sin acuerdo con sus acreedores, la Justicia de Rafaela declaró su quiebra el 22 de abril de 2026, a pedido de la propia cooperativa. Sus plantas y marcas están en proceso de venta judicial.

¿Quién va a comprar SanCor?

A octubre de 2026, SanCor no tiene comprador. Diez empresas compraron el pliego de la licitación, que se reanudará cuando el juez fije el nuevo cronograma. El precio base fijado en junio de 2026 fue de 52,1 millones de dólares.

¿Dónde están las plantas de SanCor?

SanCor tiene seis plantas: Sunchales, Gálvez y San Guillermo, en Santa Fe, y Devoto, Balnearia y La Carlota, en Córdoba. Su sede está en Sunchales.

¿SanCor Seguros es la misma empresa que SanCor?

No. SanCor Seguros y SanCor Salud son entidades independientes de la cooperativa láctea SanCor, aunque comparten el origen y la marca. La quiebra alcanza solo a la láctea.