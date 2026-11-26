Resumen Ejecutivo El Banco Central (BCRA) intervino con fuerza en el mercado de futuros A3 , llevando la tasa implícita de noviembre a -31,8% anual y acumulando contratos por US$ 1.345 millones .

intervino con fuerza en el mercado de futuros , llevando la tasa implícita de noviembre a y acumulando contratos por . Las tasas reales negativas en futuros de diciembre ( -17,5% ) y enero ( -20,3% ) incentivan inversiones sintéticas en pesos frente a vencimientos del Tesoro por $25,4 billones .

) y enero ( ) incentivan inversiones sintéticas en pesos frente a vencimientos del . La oferta oficial revirtió la suba intradiaria del dólar mayorista hasta cerrar en $1.602 , acotando los pagos de bonos dólar linked al 4% mensual.

hasta cerrar en , acotando los pagos de bonos dólar linked al mensual. El dólar contado con liquidación (CCL) cayó un 3,7% hasta $1.728, reduciendo la brecha cambiaria al 7,8% ante un fuerte volumen operado en bonos AL30.

Argentina atraviesa una situación que despierta interrogantes entre los economistas: mientras las exportaciones alcanzan cifras récord y los precios internacionales favorecen a buena parte de sus principales sectores productivos, la actividad económica continúa mostrando señales de debilidad.

En octubre de 2026, las exportaciones totalizaron u$s 10.061 millones, un incremento del 26,4% respecto del mismo mes del año anterior. De esta manera, entre enero y octubre acumularon u$s 87.328 millones, con una suba interanual del 22,1%.

El superávit comercial, por su parte, se encamina a cerrar el año cerca de los u$s 30.000 millones.

Sin embargo, estos resultados no encuentran un correlato en el desempeño de toda la economía. Según los datos del INDEC, la actividad económica registró en septiembre una caída interanual del 1,2%. Además, la evolución de los últimos dos trimestres configuró un escenario de recesión técnica.

La contradicción es uno de los aspectos que más llama la atención. Como señaló Ricardo Delgado, director de Analytica, existen pocos antecedentes de una economía que presente términos de intercambio tan favorables y, al mismo tiempo, registre una contracción de la actividad.

El agro, la minería y la energía sostienen el ingreso de divisas

Una de las claves para entender este escenario está en la composición del crecimiento económico.

Los sectores vinculados a los recursos naturales se convirtieron en los principales motores de generación de dólares. El agro, la pesca, la explotación minera y la producción de hidrocarburos muestran un desempeño que contrasta con el de otras actividades.

Cabe destacar que durante el acumulado del año el agro creció un 17%, la pesca un 34% y la explotación de minas y canteras un 12%.

Estos sectores cuentan con una ventaja adicional: su capacidad exportadora y, en algunos casos, el impulso de los precios internacionales.

Vaca Muerta, el litio y las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) forman parte de este nuevo escenario productivo.

El problema es que ese dinamismo todavía no logra trasladarse al conjunto de la economía.

¿Por qué los dólares no llegan al resto de las actividades?

La expansión de los sectores exportadores no garantiza, por sí sola, una recuperación generalizada.

Según los economistas, una de las principales limitaciones es el peso relativo que tienen estas actividades dentro del Producto Bruto Interno (PBI).

Mientras tanto, la industria, la construcción y las economías regionales enfrentan dificultades asociadas a la debilidad de la demanda interna y a la apreciación cambiaria.

El resultado es una economía que muestra dos velocidades: por un lado, actividades que crecen y exportan; por otro, sectores que todavía no consiguen recuperar sus niveles de producción.

Industria y construcción: sectores que no encuentran recuperación

La situación industrial también presenta diferencias importantes entre actividades.

Las empresas que tienen capacidad exportadora muestran un desempeño relativamente mejor, debido a que pueden compensar parcialmente la debilidad del mercado interno con ventas al exterior.

Sin embargo, aquellas que dependen principalmente del consumo doméstico enfrentan un escenario más complejo.

A la menor demanda se suma la competencia de productos importados, que presiona sobre las empresas locales.

La construcción también permanece entre las actividades con dificultades para recuperar dinamismo.

Esta situación tiene consecuencias sobre el empleo, la inversión y las cadenas de proveedores, tres variables fundamentales para que el crecimiento de los sectores exportadores pueda extenderse al resto de la economía.

Menos consumo e inversión

Otro de los factores señalados por los especialistas es la pérdida de participación del consumo y la inversión dentro de la economía.

Muchos sostienen que el proceso de ajuste permitió mejorar la balanza de bienes y servicios, pero al mismo tiempo redujo el peso de los componentes vinculados a la demanda interna.

Entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, el consumo privado pasó de representar el 75,2% al 73,6% del PBI.

La inversión, en tanto, retrocedió del 20% al 17,6%.

En sentido contrario, las exportaciones netas de bienes y servicios mejoraron su participación: pasaron de representar el -7,8% al -2,2%.

La mejora del frente externo y la debilidad de la actividad interna están relacionadas.

A este escenario agregó otros condicionantes, como las dificultades para extender los vencimientos de deuda y una política monetaria que derivó en mayores restricciones crediticias.

¿Qué pasa con los dólares que ingresan por exportaciones?

La generación de divisas es una parte del problema. La otra discusión pasa por su destino una vez que ingresan al país.

La economista Anahí Rampinini, investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de Luján, planteó que una parte de los dólares generados por las exportaciones termina destinada al pago de deuda, la compra de moneda extranjera por parte de particulares y el giro de utilidades empresariales al exterior.

Los números muestran la magnitud de esos movimientos.

En septiembre, las personas humanas realizaron compras netas de moneda extranjera por u$s 3.410 millones, de los cuales u$s 2.471 millones correspondieron a billetes.

Además, durante el segundo trimestre, el giro de utilidades y dividendos alcanzó los u$s 2.882 millones, el máximo de la serie del Banco Central.

De esta manera, el superávit comercial convive con una importante demanda privada de divisas y con las necesidades de financiamiento del Estado.

El ingreso de dólares, por lo tanto, no implica necesariamente que esos recursos se transformen en inversión productiva, mayor consumo o expansión del mercado interno.

Transformar el boom exportador en crecimiento económico

La gran incógnita hacia adelante es si el crecimiento del agro, la minería y la energía podrá convertirse en un impulso más amplio para la economía argentina.

El frente financiero ocupa un lugar central. Para algunos, mientras no se ordenen las variables financieras, la actividad económica tendrá dificultades para encontrar una trayectoria de recuperación sostenida.

Otros señlan que las exportaciones podrían continuar creciendo, especialmente por el potencial de la minería y la energía, aunque su evolución dependerá, entre otros factores, de los precios internacionales y de las cantidades producidas.

El interrogante de fondo sigue abierto: ¿puede Argentina consolidar un ciclo de crecimiento basado en sus sectores exportadores si la industria, la construcción y el consumo permanecen debilitados?

El récord de exportaciones demuestra que el país tiene capacidad para generar divisas. El desafío económico pasa ahora por conseguir que ese ingreso de dólares se traduzca en inversión, empleo, producción y una recuperación que alcance a más sectores de la sociedad.