Guiño del FMI: "sólido desempeño de la economía y progreso en la acumulación de reservas"

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con la titular de la Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco del Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en Davos, Suiza.

El encuentro fue confirmado a Ámbito por fuentes del Ministerio de Economía. Luego, la directora del organismo compartió una foto en sus redes, donde destacó "el fuerte desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas".

El tuit fue citado por el titular del Palacio de Hacienda, quien aseguró: "Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente".

La "breve" reunión se llevó a cabo mientras una comitiva del FMI se prepara para arribar al país en febrero para la segunda revisión del acuerdo. De la aprobación de dicha evaluación depende un nuevo giro por u$s1.000 millones.

Asimismo, la administración libertaria deberá afrontar este 1° de febrero un nuevo vencimiento de deuda de u$s824 millones en intereses. Resta saber si el Gobierno esperará a saber que ocurre o no con la auditoría para pagar el respectivo monto.