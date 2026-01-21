“Make Argentina Great Again”: Milei pasó por el Foro de Davos y defendió el rumbo económico

En su exposición ante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el presidente Javier Milei presentó un balance de su gestión desde su llegada al gobierno en 2023, sosteniendo que se realizaron 13.500 reformas estructurales, definidas por él como parte del proyecto “Make Argentina Great Again”, una apuesta a posicionar a Argentina como un destino atractivo para inversiones y crecimiento económico.

El mandatario argentino utilizó gran parte de su discurso para defender una visión económica basada en la libre empresa, la defensa de la propiedad privada y la mínima intervención del Estado en los mercados. Milei argumentó que la intervención estatal y la regulación, lejos de corregir fallos de mercado, son “dinámicamente ineficientes” y “matan el crecimiento económico”, insistiendo en que el capitalismo de libre mercado no solo es más productivo, sino también el único sistema justo.

En este contexto, criticó el socialismo y las políticas colectivistas, citando ejemplos internacionales como Venezuela para advertir sobre lo que él considera los resultados negativos de modelos alternativos. Milei también subrayó que las reformas impulsadas por su administración buscan remover trabas a la actividad empresarial y promover la acumulación de capital, la división del trabajo y el progreso tecnológico como pilares del crecimiento.

Un enfoque ideológico y valores occidentales

Además de los aspectos económicos, Milei dedicó parte de su intervención a defender valores éticos y morales de Occidente, identificándolos como ingredientes imprescindibles para sostener el crecimiento y la justicia social. En ese sentido, reafirmó el derecho a la vida, la libertad y la propiedad como derechos fundamentales, argumentando que estos principios son inseparables del desarrollo económico sustentable.

El presidente también hizo referencia al impacto de la inteligencia artificial y su potencial para generar rendimientos crecientes, comparándolo con elementos clásicos de la teoría económica, y afirmó que los Estados “deben dejar de fastidiar a quienes están creando un mundo mejor”.

Repercusiones y contexto internacional

La participación de Milei en Davos se da en un momento de fuerte alineamiento con líderes globales que comparten su visión económica y política, así como en medio de discusiones sobre la dirección de las políticas económicas a nivel internacional. En el mismo foro, líderes como Donald Trump también expusieron sus perspectivas, lo que en algunos análisis refuerza la presencia de discursos más confrontativos respecto del statu quo en la cumbre económica.