Tras un acuerdo paritario, el básico inicial para los bancarios supera los $2,1 millones

La Asociación Bancaria, el sindicato que nuclea a los trabajadores y trabajadoras del sector financiero, confirmó que a partir del ajuste salarial correspondiente al mes de diciembre de 2025, el salario inicial para quienes ingresan a trabajar en el sistema bancario alcanzará $2.124.876,13, suma que incluye el salario básico y la participación en ganancias (ROE).

El esquema de actualización contempla un incremento del 2,8% sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo además los adicionales convencionales y no convencionales.

El detalle oficial indica que este nuevo piso salarial se compone de un básico de $2.065.178,27 y $59.697,86 de participación en ganancias (ROE), lo que conforma el total bruto de $2.124.876,13.

Ajustes atados a la inflación y continuidad de la negociación

Con este incremento, el aumento acumulado a lo largo del año 2025 alcanza un 31,5%, una cifra que empata con la variación de precios registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este mecanismo apunta a salvaguardar el poder adquisitivo de las remuneraciones bancarias, al vincular los ajustes directamente con la inflación.

Además, el acuerdo establece que en enero y febrero de 2026 se mantendrá el mismo esquema de ajustes mensuales en función de los datos inflacionarios que publique el INDEC, y que la negociación paritaria se retomará en la segunda quincena de marzo de 2026 para revisar y acordar nuevas condiciones.

El gremio, conducido por Sergio Palazzo y Carlos Cisneros, sostuvo que la política salarial del sector busca mantener la actualización periódica de los ingresos y mitigar la pérdida de valor real de los sueldos por efecto de la inflación.

Contexto del sector bancario

En los acuerdos paritarios previos de 2025, el salario inicial ya había superado los $2 millones tras la actualización de noviembre de ese año, que marcó un incremento del 2,5% y un acumulado de casi 28% respecto a los salarios de diciembre de 2024.

Este nuevo ajuste reafirma la tendencia de negociaciones sectoriales que intentan acompañar la evolución de precios y proteger el ingreso de los trabajadores bancarios en un contexto de elevada inflación.