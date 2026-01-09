Wall Street opera con tono positivo: bonos en dólares suben ante fuerte pago de deuda

Este viernes, los mercados financieros mostraron una mejora en los activos de mayor riesgo tras el pago por parte del Gobierno argentino de vencimientos de deuda por unos US$4.300 millones, lo que impulsó a los bonos en dólares en el pre-market de Wall Street, close a una semana volátil para los títulos soberanos.

Mercados internacionales y bonos soberanos

Los bonos argentinos denominados en dólares rebotaron este viernes en la previa de la apertura de Wall Street, tras las fuertes caídas de hasta 2% que habían sufrido el jueves, atribuibles a un efecto técnico asociado al corte de cupón que distorsionó temporalmente los precios.

Este rebote refleja la expectativa de los operadores de que la confirmación efectiva del pago de los vencimientos permitirá ajustar correctamente los precios reales de los títulos de deuda, eliminando el efecto técnico previo.

Acciones y otros indicadores

Si bien el foco principal estuvo en la renta fija, los ADRs argentinos también operaron con movimientos mixtos, y en algunos casos mostraron correcciones tras jornadas de volatilidad en las semanas previas.

Además, otros indicadores como el riesgo país se mantuvieron como referencia clave para los inversores: en sesiones recientes había registrado caídas técnicas, aunque su tendencia dependerá de la concreción de pagos y la percepción de sostenibilidad de deuda argentina.

Contexto de la deuda y expectativas

El Gobierno nacional completó el pago de vencimientos de deuda por US$4.300 millones, parte de una agenda mayor de obligaciones externas que se extiende durante 2026.

Este tipo de pagos suele influir fuertemente en los mercados emergentes, ya que la cancelación efectiva de obligaciones contribuye a atenuar la percepción de riesgo y puede tener un impacto positivo tanto sobre la renta fija como en la confianza de los inversores extranjeros.