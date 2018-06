Mientras su impulsor va a juicio, ¿qué pasa con el hotel Sheraton?

El empresario Carlos Gianni, quien impulsa la instalación en Rosario del Sheraton en Puerto Norte, es juzgado desde este lunes como presunto "prestanombre" del ex secretario de Obras Públicas José López. El juicio, que se inició en los tribunales porteños de Comodoro Py, busca establecer si el ex funcionario kirchnerista se enriqueció de forma ilícita. El proyecto del hotel, en tanto, no fue descartado más allá de la polémica generada.

José López, María Amalia Díaz, la monja Celia Aparicio y los empresarios Andrés Galera, Eduardo Gutiérrez, Mario Mareoni y Carlos Gianni empiezan a ser juzgados por el Tribunal Oral Federal 1. Se trata del primer proceso vinculado a dinero de presunto origen ilícito que se sospecha fue producto de delitos cometidos por López en su paso por la función pública.

Carlos Hugo José Gianni quedó en el centro de la polémica el año pasado al ser el impulsor de la posible llegada del Sheraton a Puerto Norte. Su nombre trascendió públicamente después de que el Concejo Municipal aprobara en junio del año pasado un mensaje enviado desde la Intendencia para habilitar su instalación a través de una modificación de una ordenanza.

El texto se aprobó con 15 votos a favor (Frente Progresista, PRO, Daniela León, Martín Rosúa, Diego Giuliano y Carlos Cossia), 6 en contra (Ciudad Futura, Eduardo Toniolli, Norma López, Fernanda Gigliani y Celeste Lepratti) y tres abstenciones (Jorge Boasso, Osvaldo Miatello y Carola Nin).

En qué está el proyecto

Una vez conocida la polémica sobre el impulsor del Sheraton en Rosario, el secretario de Gobierno municipal, Gustavo Leone, anunció que la iniciativa, más allá que fue aprobada por el Concejo, quedaba "en suspenso". El funcionario señaló en septiembre del año pasado que el proyecto estaba “en una instancia muy previa” y no iba a avanzar mientras el aportante del terreno donde se iría a construir el hotel estuviera "con un proceso abierto y en juicio; si eso no cambia va a ser difícil que podamos avanzar”.

Si bien la ordenanza no prevé impacto ambiental, desde la firma se avanzó con un estudio de factibilidad y otros técnicos. No obstante, desde el municipio remarcaron a Rosario3.com que salvo que Gianni resulte absuelto en el juicio de José López, la obra quedará paralizada.

"Faltan resultados de estudios técnicos que deberán pasar de nuevo por el Concejo", enfatizó una fuente de la Dirección de Planeamiento municipal.

Quién es Carlos Gianni

El empresario es dueño de las firmas Turicentro Viajes y Marketing y Eventos S.A. Con la primera empresa ganó las licitaciones para coordinar los viajes presidenciales entre 2003 y 2012. Por la segunda, está sospechado de ser el testaferro de López, ya que a nombre de la misma compró un departamento en Capital Federal en el que vivía la hijastra del ex secretario de Obras Públicas que fue sorprendido revoleando nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez.

El abogado del rosarino, Mariano Fragueiro Frías, explicó en septiembre del año pasado que no es el prestanombres del ex funcionario kirchnerista y que el inmueble fue declarado a nombre de una de sus empresas.

No obstante, quedó exhibida en la causa que instruyó el juez Daniel Rafecas que Gianni tuvo varias conversaciones con López. El defensor del empresario ligó esos diálogos a "una cuestión comercial".