Mientras la cadena advierte, el Gobierno confirma la mayor producción de leche de la última década

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía destaca que la producción nacional entre enero y diciembre de 2025 alcanzó 11.618 millones de litros de leche representando el volumen más alto en materia productiva de la década para el sector lácteo y el segundo a nivel histórico.

Asimismo, en comparación con 2024, se evidenció un crecimiento interanual del 9,7 %, confirmando una tendencia positiva y sostenida en la producción primaria. Sumado a ello, en términos de producción diaria, este incremento representa un aumento cercano al 10% en litros producidos, lo que refuerza la solidez del crecimiento observado. Los números corresponden al último análisis de la Dirección Nacional de Lechería.

Para el Gobierno, esos resultados reflejan el impacto del proceso de modernización que atraviesa la cadena láctea argentina, impulsado por la incorporación de tecnología, la mejora en los sistemas de manejo, la adopción de buenas prácticas productivas y el fortalecimiento del trabajo articulado entre el sector público y privado, con el esfuerzo de los productores y la industria.

"La lechería argentina consolida así su rol estratégico dentro del entramado agroindustrial, proyectándose como un sector con capacidad de generar empleo, valor agregado y desarrollo territorial, y con un creciente posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales".

Miradas distintas y advertencias

Semanas atrás, los principales eslabones de la cadena (productores e industriales) pusieron sobre la mesa las dificultades que afrontan en un contexto signado por los altos costos.

El presidente de la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe (Meprolsafe), Roberto Perracino, trazó un duro diagnóstico sobre la situación que atraviesa el sector lechero argentino y, en particular, los productores de la provincia. En el marco de la presentación de un informe realizado de manera conjunta entre la entidad y la comisión de lechería de CARSFE, el dirige te definió el presente del productor como “complicado, incierto y caótico”, y advirtió que el panorama hacia adelante “no es para nada promisorio”.

En tanto, la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas (APyMIL) manifestó su “profunda preocupación” por el escenario que atraviesa el sector lácteo argentino de cara a 2026, marcado por precios internacionales bajos y una estructura de costos internos que continúa en aumento.