Sidersa logra un crédito por u$s100 millones para su megaproyecto en San Nicolás

Sidersa, compañía líder en soluciones de acero en el mercado argentino, alcanzó un acuerdo con el banco ICBC Argentina por un monto de 100 millones de dólares con el objetivo de avanzar con el financiamiento del proyecto siderúrgico que la empresa anunció el pasado 31 de julio, lo que convierte a este convenio en una de las transacciones más relevantes del sector siderúrgico nacional y en la estructura productiva de la región.

Con este acuerdo, Sidersa da un paso decisivo hacia la construcción de la siderurgia más moderna, eficiente y sustentable del mundo: una inversión que no solo transformará a la compañía, sino que marca el futuro de la industria argentina.

Como anunció Ecos365 a fines de julio, la compañía puso en marcha el Proyecto Sidersa+, la construcción de una planta siderúrgica de última generación en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos (Provincia de Buenos Aires), que demandará una inversión de 300 millones de dólares.

El proyecto

La planta proyectada permitirá abastecer al mercado con insumos, como el acero de construcción y el alambrón (360.000 toneladas anuales) indispensables para la industria nacional y el apoyo local a las cadenas de producción. Esta es la primera vez en más de 60 años en que se construirá desde cero una siderurgia integrada en la Argentina.

El proyecto prevé incorporar tecnología de última generación que, por sus características, se convertirá en una planta única en América Latina por sus altísimos estándares de calidad y eficiencia, y la más sustentable del mundo por su tecnología de cuidado ambiental (reciclado de chatarra, integración de producción y ahorro de energía).

Esto permitirá además recuperar inversiones en el corazón siderúrgico de nuestro país donde se podrá trabajar con la comunidad local para reactivar carreras universitarias y terciarias relacionadas con el sector. Así, se podrá capacitar a los jóvenes de hoy con la tecnología del mañana. Por su impacto económico, sus características tecnológicas únicas y la relevancia de las inversiones requeridas, este proyecto se convierte en una iniciativa estratégica para nuestro país.

De la mano del RIGI

Esta iniciativa recibió el pasado martes 22 de julio, a través de la Resolución 1028/2005 del Ministerio de Economía de la Nación, la aprobación dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que representa la primera presentación netamente industrial que se incorpora al citado régimen y, por su impacto económico, sus características tecnológicas únicas y la relevancia de las inversiones requeridas, se convierte en un proyecto estratégico para Argentina.

Esta línea de financiamiento externo cumple con los requisitos del RIGI que exigen el ingreso de fondos para fondear la importación de bienes de capitales e insumos provenientes del exterior. En este caso, el crédito será utilizado específicamente para la compra de maquinaria italiana de última generación, conocida por su eficiencia y bajo impacto ambiental.

