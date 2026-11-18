Mercado Pago dio un nuevo paso en su estrategia financiera y comenzó a habilitar la posibilidad de invertir en el CEDEAR que replica al S&P 500, el índice que reúne a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. La operatoria se realiza desde la aplicación, en pesos, y representa un avance de la fintech hacia el negocio de las inversiones bursátiles.

La novedad amplía el abanico de servicios de la billetera digital y la posiciona como un nuevo competidor para plataformas especializadas como Cocos Capital y Ualá, que ya ofrecen distintas alternativas para operar en el mercado de capitales.

La implementación será progresiva y los usuarios podrán acceder a la nueva función desde la sección "Inversiones" de la aplicación, una vez que completen su perfil de inversor.

Mercado Pago abre la puerta a Wall Street desde el celular

El instrumento disponible es un CEDEAR vinculado al S&P 500, índice que concentra compañías líderes de distintos sectores de la economía estadounidense, entre ellas Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google y Tesla.

A diferencia de la compra de acciones individuales, este instrumento permite acceder a una cartera diversificada de empresas a través de un único activo. De esta manera, los usuarios pueden participar de la evolución del mercado estadounidense sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior.

Según se conoció, el activo aparece en la plataforma bajo la denominación "Empresas de EE.UU. (S&P 500)", con un precio de entrada cercano a los $1.858 al momento de la publicación.

La propuesta apunta a facilitar el acceso a inversiones bursátiles para personas que hasta ahora utilizaban la billetera principalmente para pagos, transferencias, compras y ahorro en cuentas remuneradas.

Una nueva competencia para Cocos y las fintech de inversión

El desembarco de Mercado Pago en este segmento podría generar un impacto doble en el ecosistema financiero argentino.

Por un lado, aumenta la competencia entre plataformas digitales que ofrecen acceso al mercado de capitales. La incorporación de un instrumento bursátil dentro de una aplicación de uso masivo obliga a los competidores a revisar sus propuestas de valor, comisiones, facilidad de operación y experiencia de usuario.

Por otro, la llegada de nuevos inversores puede ampliar el mercado en lugar de limitarse a disputar clientes existentes.

La ventaja de Mercado Pago radica en su escala y en la relación cotidiana que mantiene con millones de usuarios. La posibilidad de invertir desde una aplicación que ya utilizan para administrar su dinero podría reducir las barreras de entrada para quienes nunca operaron en Bolsa.

En ese sentido, especialistas consideran que el movimiento puede impulsar una mayor democratización del acceso al mercado de capitales, mientras que las sociedades de bolsa que ofrecen asesoramiento personalizado podrían conservar su espacio entre inversores de mayor patrimonio o con necesidades más complejas.

El S&P 500, uno de los instrumentos más buscados

La elección del S&P 500 como primer activo disponible no es casual. El índice se consolidó como una de las alternativas más populares entre los inversores argentinos que buscan exposición a empresas estadounidenses y diversificación de sus carteras.

Los CEDEAR vinculados a este índice se encuentran entre los instrumentos con mayor interés de los usuarios en distintas plataformas de inversión.

Además, el crecimiento del mercado de capitales local refleja una mayor participación de los ahorristas. Los datos indican que el número de cuentas comitentes creció considerablemente en los últimos años, aunque todavía existe una brecha importante entre quienes poseen una cuenta y quienes efectivamente operan.

Ese escenario representa una oportunidad para las fintech, que buscan captar a usuarios que tradicionalmente se mantuvieron alejados de las inversiones bursátiles.

Qué deben tener en cuenta los usuarios antes de invertir

Aunque el S&P 500 reúne a 500 compañías y permite diversificar la exposición, la inversión no está exenta de riesgos.

El valor del CEDEAR puede variar tanto por el comportamiento de las acciones que integran el índice en Estados Unidos como por las fluctuaciones del tipo de cambio financiero. Por lo tanto, su cotización en pesos puede experimentar movimientos incluso cuando el mercado estadounidense registra variaciones moderadas.

Mercado Pago advierte que se trata de una inversión de riesgo alto y que puede generar pérdidas en el corto plazo. Además, la operatoria implica costos y tiempos de liquidación distintos a los del dinero disponible en una cuenta de la billetera.

Por ese motivo, el instrumento está orientado a quienes cuentan con un horizonte de inversión de mediano o largo plazo y comprenden la volatilidad propia de la renta variable.

¿Qué puede venir después?

La incorporación del CEDEAR del S&P 500 podría ser el primer paso de una estrategia más amplia de Mercado Pago para avanzar sobre el mercado de inversiones.

La fintech ya había anticipado su intención de ampliar la oferta de activos bursátiles disponibles en su plataforma, lo que abre la posibilidad de sumar nuevos instrumentos en el futuro.

En un escenario donde las billeteras digitales avanzan sobre cada vez más servicios financieros, la frontera entre administrar dinero, ahorrar e invertir comienza a desdibujarse.

La competencia ya no se limita a ofrecer rendimientos por los saldos disponibles: ahora también busca captar al usuario que quiere hacer crecer su capital y acceder a los mercados internacionales desde el celular.