Resumen Ejecutivo La actividad del mercado inmobiliario rural retrocedió un 8,4% en octubre, ubicando al Índice InCAIR en 49,72 puntos sobre una escala máxima de 100.

en octubre, ubicando al en sobre una escala máxima de 100. La desaceleración respondió a la incertidumbre política y económica que moderó las decisiones de inversión a largo plazo, sin implicar variaciones directas en los precios de la tierra.

que moderó las decisiones de inversión a largo plazo, sin implicar variaciones directas en los precios de la tierra. Las intensas precipitaciones registradas durante el mes limitaron el acceso y las recorridas técnicas en establecimientos rurales, postergando negociaciones y operaciones de compraventa.

La actividad del mercado inmobiliario rural registró una desaceleración durante octubre, en un contexto atravesado por factores políticos, económicos y climáticos que condicionaron las operaciones y las decisiones de inversión. El Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCAIR) se ubicó en 49,72 puntos, lo que representó una caída del 8,4% respecto de septiembre.

El retroceso refleja una menor dinámica en el mercado de compraventa de campos, aunque el indicador no mide precios ni valores de las propiedades, sino exclusivamente el nivel de actividad.

De acuerdo con el relevamiento, los movimientos políticos y económicos generaron cierta cautela entre los operadores, mientras que las condiciones climáticas también jugaron un papel determinante. Las lluvias registradas durante el mes limitaron las visitas a establecimientos rurales en distintas zonas del país, afectando uno de los pasos fundamentales para avanzar en las negociaciones.

La incertidumbre condicionó las decisiones de inversión

Entre los principales factores que explicaron la desaceleración se encuentran los ruidos políticos y económicos, que contribuyeron a moderar el ritmo de las operaciones.

En un mercado caracterizado por decisiones de inversión de largo plazo y montos significativos, la incertidumbre suele repercutir sobre los tiempos de negociación, las consultas y la concreción de negocios. En este escenario, octubre mostró una actividad más contenida, con compradores y vendedores atentos a la evolución del contexto.

La cautela no necesariamente implica una pérdida de interés por los activos rurales, sino que puede traducirse en una mayor prudencia a la hora de tomar decisiones y avanzar en operaciones.

Las lluvias limitaron las visitas a los campos

El factor climático también tuvo incidencia directa en la actividad. Las precipitaciones registradas durante octubre dificultaron el acceso y las recorridas por establecimientos rurales en distintas regiones, restringiendo las posibilidades de concretar visitas.

Este aspecto resulta particularmente relevante para el mercado inmobiliario rural, donde el conocimiento directo del establecimiento, la evaluación de sus características productivas y las recorridas por el campo constituyen instancias centrales del proceso de compraventa.

La imposibilidad de realizar visitas con normalidad puede demorar negociaciones que ya se encuentran en marcha y postergar decisiones de compra hasta que las condiciones permitan retomar las recorridas.

Un indicador que mide actividad, no precios

El InCAIR es un índice mensual elaborado para reflejar la evolución de la actividad del mercado inmobiliario rural. Su escala toma como referencia los 100 puntos, correspondientes al máximo nivel de actividad histórica.

El indicador comenzó a medirse en noviembre de 2013 y acumula, con el dato de octubre de 2026, 156 meses de vigencia.

La lectura de sus resultados permite observar el ritmo del mercado, pero no constituye una referencia directa sobre los precios de los campos ni sobre la evolución del valor de la tierra.

Octubre dejó un mercado más cauteloso

Con 49,72 puntos, el InCAIR de octubre evidenció una retracción mensual en la actividad, en medio de un escenario donde confluyeron factores de incertidumbre y dificultades operativas derivadas del clima.

La evolución de los próximos meses dependerá, entre otras variables, de la estabilidad del contexto político y económico, de las condiciones financieras y de la posibilidad de recuperar un ritmo normal de visitas y negociaciones en las distintas regiones rurales.

En este marco, el mercado inmobiliario rural continúa atento a las señales del contexto, con una dinámica que durante octubre mostró una moderación en el nivel de actividad, pero que deberá evaluarse en perspectiva a partir de los próximos registros del índice.