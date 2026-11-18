Resumen Ejecutivo Tenaris , filial del Grupo Techint , ganó la provisión de caños de 24 pulgadas para el megaproyecto exportador Argentina LNG , impulsado por YPF , Eni y XRG .

, filial del , ganó la provisión de caños de 24 pulgadas para el megaproyecto exportador , impulsado por , y . El contrato demanda 100.000 toneladas de acero y reactiva la planta bonaerense de Valentín Alsina tras tres derrotas licitatorias previas y recortes de personal.

y reactiva la planta bonaerense de tras tres derrotas licitatorias previas y recortes de personal. La adjudicación se definió mediante una subasta inversa japonesa entre siete competidores internacionales, consolidando un esquema de máxima eficiencia en costos para el sector energético.

La industria metalúrgica argentina recibió una señal de alivio estratégico en el tablero energético. Tenaris, fabricante de tubos del Grupo Techint liderado por Paolo Rocca, ganó un contrato clave para el proyecto Argentina LNG. Esta iniciativa de Gas Natural Licuado (GNL) es impulsada por YPF, la italiana Eni y XRG, brazo inversor de la emiratí Adnoc.

El acuerdo contempla la fabricación de cañerías de 24 pulgadas destinadas a transportar líquidos asociados al gas desde Vaca Muerta hasta Sierra Grande, en Río Negro. La obra abarca dos ductos paralelos de 526 kilómetros cuya compra demanda unos u$s2.000 millones, dentro de una inversión inicial de u$s29.000 millones cuya decisión final se definirá el 30 de noviembre.

Mientras Tenaris asumirá el poliducto secundario, el gasoducto troncal de 48 pulgadas quedó en manos extranjeras. La firma española Grupo Cuñado proveerá 200 kilómetros y la griega CPW cubrirá los 300 kilómetros restantes. La compañía argentina no ofertó en ese tramo porque carece de capacidad industrial local para producir tuberías de semejante diámetro.

Para el complejo Tenaris SIAT, ubicado en Valentín Alsina, este contrato representa un respiro operativo vital. La orden exige procesar unas 100.000 toneladas de acero, convirtiéndose en el mayor negocio disponible para esa fábrica. Es el único establecimiento del país equipado técnicamente para manufacturar este tipo de ductos de alta exigencia.

En la industria pesada, asegurar volumen de producción resulta determinante para diluir los costos fijos de mantenimiento y energía. Operar por debajo del punto de equilibrio erosiona rápidamente la rentabilidad de cualquier establecimiento fabril. Por ello, garantizar varios meses continuos de laminación y conformado permite estabilizar las líneas de montaje y preservar capacidades técnicas críticas.

La adjudicación revierte una racha adversa tras tres derrotas consecutivas en licitaciones vinculadas a Vaca Muerta. Previamente, la firma perdió la provisión de caños para Southern Energy ante la india Welspun por una brecha del 40%, cedió la obra civil a la unión entre Víctor Contreras y Sicim, y cayó junto a Sacde por más de u$s150 millones en el ducto principal.

Esa sequía de contratos golpeó con fuerza la estructura laboral de la planta bonaerense. Tras finalizar el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur a fines de 2025, comenzaron suspensiones rotativas que derivaron en junio en el despido de 150 trabajadores contratados. La dotación cayó de más de 550 operarios en tres turnos a apenas 350 empleados actuales.

Este movimiento en la cadena siderúrgica repercute directamente en el entramado industrial del sur de la provincia de Santa Fe. En este corredor metalmecánico, decenas de empresas proveedoras de válvulas, ingeniería y servicios especializados monitorean estas adjudicaciones como un termómetro indispensable para sostener sus niveles de actividad y absorber gastos estructurales.

Competencia extrema y subasta inversa japonesa

Para definir a los proveedores entre siete compañías participantes, el consorcio aplicó una subasta inversa de estilo japonés. A diferencia de un remate tradicional donde los compradores pujan hacia arriba, este mecanismo funciona como un reloj descendente: establece un precio techo que cae en tiempo real hasta que queda un único oferente dispuesto a sostener su margen.

El proceso exige máxima disciplina financiera y confidencialidad operativa. Cada ronda se desarrolla bajo la supervisión estricta de un escribano público y un ejecutivo de YPF completamente aislados hasta el cierre. Al confirmar el resultado, el presidente de la petrolera, Horacio Marín, sintetizó el espíritu de la compulsa: "Fue una inversa, fue bien competitiva y ganó Tenaris".

Este nuevo escenario de licitaciones abiertas obliga a los actores industriales locales a recalibrar sus estructuras de costos. Frente a competidores globales de Asia y Europa que ya desplazaron ofertas locales por diferencias del 15% al 40%, la viabilidad comercial depende de especializarse en nichos técnicos complejos y optimizar la productividad en planta.

A mediano plazo, la infraestructura abastecida por estas tuberías sostendrá el salto exportador del país. El plan de Argentina LNG contempla instalar dos unidades flotantes de licuefacción frente al Golfo San Matías hacia 2031, con capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales ampliable a 18 millones, proyectando ingresos externos por u$s10.000 millones al año.