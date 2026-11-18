Resumen Ejecutivo El dólar blue escaló un 1,56% hasta los $1.630 para la venta, superando el ritmo del dólar oficial en el Banco Nación ( $1.580 ).

escaló un hasta los para la venta, superando el ritmo del dólar oficial en el ( ). La diferencia entre el precio de venta oficial y la compra paralela ( $1.610 ) reactivó el rulo cambiario , generando una ganancia bruta de $30 por dólar ( 1,9% ).

) reactivó el , generando una ganancia bruta de ( ). Las cotizaciones financieras acompañaron el alza por demanda de cobertura corporativa, ubicando al dólar MEP en $1.622 y al CCL en $1.712 .

en y al en . El ensanchamiento de la brecha cambiaria responde a la incertidumbre política, la volatilidad financiera en Brasil y la mayor aversión al riesgo en los mercados internacionales.

El mercado cambiario argentino volvió a encender las alarmas. El dólar blue pegó un salto del 1,56% y alcanzó los $1.630, mientras que el oficial avanzó a un ritmo considerablemente menor. La diferencia entre ambas cotizaciones reabrió una oportunidad que vuelve a llamar la atención de los operadores: comprar dólares en el mercado oficial y revenderlos en el paralelo.

Según los valores que e conociero, el dólar oficial del Banco Nación cotizaba a $1.580 para la venta, mientras que el blue se negociaba a $1.610 para la compra y $1.630 para la venta.

Con esos precios, quien compra un dólar en el banco y luego logra venderlo en el mercado informal obtiene una diferencia bruta de $30 por billete. En términos porcentuales, representa una ganancia potencial cercana al 1,9%, antes de considerar costos, comisiones y otros riesgos de la operación.

La estrategia, conocida popularmente como el rulo del dólar, vuelve así a instalarse en medio de una jornada de fuertes movimientos cambiarios.

El blue toma la delantera y se amplía la brecha

La suba del dólar paralelo fue uno de los movimientos más destacados de la jornada. Mientras el blue avanzó un 1,56%, el dólar oficial del Banco Nación registró un incremento del 0,32%.

Los dólares financieros también acompañaron la tendencia alcista. El MEP avanzó alrededor de un 1,4%, hasta ubicarse en torno a los $1.622, mientras que el contado con liquidación (CCL) superó los $1.700 y llegó a operar cerca de los $1.712.

Este comportamiento refleja una mayor demanda de cobertura cambiaria, especialmente entre empresas e inversores que buscan dolarizar posiciones frente a un escenario de incertidumbre.

La brecha entre el dólar oficial y los tipos de cambio financieros volvió a ganar protagonismo, en un contexto en el que el mercado sigue de cerca la evolución de las reservas y la política cambiaria del Gobierno.

¿Cómo funciona el negocio de comprar oficial y vender blue?

La operación es sencilla desde el punto de vista matemático: consiste en adquirir dólares al precio de venta del mercado oficial y luego venderlos a la cotización compradora del mercado paralelo.

Tomando como referencia los valores publicados:

* Compra en Banco Nación: $1.580 por dólar.

* Venta en el mercado blue: $1.610 por dólar.

* Diferencia bruta: $30 por cada dólar.

La diferencia puede parecer pequeña, pero aumenta cuando se consideran montos mayores. Por ejemplo, sobre una operación de u$s1.000, el margen bruto teórico sería de $30.000.

Sin embargo, no se trata de una rentabilidad garantizada. La posibilidad de realizar la operación depende de las condiciones de acceso al mercado oficial, la normativa vigente, la disponibilidad de compradores en el circuito informal y los costos asociados. Además, las cotizaciones pueden cambiar rápidamente.

Qué hay detrás de la nueva presión cambiaria

Para los algunos analistas, uno de los aspectos que llaman la atención es la firmeza de los dólares financieros y el ensanchamiento de la brecha cambiaria.

También señalan que el mercado mantiene la mirada puesta en la evolución del tipo de cambio real, mientras que la curva de instrumentos en pesos permaneció relativamente estable y no se registró un salto significativo en los volúmenes operados en bonos.

Por su parte, otros vinculó las presiones cambiarias con factores de incertidumbre política y legislativa, además de las dificultades que atraviesa Brasil.

Y una tercera línea aportó otra explicación: el escenario internacional más complejo está impulsando a los inversores a reducir su exposición a activos de riesgo.

En ese contexto, los dólares financieros aparecen como una alternativa de cobertura para las empresas que buscan dolarizarse.

El mercado vuelve a mirar de cerca al dólar

La aceleración del blue y de las cotizaciones financieras vuelve a poner en discusión la estabilidad cambiaria y la capacidad del Gobierno para sostener la brecha en niveles reducidos.

La reaparición del rulo cambiario es una señal de que las diferencias entre los distintos mercados vuelven a generar incentivos para buscar oportunidades de arbitraje.

Por ahora, el dato que concentra la atención es concreto: con una diferencia de $30 por dólar entre el precio de venta oficial y el de compra del blue, el negocio vuelve a aparecer en el radar de la city.

La incógnita es cuánto durará esta ventana y si las próximas jornadas profundizarán la presión sobre los dólares paralelos.