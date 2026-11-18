Resumen Ejecutivo Según Felaban , la cartera vencida latinoamericana alcanzó los US$104.621 millones en 2026, liderando Argentina el ranking regional de morosidad con un 7,3% pese a su bajo financiamiento bancario.

, la cartera vencida latinoamericana alcanzó los en 2026, liderando el ranking regional de morosidad con un pese a su bajo financiamiento bancario. Datos del Banco Central ubican la irregularidad del sector privado en 7,75% durante agosto, golpeando severamente a los hogares ( 12,81% ) frente al 3,8% registrado en empresas.

ubican la irregularidad del sector privado en durante agosto, golpeando severamente a los hogares ( ) frente al registrado en empresas. El deterioro crediticio adquiere dimensión internacional con atrasos crecientes en Brasil ( 5% ) y una deuda de hogares récord de US$19,1 billones en Estados Unidos .

( ) y una deuda de hogares récord de en . Las tasas elevadas encarecen la refinanciación y restringen el acceso al capital de trabajo, amenazando las inversiones productivas y el financiamiento de campañas en el sector agropecuario.

La señal de alarma está encendida. La morosidad crediticia dejó de ser un problema aislado de la economía argentina y comenzó a extenderse por distintos mercados de América Latina y Estados Unidos. Sin embargo, los números muestran que el país atraviesa una situación particularmente delicada: Argentina registra el mayor nivel de mora de la región, en un escenario donde el crédito tampoco alcanza para impulsar la recuperación económica.

Según un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), la cartera vencida del sistema bancario latinoamericano alcanzó los u$s104.621 millones en marzo de 2026, lo que representa un crecimiento del 44% interanual. El indicador regional de morosidad pasó del 2,51% al 2,78% en apenas un año.

Pero cuando se observa el caso argentino, el panorama se vuelve todavía más preocupante.

Argentina, al frente de un ranking que nadie quiere liderar

El país registró una morosidad del 7,3% durante el primer trimestre de 2026, más del doble del promedio regional. Brasil se ubicó detrás, con el 4,3%, mientras Colombia alcanzó el 3,7%.

La paradoja es que Argentina no solamente tiene problemas para cobrar los créditos otorgados: también presenta uno de los sistemas de financiamiento más reducidos de la región.

El financiamiento bancario representa apenas el 14,3% del PBI, frente a un promedio latinoamericano del 47,3%.

Es decir, hay menos crédito disponible y, al mismo tiempo, una mayor proporción de quienes accedieron a financiamiento presentan dificultades para cumplir con sus obligaciones.

Una combinación que amenaza con convertirse en un círculo vicioso: los bancos endurecen sus condiciones, las familias y las empresas encuentran menos alternativas para financiarse y la actividad económica pierde uno de sus principales motores.

Las familias son las que más sienten el golpe

Los datos más recientes del Banco Central muestran que la morosidad del sector privado alcanzó el 7,75% en agosto.

Sin embargo, el deterioro es mucho más marcado entre los hogares: la irregularidad crediticia llegó al 12,81%, frente al 3,8% registrado en las empresas.

El dato refleja la presión que atraviesa el bolsillo de los argentinos. Tarjetas de crédito, préstamos personales y obligaciones financieras de corto plazo se transformaron en una carga cada vez más difícil de sostener.

La deuda empieza a competir directamente con los gastos básicos. Y cuando los ingresos no alcanzan, el crédito que inicialmente funcionaba como una herramienta de consumo termina convirtiéndose en un problema.

No es solamente Argentina: Brasil y Estados Unidos también muestran señales de deterioro

El fenómeno comienza a extenderse por otros mercados.

En Brasil, la morosidad total llegó al 5% en septiembre de 2026. Entre las personas físicas alcanzó el 6%, mientras que en los préstamos de libre disponibilidad llegó al 8,1%.

El costo del financiamiento es uno de los principales factores de presión. La tasa Selic se ubica en el 13,7% anual, pero los préstamos de libre utilización para personas físicas alcanzan una tasa promedio del 62,4%.

En Estados Unidos, la deuda de los hogares llegó a los u$s19,1 billones durante el tercer trimestre de 2026. La proporción de deuda con algún grado de atraso aumentó del 4,7% al 5%, con dificultades especialmente visibles en los créditos hipotecarios y automotores.

La señal es clara: el endeudamiento y el costo financiero están comenzando a pesar sobre los consumidores incluso en economías desarrolladas.

Tasas altas, menos crédito y una recuperación que se complica

El problema no termina en la morosidad. Un escenario internacional de tasas elevadas encarece la refinanciación, limita el acceso a nuevos préstamos y obliga a las entidades financieras a tomar mayores precauciones.

En Argentina, el desafío es particularmente complejo. Los bancos deben administrar una cartera con niveles de irregularidad crecientes, mientras la economía necesita financiamiento para recuperar consumo, inversión y actividad productiva.

El resultado puede ser una paradoja difícil de resolver: cuando más necesita crédito la economía, más cautelosos se vuelven quienes tienen la capacidad de otorgarlo.

¿Qué significa para la economía real?

La morosidad no es solamente un indicador financiero. Es una señal de alerta sobre la capacidad de hogares y empresas para sostener sus gastos, inversiones y compromisos.

En el sector productivo, un crédito más caro o más difícil de conseguir puede postergar inversiones, limitar capital de trabajo y reducir la capacidad de expansión de las empresas.

Para el agro, donde el financiamiento es una herramienta central para afrontar campañas, comprar maquinaria, adquirir insumos y sostener capital de trabajo, el deterioro del sistema crediticio puede convertirse en un condicionante adicional.

El problema ya no es únicamente cuánto cuesta endeudarse. También empieza a ser quién puede acceder al crédito y bajo qué condiciones.

La pregunta que queda abierta

La morosidad crece, el crédito sigue siendo escaso y las tasas todavía condicionan buena parte de las decisiones económicas.

Argentina encabeza el ranking regional de incumplimiento, pero el fenómeno comienza a mostrar dimensiones internacionales.

La pregunta es cuánto tiempo podrá sostenerse esta situación sin que el deterioro financiero termine impactando todavía más fuerte sobre el consumo, la inversión y la actividad productiva.

Porque cuando el crédito deja de ser una herramienta de crecimiento y se transforma en una deuda difícil de pagar, la alarma ya no está solamente en los bancos: está en toda la economía.