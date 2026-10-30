Claves del día: bancos bajo presión, alarma en Binance y la pelea por convertir el RIGI en negocios

D’Ricco dejará una de sus ubicaciones históricas en Rosario y Mercado Pago dio otro paso para entrar al negocio bancario. Las novedades llegan cuando la morosidad muestra un primer alivio, aunque las refinanciaciones siguen creciendo. Afuera, Binance investiga un incidente de seguridad de alcance multimillonario. Y en la agenda oficial, el Banco Central salió a explicar sus operaciones con oro mientras el Gobierno sumó avances legislativos para promover inversiones.

Después de la ronda RIGI, las cotizaciones y los contratos

Rosario reunió a grandes proyectos de inversión RIGI y proveedores en una jornada que incluyó negocios, financiamiento y asistencia técnica. La programación oficial contemplaba 43 operadoras, 86 mesas y más de 2.100 reuniones entre grandes empresas y proveedores, además de otras 340 entre proveedores. Fuentes oficiales estimaron que pasaron más de 4.000 personas por La Fluvial, entre empresarios, ejecutivos y funcionarios.

La mayoría de los empresarios consultados por Ecos365 resaltaron la calidad de las reuniones y los potenciales negocios que pueden llegar a surgir. El seguimiento pasa ahora por conocer qué empresas recibieron pedidos de cotización, iniciaron procesos de homologación o acordaron visitas técnicas.

La agenda incluyó necesidades de abastecimiento de proyectos mineros, experiencias de proveedores y herramientas para mejorar calidad, certificaciones y trazabilidad. También participaron instituciones financieras y organismos de asistencia, entre ellos el MAV, bancos públicos y el INTI.

D’Ricco baja una persiana en zona sur

La sucursal de D’Ricco de calle San Martín tendrá su último día de atención este sábado 31 de octubre, mientras atraviesa un concurso preventivo de acreedores. La cadena presentó la decisión como parte de una reorganización destinada a concentrar recursos y fortalecer la integración entre sus locales y la venta digital.

Acción Mercantil SA, la sociedad que opera la cadena, obtuvo la apertura judicial del proceso el 6 de agosto y declaró un pasivo superior a $20.165 millones, sujeto a verificación.

La compañía informó que continuará con una estructura de 15 sucursales en localidades de Santa Fe y Córdoba, además de sus canales online. Esa red reúne más de 7.000 metros cuadrados de exhibición y atención.

Mercado Pago se acerca al negocio de las cuentas sueldo

La solicitud de Mercado Pago para convertirse en banco superó la evaluación técnica de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Lo confirmó su titular, Juan Curutchet, durante el Argentina Fintech Forum. Todavía falta la aprobación definitiva del directorio del Banco Central.

La licencia abriría una nueva etapa para la plataforma: podría ofrecer cuentas bancarias para acreditar salarios y captar depósitos destinados a financiar préstamos. También quedaría alcanzada por las obligaciones regulatorias que cumplen las entidades tradicionales.

La disputa por las cuentas sueldo tiene un atractivo especial. Hoy, muchos usuarios cobran en un banco y luego transfieren a la billetera el dinero que utilizan cotidianamente. La nueva entidad buscaría concentrar ambas operaciones.

Según la información publicada, Mercado Pago presentó un plan de negocios de expansión gradual. La autorización final podría incluir condiciones, en un contexto en el que el regulador también evalúa los riesgos derivados de la participación del grupo en distintos segmentos financieros y comerciales.

La mora baja, pero las refinanciaciones siguen en máximos

Los datos preliminares del BCRA para septiembre mostraron una reducción de la irregularidad de los préstamos al sector privado: pasó del 7,75% al 7,5%. La mejora se concentró en las familias, donde descendió del 12,81% al 12,2%. Entre las empresas se mantuvo alrededor del 3,8%.

El alivio todavía convive con niveles elevados de incumplimiento. En diciembre de 2023, la mora familiar era del 2,8%. Además, las refinanciaciones alcanzaron nuevos máximos: representaron el 3,9% del financiamiento a hogares y el 0,9% del destinado a empresas.

La consultora 1816 detectó que el saldo de préstamos familiares irregulares cayó 4,1% real mensual y que la mejora se extendió a los doce principales bancos que financian hogares. También retrocedió la proporción de deudores con atrasos de hasta 90 días.

El Central vinculó el deterioro previo con el aumento del costo real del crédito al desacelerarse la inflación y con el salto de tasas del período electoral de 2025. Los préstamos en pesos mostraban en octubre una recuperación real del 0,9%, aunque seguían prácticamente estancados desde mediados del año pasado.

Binance: investigación, retiros pausados y cifras en actualización

Binance informó que investiga un problema de seguridad después de detectarse movimientos sospechosos de fondos. La plataforma aseguró que protegerá los saldos de sus usuarios y cubrirá las pérdidas con recursos propios y de su fondo SAFU.

La información fue cambiando durante la noche. La actualización de distintas fuentes estiman US$6.300 millones de impacto total. Ese monto debe distinguirse del dinero congelado: los reportes reunieron cifras de US$2.540 millones y alrededor de US$3.000 millones, correspondientes a comunicaciones sucesivas cuya conciliación seguía pendiente.

La empresa suspendió operaciones de Binance Alpha y, inicialmente, depósitos y retiros. Luego comunicó que los depósitos no estaban afectados, mientras los retiros continuarían pausados durante una revisión de seguridad, con una previsión de restablecimiento de hasta 48 horas.

Tether y Circle participaron del bloqueo de activos vinculados con las direcciones investigadas. Congelar esos fondos impide que se utilicen normalmente, pero no equivale a recuperarlos. La inquietud también alcanzó al mercado: el jueves por la noche, bitcoin retrocedía alrededor de 4% y cotizaba cerca de US$77.000, según iProfesional.

Bausili defendió las operaciones con el oro

Santiago Bausili respondió a los cuestionamientos sobre la administración del metal de las reservas. Afirmó que el BCRA conserva 1.984.960 onzas troy, sin cambios desde 2011, y que nunca utilizó ese oro como garantía de financiamiento.

Explicó que en 2024 una parte fue depositada en el Banco de Pagos Internacionales (BIS) para facilitar su disponibilidad. Negó que el Central tenga una cuenta de oro en el Banco de Inglaterra, aunque señaló que el BIS recibió el depósito en territorio británico.

Sobre las coberturas, sostuvo que limitaron el riesgo de una caída del precio y permitieron captar toda la apreciación de 2024 y el 70% de la de 2025. Anunció un informe más detallado.

En la presentación del IPOM, también anticipó menor inflación hacia fin de año y citó la proyección del REM de crecimiento del 1,5% para 2026. Sobre 2027, dijo que el organismo no proyecta corridas. Diferenció el swap chino, con un tramo activado, del acuerdo estadounidense por US$20.000 millones. Vladimir Werning, por su parte, atribuyó a impuestos cerca del 30% del costo financiero total del crédito.

El Senado avanzó con inversiones regionales y créditos de carbono

El oficialismo consiguió media sanción para dos iniciativas de aliados. Ambas deben pasar por Diputados. El Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por Eduardo Vischi, obtuvo 60 votos a favor y dos en contra.

Apunta a inversiones superiores a US$12 millones, con amortización acelerada en Ganancias, devolución anticipada de IVA y estabilidad fiscal por 30 años. Exige un compromiso de contratación de proveedores nacionales equivalente, como mínimo, al 20% de la inversión. Excluye activos financieros, inversiones de cartera y bienes de cambio.

La regulación del mercado de carbono, promovida por Flavia Royón, reunió 61 votos positivos y dos negativos. Propone un registro nacional de reducción de emisiones, reglas para evitar la doble contabilización y beneficios fiscales. Busca dar un marco a proyectos que generan créditos por reducir o capturar emisiones, como forestación y agricultura regenerativa.

La sesión permitió al Gobierno avanzar con una agenda productiva y atender iniciativas de socios parlamentarios. El temario también incluyó cartas gastronómicas con pictogramas.