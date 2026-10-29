Mercado Libre acelera su desembarco en la banca: la señal clave que dio el Banco Central

Resumen Ejecutivo El BCRA confirmó que la solicitud de licencia bancaria de Mercado Libre superó la etapa de revisiones técnicas de la Superintendencia.

confirmó que la solicitud de licencia bancaria de superó la etapa de revisiones técnicas de la Superintendencia. El expediente de la futura entidad, denominada Mercado Banco , ingresó en su etapa de análisis legal y formal sin una fecha de aprobación definitiva.

, ingresó en su etapa de análisis legal y formal sin una fecha de aprobación definitiva. La obtención de la licencia permitirá a la compañía de Marcos Galperin ampliar su oferta de servicios financieros y competir directamente con la banca tradicional.

Mercado Libre dio un nuevo paso en su objetivo de convertirse en banco en la Argentina. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que la solicitud de licencia bancaria de la compañía superó una etapa clave del proceso regulatorio, aunque todavía no existe una fecha definida para la autorización final.

La novedad fue comunicada por Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del organismo, durante el Fintech Forum, organizado por la Cámara Argentina Fintech. Según explicó el funcionario, las revisiones técnicas que estaban bajo la órbita de la Superintendencia ya finalizaron y el expediente avanzará ahora hacia las siguientes instancias administrativas y legales.

“El expediente de Mercado Banco, como entiendo que se llamaría, ya tiene allanadas todas las revisiones técnicas de la Superintendencia. Ahora tiene un tiempo formal por delante y procesos legales”, señaló Curutchet.

La definición representa un avance para el proyecto de la compañía fundada por Marcos Galperin, pero no equivale a una aprobación definitiva. La licencia sigue pendiente y el cronograma para completar el trámite aún no fue precisado.

Qué falta para que Mercado Libre se convierta en banco

La finalización de la revisión técnica despeja una instancia relevante del procedimiento, pero el expediente todavía debe atravesar los pasos formales y legales correspondientes.

Por el momento, el BCRA no informó cuándo se expedirá sobre la autorización definitiva. Por eso, aunque el trámite avanzó, no es posible establecer una fecha concreta para el inicio de las operaciones bancarias bajo una nueva licencia.

La eventual creación de Mercado Banco marcaría un cambio en el posicionamiento de Mercado Libre dentro del sistema financiero argentino. La compañía ya participa del negocio a través de Mercado Pago, su plataforma de pagos y servicios financieros, y busca ampliar su alcance mediante una estructura bancaria regulada.

Mercado Pago busca ampliar su negocio financiero

La licencia bancaria le permitiría a Mercado Libre profundizar su participación en el mercado financiero y avanzar hacia una oferta más amplia de productos y servicios. El objetivo estratégico es integrar en un mismo ecosistema digital herramientas de pago, cuentas y financiamiento.

El cambio también tendría implicancias competitivas. La compañía podría reforzar su posición frente a los bancos tradicionales y otras fintech, en un mercado donde la captación de clientes, el acceso al crédito y la administración de los recursos financieros son factores centrales.

Sin embargo, el alcance concreto de los servicios que ofrecería la futura entidad dependerá de la autorización regulatoria y de las condiciones bajo las cuales se apruebe su funcionamiento.

Un nuevo capítulo en la competencia entre bancos y fintech

El avance del expediente se produce en medio de una transformación del sistema financiero argentino, con empresas tecnológicas que buscan ampliar sus operaciones y entidades tradicionales que compiten por mantener su participación en los negocios de pagos, depósitos y crédito.

En ese escenario, la eventual llegada de Mercado Banco podría profundizar la competencia por los clientes y acelerar la integración de servicios financieros en plataformas digitales.

Para Mercado Libre, obtener la licencia supondría un paso importante en la evolución de su negocio financiero. Para el mercado, abriría un nuevo capítulo en la relación entre las fintech y la banca tradicional.

Por ahora, la señal del BCRA es concreta, pero acotada: la revisión técnica terminó y el trámite continúa. La decisión final todavía está pendiente.

Mercado Libre dio un nuevo paso en su objetivo de convertirse en banco en la Argentina. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que la solicitud de licencia bancaria de la compañía superó una etapa clave del proceso regulatorio, aunque todavía no existe una fecha definida para la autorización final.

La novedad fue comunicada por Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del organismo, durante el Fintech Forum, organizado por la Cámara Argentina Fintech. Según explicó el funcionario, las revisiones técnicas que estaban bajo la órbita de la Superintendencia ya finalizaron y el expediente avanzará ahora hacia las siguientes instancias administrativas y legales.

“El expediente de Mercado Banco, como entiendo que se llamaría, ya tiene allanadas todas las revisiones técnicas de la Superintendencia. Ahora tiene un tiempo formal por delante y procesos legales”, señaló Curutchet.

La definición representa un avance para el proyecto de la compañía fundada por Marcos Galperin, pero no equivale a una aprobación definitiva. La licencia sigue pendiente y el cronograma para completar el trámite aún no fue precisado.

Qué falta para que Mercado Libre se convierta en banco

La finalización de la revisión técnica despeja una instancia relevante del procedimiento, pero el expediente todavía debe atravesar los pasos formales y legales correspondientes.

Por el momento, el BCRA no informó cuándo se expedirá sobre la autorización definitiva. Por eso, aunque el trámite avanzó, no es posible establecer una fecha concreta para el inicio de las operaciones bancarias bajo una nueva licencia.

La eventual creación de Mercado Banco marcaría un cambio en el posicionamiento de Mercado Libre dentro del sistema financiero argentino. La compañía ya participa del negocio a través de Mercado Pago, su plataforma de pagos y servicios financieros, y busca ampliar su alcance mediante una estructura bancaria regulada.

Mercado Pago busca ampliar su negocio financiero

La licencia bancaria le permitiría a Mercado Libre profundizar su participación en el mercado financiero y avanzar hacia una oferta más amplia de productos y servicios. El objetivo estratégico es integrar en un mismo ecosistema digital herramientas de pago, cuentas y financiamiento.

El cambio también tendría implicancias competitivas. La compañía podría reforzar su posición frente a los bancos tradicionales y otras fintech, en un mercado donde la captación de clientes, el acceso al crédito y la administración de los recursos financieros son factores centrales.

Sin embargo, el alcance concreto de los servicios que ofrecería la futura entidad dependerá de la autorización regulatoria y de las condiciones bajo las cuales se apruebe su funcionamiento.

Un nuevo capítulo en la competencia entre bancos y fintech

El avance del expediente se produce en medio de una transformación del sistema financiero argentino, con empresas tecnológicas que buscan ampliar sus operaciones y entidades tradicionales que compiten por mantener su participación en los negocios de pagos, depósitos y crédito.

En ese escenario, la eventual llegada de Mercado Banco podría profundizar la competencia por los clientes y acelerar la integración de servicios financieros en plataformas digitales.

Para Mercado Libre, obtener la licencia supondría un paso importante en la evolución de su negocio financiero. Para el mercado, abriría un nuevo capítulo en la relación entre las fintech y la banca tradicional.

Por ahora, la señal del BCRA es concreta, pero acotada: la revisión técnica terminó y el trámite continúa. La decisión final todavía está pendiente.