Resumen Ejecutivo FORMACO S.R.L. debuta en el mercado de capitales este jueves 19 de noviembre con su primera emisión de Obligaciones Negociables Serie I por hasta USD 300.000 .

debuta en el mercado de capitales este jueves 19 de noviembre con su primera emisión de por hasta . La colocación está organizada por la firma rosarina Nasini S.A. y se canaliza a través del panel financiero del Mercado Primario MAE de A3 Mercados .

y se canaliza a través del panel financiero del de . Los títulos cotizan en dólares MEP a tasa fija, tienen un plazo de 24 meses y cuentan con aval del 100% del Fondo de Garantía CFI .

a tasa fija, tienen un plazo de y cuentan con aval del 100% del . El capital financiará materia prima para producir fleje de PET y finalizar la ampliación del depósito en su planta industrial de Cañuelas.

El financiamiento productivo a través del mercado bursátil suma un nuevo protagonista industrial. Este jueves 19 de noviembre, FORMACO S.R.L. saldrá a buscar hasta USD 300.000 mediante su primera emisión de Obligaciones Negociables Serie I, una operación estructurada y colocada por la histórica sociedad de bolsa rosarina Nasini S.A.

La participación de Nasini S.A. vuelve a poner de relieve el rol estratégico de Rosario como polo de ingeniería financiera para empresas reales. Con más de seis décadas de trayectoria desde sus oficinas céntricas en la ciudad, la firma conecta el ahorro privado con proyectos productivos en expansión.

La licitación se canalizará a través del panel financiero del Mercado Primario MAE de A3 Mercados, bajo el régimen de bajo impacto de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Los instrumentos estarán denominados y serán pagaderos en dólares MEP, devengarán una tasa fija y tendrán un plazo de 24 meses, con vencimiento el 24 de noviembre de 2028.

Para comprender el atractivo de este vehículo financiero, conviene pensarlo como un puente directo entre la fábrica y el inversor, sin la intermediación bancaria tradicional. Además, la operación cuenta con una garantía del 100% del capital e intereses otorgada por el Fondo de Garantía CFI, un respaldo que elimina el riesgo crediticio para quienes suscriben.

Detrás de esta emisión se encuentra una compañía con más de 27 años de recorrido en el sector del embalaje industrial. Fundada en 1998, FORMACO opera desde una moderna planta propia de 5.000 metros cuadrados en Máximo Paz, Cañuelas, inaugurada en 2023 y equipada con tecnología única en el país para manufacturar flejes plásticos, hebillas y sellos metálicos.

Su modelo de negocio combina manufactura local con la comercialización de más de 50 modelos de equipos de automatización de final de línea y un catálogo que supera los 9.500 productos. Actualmente abastece a más de 1.000 clientes industriales y alimenticios en toda la Argentina, además de exportar hacia Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Capital de trabajo e infraestructura para ganar escala

Los fondos captados en esta colocación tienen un destino estrictamente productivo y tangible. La empresa aplicará el capital a la compra de materia prima para abastecer una nueva línea de producción de fleje de PET y a finalizar la ampliación del depósito de su complejo industrial bonaerense.

La apuesta por el fleje de PET responde a una demanda creciente de las industrias alimenticia y logística por insumos de sujeción de alta resistencia y menor impacto ambiental. Al integrar esta línea en su planta de Cañuelas, la compañía fortalece su capacidad de abastecimiento local y consolida su perfil exportador regional.

En la gestión empresarial, financiar inversiones de mediano plazo o capital de trabajo pesado con descubiertos bancarios de corto aliento suele erosionar los márgenes operativos. Calzar el repago de la deuda a dos años en moneda dura permite sincronizar los compromisos financieros con el ciclo real de maduración de la nueva capacidad instalada.

El régimen de bajo impacto impulsado por la CNV resulta clave en este esquema. Al simplificar los requisitos burocráticos y reducir los costos de estructuración, habilita a compañías medianas en pleno crecimiento a debutar en el mercado de capitales con emisiones ágiles, transparentes y adaptadas a su escala operativa.

En ese recorrido, el acompañamiento técnico define el éxito de la salida al mercado. Con un equipo de más de 40 especialistas liderado por Daniel, Lisandro y Marco Nasini, el organizador rosarino diseña el instrumento, gestiona los avales ante entidades como el CFI y distribuye los títulos entre su cartera de más de 5.500 inversores.

Esa articulación refleja una dinámica cada vez más habitual en el entramado productivo de la región centro, donde firmas vinculadas a la agroindustria, la metalmecánica y la logística encuentran en la plaza financiera santafesina un socio para profesionalizar su estructura de pasivos y ganar previsibilidad frente a la volatilidad macroeconómica.

Para el inversor institucional o minorista, la Serie I de FORMACO representa una alternativa de renta fija en dólares MEP con doble resguardo: el flujo de una industria consolidada en la cadena logística y el aval total del Fondo de Garantía CFI. La recepción del jueves marcará un nuevo hito en la descentralización del crédito corporativo argentino.