Resumen Ejecutivo El Gobierno de Santa Fe otorgó a Cotar un crédito de $100 millones mediante la ADERR para obras de infraestructura energética y mejoras productivas.

otorgó a un crédito de mediante la para obras de infraestructura energética y mejoras productivas. La Justicia rosarina avaló la propuesta de la cooperativa Nueva Cotar de la Gente para adquirir los activos principales de la planta industrial, valuados en US$7.246.150 .

avaló la propuesta de la cooperativa para adquirir los activos principales de la planta industrial, valuados en . La oferta totaliza $10.338,6 millones (más del 95% de la tasación), integrándose principalmente mediante la compensación de créditos laborales actualizados por $8.682,7 millones .

(más del de la tasación), integrándose principalmente mediante la compensación de créditos laborales actualizados por . Para formalizar la transferencia de los bienes excluyendo las marcas comerciales, la cooperativa deberá garantizar $1.599,7 millones destinados a gastos judiciales y de conservación.

El Gobierno de Santa Fe puso a disposición de Cotar un crédito de $100 millones a través de la Agencia de Desarrollo Región Rosario (ADERR), con el objetivo de financiar inversiones en infraestructura energética interna y mejoras en una de sus líneas de producción.

Los fondos apuntan a fortalecer la capacidad operativa de la planta y acompañar el proceso de recuperación productiva de la empresa láctea, que atraviesa una etapa clave para definir su futuro bajo la conducción de los trabajadores.

Financiamiento para mejorar la capacidad productiva

El crédito provincial permitirá avanzar con obras vinculadas al sistema energético interno de la fábrica y con intervenciones sobre una línea de producción. Se trata de inversiones orientadas a mejorar las condiciones de funcionamiento y contribuir a la continuidad de la actividad industrial.

El acompañamiento se canaliza mediante la ADERR, organismo que articula herramientas de financiamiento para impulsar el desarrollo productivo de la región.

La Justicia avaló la propuesta de los trabajadores

El financiamiento llega en un contexto decisivo para Cotar. La Justicia rosarina, a través del Juzgado Civil y Comercial de la 17ª Nominación, avaló la propuesta de la cooperativa Nueva Cotar de la Gente para quedarse con los principales activos de la empresa, cuya quiebra fue declarada en junio de 2023.

La oferta contempla la adquisición de la planta industrial, el equipamiento y otros inmuebles, valuados en US$7.246.150, equivalentes a unos $10.833 millones según la tasación presentada por la sindicatura.

El grueso del pago se realizará mediante la compensación de créditos laborales, actualizados a $8.682,7 millones, y un crédito con garantía real de la ADERR por $56,2 millones. En total, el tribunal reconoció compensaciones por $8.738,9 millones.

Un paso más hacia la continuidad de Cotar

La propuesta contempla además el pago o la garantía de $1.599,7 millones correspondientes a gastos de conservación y de justicia, requisito pendiente para avanzar con la transferencia de los bienes. El compromiso económico total asciende a $10.338,6 millones, más del 95% de la tasación.

La jueza rechazó la utilización de créditos comerciales sin garantía real adquiridos a terceros como parte del pago, al considerar que podría generar un beneficio indebido frente a otros acreedores de igual rango.

En el proceso también fue valorado el trabajo de los empleados, que mantienen la planta en funcionamiento desde abril de 2022 y contribuyeron a preservar sus activos.

La adjudicación todavía no está formalizada. Una vez cumplidas las condiciones económicas, fiscales y registrales, el juzgado deberá fijar la audiencia correspondiente. Las marcas comerciales quedaron excluidas de la adquisición.

En este escenario, el nuevo financiamiento provincial representa una herramienta para sostener y mejorar la actividad industrial, mientras la cooperativa avanza en el proceso judicial para consolidar la recuperación de Cotar.