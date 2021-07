Los negocios de la semana: El dólar, Galperín y más inversiones

Soja

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario señalaron en un informe que esta campaña podría tener la menor superficie de soja de los últimos 20 años. En el día de hoy, la soja cayó US $6 y quedó en US $514, el maíz tuvo la misma pérdida y cerró el día en US $215 y el trigo finalizó en US $251 con una caída de US $3.

Dólar

El dólar blue parece no tener techo en Rosario, y arrancó este viernes batiendo un nuevo récord en el año: $190. Comenzó el día $3 arriba del cierre del jueves, y $5 por encima de la cotización del miércoles. El dólar oficial se consigue en el Banco Nación a $95,50 para la compra y $101,50 para la venta, llevando el solidario a $167,48. En cuanto al tipo de cambio bursátil, por ahora opera sin cambios: dólar MEP o bolsa a $166,39 y el CCL a $166,94.

Start up rosarina recibe inversiones de MercadoLibre

La foodtech Frizata cerró una ronda por US $5 millones, que incluye entre sus inversores al fundador y CEO de MercadoLibre. Con esta inversión, la compañía busca llevar la "Revolución Frizata" a más rincones del planeta. La compañía, que nació en Rosario a fines de 2019 con una inversión de US $8 millones, apunta a desembarcar en 60 ciudades de 20 países, para alcanzar un total de 200 localidades en el largo plazo. En septiembre empezará a funcionar la primera tienda online en San Francisco (los Estados Unidos).

Nuevo dispositivo para eliminar el Covid-19

Lumi, la startup de jóvenes bioingenieros que crearon un sistema de desinfección para ambientes cerrados a través de lámparas con rayos ultravioletas, capaces de eliminar el coronavirus, cerró trato con la biotecnológica rosarina Terragene, para que la provea de dots que son círculos que cambian de color a la exposición ultravioleta y dicen cuántas dosis absorbió una superficie. De esta manera queda un registro visual de la desinfección.

Crecen los unicornios argentinos

La empresa Mural, que se dedica a hacer software de colaboración digital con un enfoque en la presentación visual y anunció el cierre de una Serie C de u$s 50 millones liderada por Insight Partners y Tiger Global, con la que alcanzan una valuación de más de u$s 2000 millones, según informó el sitio TechCrunch.

Relanzan PreViaje

El Gobierno nacional y el ministro de Turismo, Matías Lammens, confirmaron que se lanzará en agosto una nueva etapa del programa PreViaje para la temporada de verano 2021/2022, permitirá comprar pasajes, paquetes turísticos y reservar hoteles por adelantado. Éste contempla la devolución del 50% de lo gastado en crédito para ser utilizado en destinos locales. El programa en 2020 fue un "éxito total", según el funcionario, se desplazaron por el país más de 600.000 turistas.

Se estima que la inversión rondará los $2.000 millones, que se sumará al REPRO, para otorgar capital de trabajo a las empresas para que puedan afrontar una parte de sus gastos corrientes o de capital.

Nuevo bono del Estado

El Estado dará por única vez un bono de $5 mil a partir del 2 de agosto, que sumado a la ayuda que ya brinda el Estado sumarán $17 mil. Las destinatarias serán sólo las madres de siete hijos que cobren la Pensión No Contributiva (PNC). A los $17 mil se llega a partir del bono de $5 mil para jubilados y pensionados, más el inicio de la recarga del saldo de la Tarjeta Alimentar del programa Argentina contra el Hambre, que con las últimas actualizaciones llegó a $12 mil.

Nuevos controles de la AFIP

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) implementó nuevos controles sobre operaciones virtuales y las fintech. El objetivo es verificar la correcta liquidación del impuesto sobre los débitos y créditos por parte de los Proveedores de Servicios de Pago (PSP). Para ver las medidas entrá acá.

Nueva ley de monotributo

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, confirmó que el Gobierno promulgará este jueves la nueva ley de monotributo. Por su parte, el organismo trabaja para reglamentar nuevos cambios que entrarán en vigencia entre el viernes y el lunes e incluye modificaciones en las escalas, cuotas, y una moratoria para aliviar la situación fiscal. Respecto a la Ley de Monotributo esta prevé una serie de beneficios que incluye un alivio fiscal por la condonación de la deuda (del periodo enero-julio) por la moratoria, por blanqueo.

Oferta formal de Vicentin

Vicentin estaría a punto de presentar una oferta formal de pago a sus acreedores en la primera quincena de agosto. Mientras tanto, para entonces se espera una respuesta a la propuesta conjunta de compra realizada por Viterra, Asociación de Cooperativas Argentinas y Molinos Agro, que podrían quedarse con un porcentaje que va del 51% al 90% de las acciones. La firma santafesina debe afrontar deudas por u$s1.350 millones.