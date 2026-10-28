La Favorita: historia y futuro del edificio comercial de Rosario

La Favorita es un edificio comercial histórico ubicado en la esquina de Córdoba y Sarmiento, en el centro de Rosario, provincia de Santa Fe, donde funcionó durante más de un siglo la tienda del mismo nombre. Su origen se remonta a 1891. Entre 2023 y 2026 operó como centro comercial y, a octubre de 2026, está cerrado y en negociación de venta.

Datos clave de La Favorita

Sede Rosario, Santa Fe Fundación 1891 Sector Centro comercial (edificio histórico) Actividad Edificio comercial de 10.000 m² en el centro de Rosario: tienda departamental desde fines del siglo XIX y centro comercial entre 2023 y 2026. Cerrado desde el 30/06/2026 Conducción Propietaria del inmueble: Compañía de Asturias (familia García, herederos de los fundadores) (dato a octubre de 2026)

Operador comercial 2023-2026: Onatisur, encabezada por Guillermo Nudenberg (dato a julio de 2026) Presencia Esquina de Córdoba y Sarmiento, en el centro de Rosario Superficie 10.000 m² en cinco niveles (subsuelo, planta baja y tres pisos) Situación Cerrado desde el 30/06/2026; en negociación de venta con el grupo uruguayo Le Chic Parisien (Indian), que pagó una seña de preferencia de US$50.000. Sin precio acordado a octubre de 2026

A qué se dedica La Favorita

A octubre de 2026, La Favorita no tiene actividad comercial. Según la información difundida por el gobierno de Santa Fe en 2023, el edificio tiene 10.000 metros cuadrados en cinco niveles: 4.100 m² para locales, 1.800 m² para gastronomía y mercado gourmet, 1.500 m² para salud y belleza y 200 m² para un espacio cultural.

En su última etapa, que empezó en mayo de 2023, el paseo reunió marcas locales y nacionales de moda, decoración, hogar y belleza, además de servicios, gastronomía y un mercado de especialidades. Al abrir, el proyecto sumaba más de 500 puestos de trabajo.

Historia de La Favorita

La Favorita nació en 1891, cuando los hermanos asturianos Ramón y Ángel García abrieron la Puntillería La Favorita en la esquina de Córdoba y Libertad, la actual Sarmiento. Primero fueron inquilinos y años después, propietarios. Otras reconstrucciones ubican la apertura del comercio el 18 de mayo de 1897.

En abril de 1929 se inauguró el edificio que todavía ocupa la esquina, obra del constructor Rafael Candia, con cuatro pisos y un subsuelo. En 1994 se anunció la integración de la tienda con la cadena chilena Falabella, que la mantuvo hasta que se fue del país en 2021. El edificio quedó vacío.

En 2022, un grupo empresario rosarino tomó el proyecto de reconvertirlo. Tras las obras de restauración, el 19 de mayo de 2023 volvió a abrir sus puertas como centro comercial, con más de 40 marcas y servicios. Ese mes, el gobernador Omar Perotti había recorrido las obras junto al intendente Pablo Javkin.

El proyecto no se sostuvo. La caída del consumo, el cambio en los hábitos de compra, las fallas en la escalera mecánica y diferencias contractuales con los dueños llevaron al cierre definitivo, que se confirmó el 30 de junio de 2026.

Año Hito 1891 Los hermanos asturianos Ramón y Ángel García abren la Puntillería La Favorita en Córdoba y Libertad (hoy Sarmiento) 1929 Inauguración del edificio actual, obra del constructor Rafael Candia 1994 Integración con la cadena chilena Falabella 2021 Falabella se va del país y el edificio queda vacío 2023 Reabre el 19 de mayo como centro comercial, operado por Onatisur 2026 Cierre definitivo el 30 de junio; en agosto, el grupo dueño de Indian paga una seña de preferencia para negociar la compra

Quiénes conducen La Favorita

A octubre de 2026, el inmueble pertenece a la familia García, herederos de los fundadores de la tienda, a través de Compañía de Asturias, la sociedad que figura como dueña del edificio. Los propietarios están agrupados en un fideicomiso.

Entre mayo de 2023 y junio de 2026, la explotación comercial estuvo a cargo de Onatisur, una firma de capitales rosarinos encabezada por el empresario Guillermo Nudenberg. Su contrato vencía en octubre de 2027, pero las partes lo terminaron de forma anticipada. Desde entonces el edificio no tiene operador y está desocupado.

La Favorita en Rosario y la región

El edificio está a 100 metros del cruce de las peatonales San Martín y Córdoba y a 700 metros del Monumento Nacional a la Bandera. Por su tamaño, corredores inmobiliarios y empresarios del comercio consultados por Ecos365 coinciden en que solo puede sostenerlo un operador de gran escala.

Su cierre fue uno de los hechos del primer semestre de 2026 que empezaron a cambiar el mapa de los negocios de la ciudad.

Últimas novedades de La Favorita

En octubre de 2026, los voceros de la familia García confirmaron que la venta sigue en pie. El grupo comprador está creando una sociedad en la Argentina para concretar la operación y ya se actualizaron los planos de agrimensura del edificio. El precio todavía no se conoce.

Entre fines de agosto y principios de septiembre de 2026, representantes del grupo uruguayo recorrieron el edificio por dentro, uno de los pasos previos a la discusión económica.

En agosto de 2026, el grupo uruguayo Le Chic Parisien, dueño de la cadena de indumentaria Indian, pagó una seña de 50.000 dólares que le da preferencia y exclusividad en la negociación. Los dueños aclararon que eso no implica un compromiso de venta: La Favorita todavía no está vendida.

En julio de 2026, el operador y los dueños cruzaron reclamos por la salida anticipada del contrato, un tema que luego quedó cerrado. El 30 de junio de 2026 se había confirmado el cierre definitivo del paseo.

Preguntas frecuentes sobre La Favorita

¿Qué es La Favorita de Rosario?

La Favorita es un edificio comercial histórico del centro de Rosario, donde funcionó la tienda fundada en 1891 por los hermanos Ramón y Ángel García. Entre 2023 y 2026 fue un centro comercial con locales, gastronomía y servicios.

¿Dónde queda La Favorita?

La Favorita está en la esquina de Córdoba y Sarmiento, en el centro de Rosario, a 100 metros del cruce de las peatonales San Martín y Córdoba.

¿Quién es el dueño de La Favorita?

El edificio de La Favorita pertenece a la familia García, herederos de los fundadores, a través de Compañía de Asturias. A octubre de 2026, negocia su venta con el grupo uruguayo dueño de Indian.

¿Por qué cerró La Favorita?

La Favorita cerró el 30 de junio de 2026 por la caída del consumo, el cambio en los hábitos de compra, fallas en la escalera mecánica y diferencias contractuales entre el operador y los dueños.

¿Qué va a pasar con el edificio de La Favorita?

A octubre de 2026, el grupo que controla Indian tiene una preferencia para comprar La Favorita, pero la operación no está cerrada y el precio no se conoce. Tampoco se anunció qué uso tendría el edificio.