Pauny: historia y presente de la fábrica de tractores de Las Varillas

Pauny es una fábrica de tractores y maquinaria vial con sede en Las Varillas, Córdoba. Nació en 2002, tras la quiebra de Zanello, con un modelo asociativo entre exdirectivos, trabajadores, concesionarios y el municipio. En sus mejores años produjo unos 2.000 tractores anuales; en octubre de 2026 atraviesa una crisis financiera, con salarios atrasados y la planta suspendida.

Datos clave de Pauny

Nombre legal Pauny S.A. Sede Las Varillas, Córdoba Fundación 2002 Sector Maquinaria agrícola (tractores) Actividad Fabricación de tractores de media y alta potencia y de maquinaria vial Conducción Presidente: Raúl Giai Levra (dato a octubre de 2024)

Vicepresidente: José María López (dato a octubre de 2024) Empleados unos 500 directos (dato de octubre de 2026) Presencia Planta en Las Varillas (Córdoba) y otra en Santiago del Estero; venta por red de concesionarios Producción máxima Unos 2.000 tractores por año Origen Nació tras la quiebra de Zanello Sitio oficial pauny.com.ar

A qué se dedica Pauny

Pauny diseña y fabrica tractores de media y alta potencia para el agro y equipos viales, como motoniveladoras. A octubre de 2026, su catálogo incluye las líneas Evo, Bravo, Vectron, Brioso, Novo y Convencional, además de la línea Vial. Vende a través de una red de concesionarios y ofrece financiación propia con el Plan RINO.

Además de la planta de Las Varillas, con los años sumó otra en Santiago del Estero. En sus mejores años llegó a fabricar unos 2.000 tractores por año, en un mercado donde las marcas de mayor peso son multinacionales como John Deere, CNH y AGCO.

En agosto de 2024 probó en el campo su tractor articulado 7710 Serie A, de 300 HP, con una mezcla de gasoil y 20% de biodiésel (B20) elaborado por una empresa de San Francisco, Córdoba.

Historia de Pauny

Pauny surgió de la quiebra de Zanello, uno de los principales fabricantes de tractores del país. En 2002, exdirectivos de esa empresa, trabajadores, concesionarios y la Municipalidad de Las Varillas formaron una sociedad anónima para retomar la producción. Al principio alquiló la planta y la maquinaria, y en 2003 las compró.

En diciembre de 2021, al cumplir 20 años, trabajaba al 100% de su capacidad y encaraba inversiones por US$ 3,5 millones para ampliar la producción.

El freno llegó con la caída de las ventas. Desde fines de 2024 la empresa recortó días de producción, con paradas de un día por semana. En febrero de 2026 circularon versiones de cierre y de concurso de acreedores, que fueron desmentidas por el intendente de Las Varillas y por fuentes de la empresa.

Año Hito 2002 Nace Pauny en Las Varillas, tras la quiebra de Zanello 2003 Compra la planta y la maquinaria que alquilaba 2021 Cumple 20 años con la planta al 100% de su capacidad e inversiones por US$ 3,5 millones 2024 Prueba su tractor 7710 Serie A con biodiésel B20 2026 Suspende la actividad de la planta, con salarios atrasados y cheques rechazados

Quiénes conducen Pauny

Según la información pública más reciente, de octubre de 2024, Pauny S.A. está presidida por Raúl Giai Levra y su vicepresidente es José María López. Ambos ocupaban esos cargos desde los primeros años de la empresa: ya figuraban así en 2008.

Al nacer, el capital se repartió entre exdirectivos de Zanello, trabajadores y concesionarios, con una participación minoritaria del municipio de Las Varillas.

Pauny en Las Varillas y la región

La planta de Las Varillas, en el departamento San Justo, da unos 500 empleos directos y varios cientos indirectos en la cadena metalmecánica de la zona, según datos de 2026.

Su crisis se da en un sector que reclama por costos. El presidente de la cámara de fabricantes de maquinaria agrícola sostuvo en julio de 2026 que producir en la Argentina cuesta más de 30% más que en Estados Unidos, Brasil o Europa, como explicó al hablar del partido cuesta arriba de la maquinaria agrícola.

Últimas novedades de Pauny

En octubre de 2026, Pauny dispensó a sus empleados de ir a trabajar los días 28, 29 y 30 y suspendió la actividad de la planta hasta el 2 de noviembre. Adeuda la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre. Los operarios se presentaron igual, con apoyo de la UOM, que reclama además aportes jubilatorios y de obra social sin depositar.

Según el BCRA, entre el 13 y el 23 de octubre acumuló 146 cheques rechazados por falta de fondos, por $1.028,4 millones. A agosto de 2026 su deuda con bancos sumaba $30.817 millones: el Banco Nación concentraba cerca del 70%, en situación 2 (seguimiento especial), seguido por el Banco de Córdoba, el BBVA y el Banco Provincia.

La dirección dijo que busca inversores para recuperar la actividad, sin informar acuerdos ni montos. Según una comunicación interna de octubre, los concesionarios compraron por adelantado 60 tractores para aportarle fondos, pero recibieron algo más de la mitad, y fuera de plazo.

El mercado tampoco ayuda: en septiembre de 2026 se patentaron 401 tractores en el país, 22,6% menos que un año antes, según el último informe de patentamientos de maquinaria agrícola.

Preguntas frecuentes sobre Pauny

¿Qué es Pauny?

Pauny es una fábrica argentina de tractores de media y alta potencia y de maquinaria vial, con sede en Las Varillas, Córdoba. Nació en 2002 tras la quiebra de Zanello.

¿Dónde está la fábrica de Pauny?

La planta principal de Pauny está en Las Varillas, en el departamento San Justo de Córdoba. Con los años, la empresa sumó otra planta en Santiago del Estero.

¿Quién es el dueño de Pauny?

Pauny es una sociedad anónima de capitales nacionales que nació con exdirectivos de Zanello, trabajadores, concesionarios y el municipio de Las Varillas como socios. Según el dato público más reciente, de 2024, la preside Raúl Giai Levra.

¿Cuántos empleados tiene Pauny?

En 2026, Pauny da unos 500 empleos directos en Las Varillas, según el gremio metalúrgico y distintos registros periodísticos, y varios cientos de empleos indirectos.

¿Qué pasa con Pauny?

En octubre de 2026, Pauny suspendió la actividad de su planta, adeuda dos quincenas de sueldo y acumuló 146 cheques rechazados por $1.028,4 millones, según el BCRA. La empresa dijo que busca inversores.