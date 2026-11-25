Resumen Ejecutivo Según Alejandro Meneses y Teo Zorraquin , entre el 60% y el 70% de las empresas agropecuarias argentinas enfrenta dificultades acumuladas por costos crecientes y márgenes cada vez más estrechos.

y , entre el de las empresas agropecuarias argentinas enfrenta dificultades acumuladas por costos crecientes y márgenes cada vez más estrechos. Mientras un 15% a 20% atraviesa problemas críticos por endeudamiento o falta de escala, el acceso al financiamiento se endurece ante defaults comerciales que aumentan la cautela de bancos y ALyCs .

atraviesa problemas críticos por endeudamiento o falta de escala, el acceso al financiamiento se endurece ante defaults comerciales que aumentan la cautela de bancos y . La caída de precios agrícolas acerca los planteos sin cobertura a zonas de indiferencia económica, mientras el adelanto de la siembra gruesa anticipa cuellos de botella logísticos entre maíz y soja.

anticipa cuellos de botella logísticos entre maíz y soja. Ante la incertidumbre del año electoral, los consultores recomiendan modelar distintos escenarios financieros, priorizar la eficiencia operativa y adaptar la estructura del negocio para preservar el capital de trabajo.

La realidad de las empresas agropecuarias argentinas está lejos de ser homogénea. La escala, la ubicación geográfica, el planteo productivo y la estructura financiera determinan escenarios muy diferentes. Sin embargo, hay una coincidencia que atraviesa buena parte del sector: los costos siguen aumentando, los ingresos no acompañan al mismo ritmo y los márgenes se achican.

Así lo describen los consultores Alejandro Meneses y Teo Zorraquin en su análisis sobre la actualidad de las empresas del agro, donde trazan una radiografía que permite dimensionar las dificultades y los desafíos que enfrenta el sector.

La clasificación que proponen divide al universo empresarial en tres grandes grupos. Entre un 15% y un 20% de las empresas atraviesa problemas importantes; otro porcentaje similar se encuentra en una situación relativamente sólida, mientras que el 60% al 70% restante presenta dificultades, aunque ninguna de ellas, considerada individualmente, resulta necesariamente determinante.

El problema aparece cuando esos factores se acumulan: menor rentabilidad, pérdida de capacidad financiera, dificultades para sostener los resultados y la necesidad de revisar el rumbo del negocio.

Una radiografía con realidades muy diferentes

No todas las empresas llegan a este escenario en las mismas condiciones. Entre aquellas que atraviesan mayores dificultades aparecen situaciones vinculadas con el arrastre de deuda, estructuras productivas muy apalancadas, falta de escala, problemas de productividad, daños climáticos o cambios en el modelo de negocio que no lograron los resultados esperados.

En el otro extremo están las compañías que consiguieron anticiparse a los problemas, realizaron reformas o reestructuraciones a tiempo, encontraron un posicionamiento adecuado dentro de la actividad o alcanzaron una escala acorde con su modelo de negocio.

Pero el grupo mayoritario es el que concentra buena parte de las preocupaciones. Son empresas que siguen funcionando, producen y comercializan, pero que perciben un retroceso en sus resultados. No necesariamente están en una situación crítica, aunque sí advierten que ganan menos, pierden rentabilidad o necesitan replantear cómo encarar el próximo ejercicio.

La pregunta que dejan planteada Meneses y Zorraquin es concreta: ¿en qué lugar de esta radiografía se encuentra cada empresa?

El problema financiero sigue condicionando las decisiones

En este contexto, el inicio de la cosecha de cultivos de fina en algunas regiones representa un alivio para las empresas que necesitan recomponer liquidez.

La cuestión financiera continúa siendo una de las principales preocupaciones. Más allá de los resultados productivos, muchas compañías tienen dificultades para administrar sus compromisos, sostener el capital de trabajo y resolver los problemas de caja.

A esto se suma un factor que condiciona el acceso al financiamiento: la caída de empresas relevantes dentro del sector comercial agropecuario. Según advierten los consultores, estos episodios generan preocupación entre bancos, Alycs y otros integrantes de la cadena comercial.

El resultado es un escenario de mayor cautela. Por un lado, existe la necesidad de continuar financiando la actividad; por otro, aumenta la percepción de riesgo de quienes deben otorgar ese crédito. Esa tensión puede traducirse en menores volúmenes de financiamiento y tasas más elevadas.

Costos en alza y márgenes cada vez más estrechos

Uno de los puntos centrales del diagnóstico es la relación entre costos e ingresos. Independientemente del planteo productivo, los costos continúan subiendo mientras que los ingresos no muestran una evolución equivalente.

La consecuencia es una reducción de los márgenes esperados y una mayor presión sobre la eficiencia de cada actividad.

Frente a este escenario, los productores revisan sus planteos productivos, buscan concentrarse en aquellas actividades que mejor conocen y procuran elevar la productividad. Sin embargo, los consultores advierten que, aunque estas medidas ayudan, muchas veces no alcanzan para revertir la tendencia de menores márgenes.

El negocio agrícola es uno de los más expuestos a esta situación. La caída de los precios vuelve a ajustar los números y acerca a muchas empresas a una zona de indiferencia económica, especialmente en aquellos casos donde no se realizaron coberturas de precios suficientes.

En ganadería y lechería, por su parte, las actividades pueden aportar flujo de fondos a los esquemas mixtos, aunque no necesariamente representan hoy una fuente de alta rentabilidad.

La heterogeneidad sigue siendo importante, pero la sensación que recogen Meneses y Zorraquin entre las empresas con las que mantienen contacto es que sostener los resultados económicos requiere cada vez más esfuerzo.

La campaña gruesa avanza y la logística aparece como otro desafío

Mientras las empresas revisan sus números, la siembra de gruesa avanza a buen ritmo en Argentina y Brasil, con niveles de progreso superiores a los registrados en años anteriores.

Este adelanto de las labores podría tener consecuencias al momento de la comercialización. Una entrada de maíz al circuito comercial que coincida con la llegada de la soja podría generar complicaciones logísticas y reducir la ventana disponible para vender la oleaginosa.

De esta manera, además de las variables productivas y comerciales, la planificación de la cosecha y la administración de los tiempos de venta adquieren mayor relevancia.

En un contexto de márgenes ajustados, cualquier dificultad operativa o comercial puede sumar presión sobre el resultado final de las empresas.

El año electoral suma incertidumbre a las decisiones

A las variables económicas y productivas se agrega el escenario político. La proximidad de un nuevo año electoral incorpora incertidumbre y abre interrogantes sobre cómo prepararse para los distintos escenarios posibles.

Según los consultores, se trata de una de las preguntas recurrentes entre los empresarios del sector: qué decisiones tomar, cómo posicionarse y de qué manera protegerse frente a posibles cambios en las condiciones económicas.

No existen respuestas únicas ni recetas aplicables a todas las compañías. La recomendación pasa por trabajar con distintos escenarios y evaluar cómo respondería cada empresa ante eventuales cambios en las variables que condicionan su actividad.

Eficiencia, adaptación y revisión del negocio: las claves

La conclusión del diagnóstico es que el sector atraviesa un año complejo, en el que las empresas deben revisar permanentemente sus decisiones.

La búsqueda de eficiencia productiva, la identificación de diferenciales de renta y la adaptación de las estructuras empresariales aparecen como las principales herramientas para enfrentar un contexto de rentabilidad más exigente.

No se trata solamente de producir más, sino de producir mejor, administrar los recursos disponibles y revisar aquellos aspectos del negocio que dejaron de funcionar como antes.

Para Meneses y Zorraquin, la dinámica que atraviesa a buena parte de las empresas parece resumirse en una secuencia: trabajar, repensar, ajustar y volver a hacerlo tantas veces como sea necesario.

En definitiva, la coyuntura obliga a mirar más allá del resultado de una campaña. La sustentabilidad de las empresas dependerá también de su capacidad para administrar las finanzas, adaptar sus modelos de negocio y encontrar nuevas formas de generar rentabilidad.