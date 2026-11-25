Resumen Ejecutivo VMOS , el oleoducto de 437 km entre Allen y Punta Colorada , recibirá su primer crudo en enero de 2027 y prevé despachar el primer buque hacia marzo .

, el oleoducto de entre y , recibirá su primer crudo en y prevé despachar el primer buque hacia . El sistema arrancará con 180.000 barriles diarios , subirá a 390.000 hacia mediados de 2027 y llegará a 550.000 entre fines de 2027 y 2028, con ampliaciones en estudio.

, subirá a hacia mediados de 2027 y llegará a entre fines de 2027 y 2028, con ampliaciones en estudio. Dos monoboyas en el Golfo San Matías permitirán cargar superpetroleros VLCC de 2 millones de barriles en 40 a 45 horas, el doble de carga que un buque Suezmax.

en el permitirán cargar superpetroleros de en 40 a 45 horas, el doble de carga que un buque Suezmax. Liderado por YPF, VMOS demanda US$ 3.000 millones y estima exportar US$ 15.000 millones al año; el crudo ya superó a la harina de soja como primer producto exportado.

Hace tiempo que el problema del petróleo argentino no está bajo tierra, sino en la superficie. La producción no convencional rompe récords casi todos los meses, pero cada barril que sobra necesita un caño, un tanque y un barco que lo esperen. Esa cadena logística, y no el recurso, es la que define cuánto petróleo puede vender el país.

Vaca Muerta no es la cuarta reserva de petróleo del mundo, sino la cuarta formación en recursos de petróleo no convencional técnicamente recuperables, según la agencia estadounidense EIA, que no equivalen a reservas probadas.

En agosto, un estudio del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) encargado por la Secretaría de Energía elevó esos recursos a 30.170 millones de barriles, 89% más que la cifra de 2013. El recurso sobra: lo que fija el ritmo exportador es la infraestructura, como ya se vio con el gas, que bate récords pero choca con el límite de los gasoductos.

Cómo funciona VMOS: un sistema pensado desde el barco

La decisión que ordena todo el proyecto no fue el caño, sino el barco. Los responsables de VMOS tomaron como buque de diseño el VLCC, un superpetrolero de 2 millones de barriles, y recién después buscaron dónde podía amarrar. La respuesta fueron las aguas profundas del Golfo San Matías, frente a la costa rionegrina.

El dato no es menor. Hoy el crudo neuquino que sale por mar lo hace sobre todo desde Puerto Rosales, cerca de Bahía Blanca, en buques que no superan el millón de barriles. Duplicar el tamaño de cada carga baja el flete por barril y permite competir por compradores grandes, en especial en Asia, el mercado que la industria tiene en la mira.

Desde los yacimientos neuquinos hasta el mar, el crudo recorre unos 600 kilómetros. La cabecera está en Allen: allí se almacena en tanques de 63 metros de diámetro y potentes bombas lo empujan hacia la costa. Como ese empuje no alcanza cuando sube el caudal, el diseño suma tres estaciones intermedias; la primera, en Chelforó, ya está lista y funcionará de forma automatizada.

Ese esquema permite sumar capacidad por etapas. El tramo nuevo, de 437 kilómetros entre Allen y Punta Colorada, ya está terminado, y el proyecto acumulaba un 85% de avance en octubre. Demanda unos US$ 3.000 millones, fue el primer proyecto petrolero aprobado en el RIGI y lo lidera YPF junto con Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Vista, Tecpetrol, Shell, Chevron y GyP.

En Punta Colorada se levantan seis tanques de unos 750.000 barriles cada uno, un pulmón de 4,5 millones de barriles: un VLCC se lleva casi tres. La obra marítima, de unos US$ 250 millones, suma un ducto submarino de 7 kilómetros y dos monoboyas que cargarán 8.400 metros cúbicos por hora, suficiente para llenar un superpetrolero en 40 a 45 horas.

En la terminal se desempeñan unas 1.500 personas, de lunes a domingo. Según datos del proyecto, el 80% de los contratos quedó en manos de firmas nacionales y locales, con compras en la región por más de US$ 300 millones. Las ampliaciones prolongan esa demanda, un dato a seguir para las pymes santafesinas que ya trabajan detrás de Techint y las petroleras.

Cuándo exporta VMOS y cuántos dólares están en juego

El calendario se corrió respecto del plan original, que preveía arrancar a fines de 2026 y llegar a 550.000 barriles diarios a mediados de 2027. Ahora el ingreso de crudo al sistema está previsto para enero; el llenado de cañerías y tanques demandará entre 40 y 50 días, y el primer buque saldría entre fines de febrero y comienzos de marzo de 2027.

Después vendrá la rampa: 180.000 barriles diarios al inicio, 390.000 hacia mayo o junio y 550.000 entre fines de 2027 y 2028, según la fuente que se consulte. Hubo demoras concretas: las monoboyas, fabricadas en Emiratos Árabes Unidos, se retrasaron por el conflicto en el Estrecho de Ormuz, y el fenómeno de El Niño complicó la conexión submarina.

El sistema quedó chico antes de estrenarse. Gustavo Gallino, vicepresidente de Infraestructura de YPF y presidente de VMOS, admitió que el caño, pensado originalmente para 400.000 barriles diarios, probablemente debió ser más grande. La petrolera ya diseña la ampliación a 750.000 y su titular, Horacio Marín, pidió estudiar cómo llegar al millón: en septiembre, el país produjo un récord de 973.700 barriles diarios.

El país ya no exporta poco petróleo: el crudo encabeza la canasta. Según el Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario del 13 de noviembre, entre enero y septiembre sumó US$ 7.753 millones, 58,6% más que un año antes, y desplazó a la harina de soja (US$ 6.971 millones) del primer puesto, con ayuda del precio.

A plena capacidad, VMOS estima exportaciones por US$ 15.000 millones anuales, con potencial de superar los US$ 20.000 millones con las ampliaciones. Según un cálculo de Ecos365, esa cuenta supone un barril de unos US$ 75: cada US$ 10 de diferencia en el precio mueve alrededor de US$ 2.000 millones al año, en uno u otro sentido.

El impacto para el resto de la economía tiene dos caras. Más dólares energéticos alivian la restricción externa, fortalecen las reservas y pueden abaratar el financiamiento. Pero también pueden empujar a la baja el tipo de cambio real, el viejo dilema de la «enfermedad holandesa»: un peso más apreciado achica márgenes en sectores que compiten con el mundo, como el agro y la industria.

La lección de VMOS para el Gran Rosario es de diseño: el proyecto partió del barco y después eligió el puerto. El complejo agroexportador arrastra el problema inverso: buques que completan carga en otros puertos porque al río le faltan pies. Mientras no llegue el dragado que promete la concesión de la hidrovía, esa desventaja se paga en el flete de cada tonelada.

¿Cuándo empieza a exportar petróleo VMOS?

El ingreso de crudo al sistema está previsto para enero de 2027. Tras 40 a 50 días de llenado, el primer buque saldría de Punta Colorada entre fines de febrero y comienzos de marzo.

¿Cuánto petróleo podrá transportar VMOS?

Arrancará con 180.000 barriles diarios, subirá a 390.000 hacia mediados de 2027 y llegará a 550.000 entre fines de 2027 y 2028. YPF ya trabaja para llevarlo a 750.000 barriles y estudia el millón.

¿Por qué VMOS exporta desde Punta Colorada y no desde Bahía Blanca?

Porque las aguas profundas del Golfo San Matías permiten cargar, con dos monoboyas, superpetroleros VLCC de 2 millones de barriles. Desde Puerto Rosales, cerca de Bahía Blanca, salen buques que no superan el millón de barriles.