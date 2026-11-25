Resumen Ejecutivo La morosidad crediticia en Argentina frenó en septiembre de 2026, en el 29% de los deudores, después de año y medio de suba constante, según un informe de Findo Analytics .

en frenó en septiembre de 2026, en el de los deudores, después de año y medio de suba constante, según un informe de . De los 21,1 millones de personas con créditos activos, 6,14 millones están en mora, aunque las deudas impagas representan apenas el 13% del total prestado.

de personas con créditos activos, están en mora, aunque las deudas impagas representan apenas el del total prestado. La morosidad es mayor en financieras (61,1%) y casas de electrodomésticos (46,4%) que en bancos privados (18,7%), según el cruce de datos con el BCRA.

Después de año y medio de deterioro constante, la morosidad crediticia en Argentina tocó un freno. Según un relevamiento de Findo Analytics, que cruzó datos del Banco Central con bancos, fintech, financieras y comercios, el 29% de quienes tienen un crédito activo está en mora, por debajo del pico de 30,4% de abril, aunque todavía afecta a 6,14 millones de personas.

Ecos365 viene siguiendo de cerca la salud del crédito argentino: ya en octubre señalábamos que la mora había empezado a bajar, aunque el sistema financiero seguía con un desafío de fondo. También repasamos quién es el nuevo moroso argentino, un perfil que el informe de Findo confirma con números más frescos.

Quiénes alimentan la mora crediticia en Argentina

La mayoría de los morosos no dejó de pagar grandes préstamos, sino compromisos cotidianos. Cuando el ingreso cae, la gente prioriza la tarjeta del banco donde cobra el sueldo, el crédito con garantía y el alquiler. Lo primero que se abandona son las cuotas chicas: un electrodoméstico, un microcrédito de un comercio o una aplicación de pagos.

Los créditos con garantía del sueldo están mejor protegidos; fintech y financieras, que prestaron a quienes no tenían historial crediticio, asumieron más riesgo y hoy pagan esa decisión con mora más alta.

El informe de Findo, que compara la situación de 21,1 millones de deudores, muestra que el problema no golpea igual a todos los prestamistas. Entre los clientes de financieras, el 61,1% está en mora; en las cadenas de electrodomésticos, el 46,4%; entre quienes usan tarjeta de crédito, el 29,4%. Las fintech tienen 26,8% de morosos y los bancos privados, apenas 18,7%.

La diferencia tiene lógica: las fintech prestaron a personas sin historial crediticio o con ingresos informales, un público que la banca tradicional no atendía. El riesgo es mayor, pero el monto promedio por cliente fintech es mucho más chico que en un banco.

La pulseada entre fintech y bancos por el crédito no es nueva: hace unos meses ya marcábamos que la guerra por el crédito argentino tenía cifras contundentes, con cada jugador apostando a un segmento de cliente distinto. Para separar buenos y malos pagadores sin historial, parte del sector avanza con inteligencia artificial, la misma lógica que usa Findo en este informe.

Por esto, los analistas descartan hablar de una crisis estructural: el crédito promedio del sistema ronda los $4 millones, lejos de un escenario de colapso. Lo que salta a la luz con este número, es más bien la poca confianza de largo plazo en la economía argentina.

Para cualquier negocio que financia ventas en cuotas —de una concesionaria a un comercio de electrodomésticos—, estos números no son una curiosidad macroeconómica: definen cuánto cuesta prestar, cuánto hay que provisionar por incobrables y qué tan dispuesto está un banco a descontarle cheques a una pyme.

Qué puede pasar con el crédito en Argentina de cara a 2027

El Banco Central detecta la misma inflexión desde su propia óptica. En su último Informe sobre Bancos, la probabilidad de incumplimiento estimada para las familias cayó a 3,7% en agosto, el nivel más bajo en doce meses, y su Encuesta de Condiciones Crediticias anticipa que la demanda de crédito de los hogares crecería hacia fin de año.

El horizonte más complicado es 2027, año de elecciones presidenciales. Se anticipa una mejora lenta y despareja: fintech y bancos digitales ya empezaron a bajar su morosidad, los bancos tradicionales llegarían a su pico en los próximos meses y las financieras y el comercio minorista serían los últimos en mostrar alivio.

Parecería que lo peor del ajuste quedó atrás, pero se advierte que un año electoral suele traer dolarización de carteras e inestabilidad político-financiera, un factor que puede pesar más que la mejora económica de fondo.

Para las empresas que venden a crédito —desde concesionarias hasta comercios de barrio en Rosario y el resto del país—, el dato a seguir es el calendario: el aguinaldo de diciembre da un respiro, pero las compras navideñas en cuotas recién empiezan a pagarse en enero y febrero.

¿Qué significa estar en mora según este informe?

Según el cruce de datos de Findo con el BCRA, estar en mora implica no haber pagado una cuota dentro del plazo previsto, en alguna de las categorías 2 a 5 del sistema de clasificación de deudores. En la mayoría de los casos no se trata de dejar de pagar un préstamo grande, sino cuotas chicas de consumo diario.

¿Por qué las fintech tienen más morosidad que los bancos?

Porque atendieron a un público que la banca tradicional dejaba afuera: personas sin historial crediticio o con ingresos informales. El riesgo es mayor, pero el monto promedio prestado por cliente es mucho menor que en un banco, lo que acota el impacto financiero de cada incumplimiento.

¿La mora crediticia en Argentina va a seguir bajando en 2027?

Los especialistas consultados esperan una mejora gradual y despareja según el tipo de prestamista, pero advierten que 2027, al ser año electoral, puede traer mayor volatilidad financiera y dolarización de carteras, factores que podrían frenar o retrasar esa recuperación.